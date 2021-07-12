Πώς να κάνεις προπόνηση ενδυνάμωσης για να έχεις αποτελέσματα, σύμφωνα με τον προπονητή Ben Bruno

Podcast "Trained": απόφυγε τις χαζομάρες στην προπόνηση με τον Ben Bruno
Καθοδήγηση
Οι προπονητές των διασήμων φημίζονται για τις φανταχτερές ασκήσεις και τα πολύπλοκα προγράμματά τους. Ο Ben Bruno δεν είναι ένας από αυτούς. Σου παρουσιάζουμε τη λιτή του προσέγγιση στη γυμναστική.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις του ολιστικού fitness.
Η ζωή είναι γεμάτη ανοησίες, που καλύτερα να έλειπαν από τον χώρο της γυμναστικής. Γι' αυτό, ο αφοπλιστικά ειλικρινής Ben Bruno, Nike Trainer που συνεργάζεται με αστέρες, έχει βάλει στόχο να ξεκαθαρίσει τις λανθασμένες αντιλήψεις, όπως το ότι "η ποσότητα ισούται με την ποιότητα" και το ότι "δεν χρειάζονται ημέρες ξεκούρασης". Επίσης, βοηθά πολύ κόσμο, μεταξύ άλλων την Chelsea Handler και τον Justin Timberlake, να βελτιστοποιήσουν την προπόνησή τους, για να δουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο γυμναστήριο. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", ο απόφοιτος του Columbia και αυτοαποκαλούμενος "μπουμπούνας" λέει στον παρουσιαστή Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, πώς ένα πρόβλημα στην πλάτη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει την καριέρα του ως προπονητής, τι έμαθε μέσα από τη συνεργασία του με κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ και γιατί μερικοί από εμάς ίσως θα έπρεπε να πουν αντίο στα burpee (μερικοί, όχι όλοι!). Επίσης, αναλύει την απλούστατη μέθοδό του, η οποία βασίζεται στις επαναλήψεις μερικών ασκήσεων, την προσέγγιση "λίγα και καλά" και τη δική του εκδοχή στον κανόνα 80/20, ώστε να γίνουμε όλοι δυνατοί σαν τον Bruno.
"Αν αντιμετωπίζεις συναισθήματα θυμού ή άγχους που σε κάνουν να είσαι στην τσίτα, η υπερπροσπάθεια που καταβάλλεις στο γυμναστήριο έχει κάτι που σε βοηθά να αισθανθείς καλύτερα μετά".
Ben Bruno
Nike Trainer
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στον Flaherty στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη του.