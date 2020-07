Podcast Trained: Γιατί κοιμούνται οι άνθρωποι

Κανείς δεν γεννιέται σπουδαίος, γίνεται με την προπόνηση. Έχοντας αυτό κατά νου, η σειρά podcast "Trained" της Nike εξερευνά τα πρωτοποριακά στοιχεία του ολιστικού fitness για να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος προπονητής και αθλητής. Συντονίσου για να ανακαλύψεις τις πιο πρόσφατες καινοτομίες, λεπτομέρειες και τάσεις από τους ειδικούς στον χώρο της προπόνησης.



Παρά τα χρόνια έρευνας, τις κλινικές δοκιμές και τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας, κανείς δεν έχει καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι κοιμούνται. Ωστόσο, ο ιδρυτής και διευθυντής του Center for Human Sleep Science του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, Δρ Matthew Walker, παρακολουθεί στενά αυτό το μυστήριο. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Matthew, συγγραφέας του μπεστ σέλερ των New York Times, "Why We Sleep", μας εξηγεί διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο ο ύπνος μπορεί να βελτιώσει τα πάντα: από τις λιγούρες και τα επίπεδα μελαγχολίας και άγχους που νιώθουμε έως τον χρόνο αντίδρασής μας και αναλύει τις πέντε κορυφαίες συμβουλές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κοιμηθούμε καλά απόψε το βράδυ.