Οι έφηβοι καλλιτέχνες που αλλάζουν το χώρο της μουσικής και της μόδας

Το ζευγάρι που αλλάζει τη μουσική και το μόντελινγκ
Κουλτούρα
Οι 19χρονοι Tom και Deba έχουν ξεκινήσει το δικό τους ταξίδι για να φέρουν αλλαγές στους κλάδους τους και να εμψυχώσουν τη γενιά τους.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας: είμαστε αποστασιοποιημένοι, αλλά όχι αποκομμένοι. Μιλήσαμε στα
μοντέλα του Holiday 2020 LookBook για το τι σημαίνει η ενότητα αυτόν τον καιρό.
Η Deba Hekmat και ο σύντροφός της, Tom Austin, δεν έχουν καιρό για χάσιμο.
Οι δημιουργικοί έφηβοι, μοντέλο και μουσικός αντίστοιχα, αναφέρουν ότι η περίοδος της καραντίνας ήταν η κατάλληλη στιγμή για δύσκολες συζητήσεις σχετικά με τον ρατσισμό και την κοινωνική μεταρρύθμιση, αλλά και για να δώσουν ώθηση στην καριέρα τους. Στο μέλλον, θέλουν να μπορούν να λένε ότι αξιοποίησαν αυτόν τον χρόνο για να αφήσουν το στίγμα τους.
"Δεν θέλω να αναπολώ το παρελθόν σκεπτόμενος ότι για τρεις μήνες δεν έκανα τίποτα", λέει ο Tom, ράπερ με καταγωγή από μια μικρή πόλη μία ώρα βόρεια του Λονδίνου, που εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό όνομα Niko B. "Επομένως ναι, καθόμουν στο υπνοδωμάτιό μου και προσπαθούσα να δημιουργήσω γρήγορα πολλά πράγματα. Λατρεύω να κάνω πράγματα που δεν υπήρχαν πέντε λεπτά πριν".
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται δύο επιτυχημένα σινγκλ, και τα δύο με δεκάδες εκατομμύρια μεταδόσεις. Στο μεταξύ, η Deba χαράζει τον δικό της δρόμο ως μοντέλο και ακτιβίστρια. Έχοντας ξεκινήσει συνεργασία με ένα πρακτορείο μοντέλων μέσω του Instagram, χρησιμοποιεί πλέον την αναπτυσσόμενη πλατφόρμα της για να αποκαθηλώσει απαρχαιωμένα πρότυπα ομορφιάς στον κλάδο του δημιουργικού. Με καταγωγή από το Κουρδιστάν και έδρα πλέον στο Λονδίνο, φιλοξενεί τακτικά συζητήσεις στο Instagram με συνομηλίκους της για προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενιά τους.
"Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να συζητήσεις για τον ρατσισμό και την ισότητα, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό και ζωτικής σημασίας", λέει η Deba. "Πάντα υπερασπιζόμουν με πάθος αυτά που πίστευα, αλλά τους δύο τελευταίους μήνες, τα πράγματα έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο".
Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε αρχικά μέσα από το Instagram και του οποίου οι διάφορες δημιουργικές αναζητήσεις αψηφούν τα καλούπια και τις πεπατημένες, μας μιλά για το πώς η αλλαγή του κόσμου απαιτεί να προσφέρεις τα πάντα για να στηρίξεις τους άλλους και πώς η γενιά τους είναι έτοιμη για την πρόκληση.
"Λατρεύω να κάνω πράγματα που δεν υπήρχαν πέντε λεπτά πριν".
Tom
Όπως και πολλές άλλες σχέσεις αυτήν την εποχή, οι δυο σας γνωριστήκατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σωστά;
Tom: Είχαμε έναν κοινό φίλο και όταν την είδα μου άρεσε. Έτσι, την ακολούθησα, φυσικά, αλλά έπρεπε να κάνω γρήγορα unfollow και μετά πάλι follow για να με προσέξει. Δεν έπιασε, προσπάθησα άλλες πέντε-δέκα φορές. Στο τέλος, απάντησες, μάλλον την ενδέκατη φορά.
Deba: Και να 'μαστε τώρα εδώ.
Επίσης χαρακτηριστικό των καιρών, είστε και οι δύο μόλις 19 και ήδη ασχολείστε με τόσα πολλά πράγματα. Πώς θα περιγράφατε τη δουλειά σας;
Deba: Αρχικά, είμαι μοντέλο. Κάνω μόντελινγκ. Ωστόσο, νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια σε αυτόν τον κλάδο, κατάφερα να βρω τη φωνή μου και να δημιουργήσω μια πλατφόρμα όπου υπερασπίζομαι έγχρωμες νεαρές γυναίκες και νεαρά άτομα του κλάδου μου, όπως εγώ, ελπίζοντας ότι θα τον βελτιώσω.
