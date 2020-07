Podcast Trained: Μικρές συνήθειες, μεγάλες αλλαγές

Κανείς δεν γεννιέται σπουδαίος, γίνεται με την προπόνηση. Έχοντας αυτό κατά νου, η σειρά podcast "Trained" της Nike εξερευνά τα πρωτοποριακά στοιχεία του ολιστικού fitness για να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος προπονητής και αθλητής. Συντονίσου για να ανακαλύψεις τις πιο πρόσφατες καινοτομίες, λεπτομέρειες και τάσεις από τους ειδικούς στον χώρο της προπόνησης.



Για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι μικρές, βιώσιμες αλλαγές. Αυτή είναι η συμβουλή του BJ Fogg, συμπεριφορικού επιστήμονα, διευθυντή του Behavior Design Lab του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και συγγραφέα του μπεστ σέλερ "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything". Στο σημερινό επεισόδιο, ο Ryan συζητά με τον BJ και αναλύει την έρευνά του, τις μελέτες περιπτώσεων και την προσέγγισή του στην αλλαγή συμπεριφοράς, αποκαλύπτοντας πώς η μέθοδος Tiny Habits του BJ μπορεί να βελτιώσει τα πάντα: από το πρόγραμμα της προπόνησής σου μέχρι το επίπεδο της ευτυχίας σου συνολικά.