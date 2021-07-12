Πώς να κάνεις προπόνηση ενδυνάμωσης για να έχεις αποτελέσματα, σύμφωνα με τον προπονητή Ben Bruno

Η ζωή είναι γεμάτη ανοησίες, που καλύτερα να έλειπαν από τον χώρο της γυμναστικής. Γι' αυτό, ο αφοπλιστικά ειλικρινής Ben Bruno, Nike Trainer που συνεργάζεται με αστέρες, έχει βάλει στόχο να ξεκαθαρίσει τις λανθασμένες αντιλήψεις, όπως το ότι "η ποσότητα ισούται με την ποιότητα" και το ότι "δεν χρειάζονται ημέρες ξεκούρασης". Επίσης, βοηθά πολύ κόσμο, μεταξύ άλλων την Chelsea Handler και τον Justin Timberlake, να βελτιστοποιήσουν την προπόνησή τους, για να δουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο γυμναστήριο. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", ο απόφοιτος του Columbia και αυτοαποκαλούμενος "μπουμπούνας" λέει στον παρουσιαστή Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, πώς ένα πρόβλημα στην πλάτη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει την καριέρα του ως προπονητής, τι έμαθε μέσα από τη συνεργασία του με κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ και γιατί μερικοί από εμάς ίσως θα έπρεπε να πουν αντίο στα burpee (μερικοί, όχι όλοι!). Επίσης, αναλύει την απλούστατη μέθοδό του, η οποία βασίζεται στις επαναλήψεις μερικών ασκήσεων, την προσέγγιση "λίγα και καλά" και τη δική του εκδοχή στον κανόνα 80/20, ώστε να γίνουμε όλοι δυνατοί σαν τον Bruno.