Tom: Η μουσική είναι αδιαμφισβήτητα η κορυφαία επιλογή [για εμένα]. Ωστόσο, μέσα από τη μουσική, μπορώ επίσης να προσεγγίσω κάθε άλλη δημιουργική διέξοδο. Για παράδειγμα, σκηνοθέτησα ένα από τα μουσικά μου βίντεο. Παίζω μουσική και κινηματογραφώ παράλληλα. Επίσης, προγραμματίζω τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του άλμπουμ. Και τέλος, κάποιες φορές σχεδιάζω ένα ειδικό ρούχο που θα φοράω στο βίντεο. Μπροστά μου υπάρχουν όλες οι δημιουργικές πόρτες. Ανοίγω μία και μπαίνω. Μπορεί να είναι μουσική, κινηματογράφηση, μόδα… σιχαίνομαι τη λέξη μόδα… ρούχα είναι η σωστή λέξη, φωτογράφιση. Ναι, τα πάντα για την ακρίβεια.
Deba, πώς ήταν η πορεία σου, πιέζοντας για την εκπροσώπηση των γυναικών της Μέσης Ανατολής στον κλάδο του δημιουργικού;
Deba: Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ξεκίνησα να κάνω ό,τι κάνω είναι επειδή καθώς μεγάλωνα, δεν έβλεπα κανέναν στο διαδίκτυο από το Κουρδιστάν ή τη Μέση Ανατολή που να έκανε την ίδια δουλειά με μένα. Δεν ήμουν όμως μόνο εγώ, πολλές φίλες μου επίσης δεν έβλεπαν να εκπροσωπούνται. Αυτό ήταν πολύ αποκαρδιωτικό, επειδή ήμασταν όλες μας νέα κορίτσια και οι γυναίκες που μας είχαν μάθει να θαυμάζουμε ήταν όλες ξανθές με γαλανά μάτια. Αυτό το πολύ παραδοσιακό στερεότυπο της ομορφιάς, το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει. Αυτή η ιδέα είναι τρελή. Δεν βγάζει κανένα νόημα.
Στον κλάδο μας, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες παραλλαγές της ομορφιάς. Αυτήν τη στιγμή, νιώθω ότι ο κλάδος μας αποκτά λίγο περισσότερη ποικιλομορφία όσον αφορά το μόντελινγκ και το κάστινγκ. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην παραγωγή. Στα παρασκήνια, εξακολουθεί να κυριαρχεί το δυτικό πρότυπο. Δεν πρόκειται να πάμε μπροστά επειδή μπορούμε να έχουμε ένα επιτελείο από δώδεκα μαύρα μοντέλα. Ποιο είναι το νόημα αν όλη η παραγωγή και η ομάδα πίσω από τη φωτογράφηση αποτελείται από λευκούς; Η αυθεντική εκπροσώπηση δεν πρέπει να είναι απλώς διεκπεραιωτική. Πρέπει να είναι δίκαιη για όλους ανεξαιρέτως.
Ποια ήταν η ανταπόκριση στο έργο σας να αλλάξετε αυτές τις πεποιθήσεις στους αντίστοιχους κλάδους, δηλαδή τη μουσική και το μόντελινγκ;
Tom: Για εμένα, θα έλεγα ότι ήταν είτε μαύρο είτε άσπρο. [Δηλαδή], ο κόσμος είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Κάποιοι λένε, "Μα είναι αυτό μουσική; Προτιμώ τα παλιά. Πώς κατάντησε η μουσική σήμερα;" Άλλοι πάλι λένε, "Είναι μεγαλοφυές, δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο". Δηλαδή είναι ένας ήχος πρωτόγνωρος. Κάποιοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν αυτό θετικά ενώ κάποιοι άλλοι αρνητικά. Τα πάντα εξαρτώνται από το πώς λειτουργεί το μυαλό τους. Η μουσική μου είναι ένα καλό θέμα προς συζήτηση. Μου αρέσει να ακούω τι σκέφτεται ο κόσμος για αυτήν, επειδή πάντα αφήνω τους ανθρώπους να αποφασίσουν οι ίδιοι τι σημαίνει για αυτούς η μουσική μου.
Deba: Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Πολλά νέα κορίτσια με ευχαριστούν μέσα από την καρδιά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πανέμορφο. Και για εμένα, αυτός είναι κυριολεκτικά ο μόνος λόγος που προσπαθώ να κάνω αλλαγές.
Tom: Ναι, η Deba είναι παθιασμένη με αυτό. Μου έλεγε πάντα, "Μακάρι να υπήρχε μεγαλύτερη εκπροσώπηση του εαυτού μου ή κοριτσιών με περισσότερη τριχοφυΐα ή πιο παχιά φρύδια ή άλλο χαρακτηριστικό, όταν ήμουν πιο νέα". Και μετά μου έδειχνε ένα σχόλιο ή μήνυμα μιας κοπέλας που έλεγε "Πάντα με κορόιδευαν για τα παχιά φρύδια μου και εσύ με έκανες να νιώσω ότι μπορώ να τα αγαπήσω". Αυτό ήταν απίστευτο. Η Deba έκανε κάτι τέτοιο για κάποιον.
Deba: Αν μπορώ να κάνω έστω και ένα κορίτσι να νιώσει άνετα με την εμφάνισή του, αυτό είναι απίστευτη επιτυχία για εμένα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή μου, αλλά και με την καταγωγή μου. Παλαιότερα, με φώναζαν καθημερινά τρομοκράτισσα. Με αποκαλούσαν γορίλα ή Τσουμπάκα. Με πλήγωναν όλα αυτά τα φριχτά ονόματα, μόνο και μόνο επειδή έχω λίγο περισσότερη τριχοφυΐα στα χέρια. Τώρα, όμως, θέλω να δω τα κορίτσια να βγαίνουν πιο δυνατές μέσα από αυτό.
"Αν μπορώ να κάνω έστω και ένα κορίτσι να νιώσει άνετα με την εμφάνισή του, αυτό είναι απίστευτη επιτυχία για εμένα".
Deba
"Αν είσαι στο διαδίκτυο, μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον και να κάνεις μια πολύτιμη συζήτηση για κάτι, αντί απλώς να κοιτάζεις το τηλέφωνό σου εις τους αιώνες των αιώνων".
Deba
Γιατί πιστεύεις ότι η γενιά σου μπορεί να συνδεθεί με άτομα με τόσο μαζικό τρόπο;
Tom: Υποθέτω ότι έχει να κάνει με τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο παρελθόν, για να μπορέσει ο πατέρας μου να κάνει 100 άτομα να δουν κάτι, έπρεπε να τυπώσει 1000 αφίσες, να βγει στους δρόμους και να τις κολλήσει παντού. Εμείς, μπορούμε απλώς να δημοσιεύσουμε μια ιστορία, μια εκδήλωση, ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει μια ιστορία στο Instagram και, μέσα σε πέντε λεπτά, μπορούν να τη δουν 5000 άτομα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Οι ευκαιρίες και οι πόρτες που μπορούμε να ανοίξουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αλλάξουμε ό,τι συμβαίνει μέσα από αυτά είναι πραγματικά απίστευτες.
Deba: Ναι, είναι τρελό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εκπληκτικά. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για το καλύτερο, μπορείς να βγάλεις χρήματα, να διαδώσεις πληροφορίες, να βοηθήσεις τους άλλους ή μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να πέσεις σε έναν απύθμενο λάκκο, κάτι το οποίο είναι άκρως αυτοκαταστροφικό. Πρέπει να κάνεις αυτήν την επιλογή, να σκεφτείς για ποιον λόγο ασχολείσαι με το τηλέφωνό σου και τι θα κερδίσεις από αυτό.
Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι μπορείς να ενθαρρύνεις την αλλαγή, μπορείς να διδαχτείς πράγματα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χαζεύω ατελείωτες ώρες και να λυπάμαι τον εαυτό μου για την εμφάνισή μου ή για να βλέπω πόσα χρήματα έχω ή δεν έχω.
Αν είσαι στο διαδίκτυο, μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον και να κάνεις μια πολύτιμη συζήτηση για κάτι, αντί απλώς να κοιτάζεις το τηλέφωνό σου εις τους αιώνες των αιώνων, προσπαθώντας να επεξεργαστείς αμέτρητο όγκο πληροφοριών.
"Οι ευκαιρίες και οι πόρτες που μπορούμε να ανοίξουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αλλάξουμε ό,τι συμβαίνει μέσα από αυτά είναι πραγματικά απίστευτες".
Tom
Πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι υπάρχει και αυτή η παρόρμηση, η δίψα, ιδίως για αλλαγή και ανατροπή του κατεστημένου, όπου και αν βρίσκεται αυτό. Ο κόσμος ακούει. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
Deba: Νομίζω ότι η γενιά μας δεν είναι υπερβολικά κουρασμένη, αλλά νιώθω ότι έχουμε ανεχτεί πολλά σε κάποιο βαθμό και ότι είναι στο χέρι μας. Αλήθεια είναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Εμείς είμαστε η γενιά που θα κάνει το πρώτο βήμα για την αλλαγή.
Βλέπεις αυτά τα νέα λευκά παιδιά που κάνουν αυτές τις πραγματικά θεότρελες συζητήσεις με τους γονείς τους, οι οποίοι διαφωνούν κάθετα μαζί τους. Έχουμε δει πολλά βίντεο με παιδιά που μιλάνε στους γονείς τους και τσακώνονται για τέτοιου είδους θέματα. Αλλά εμείς το χρειαζόμαστε αυτό, πρέπει να είμαστε αντικομφορμιστές.
Πάντα υπερασπιζόμουν με πάθος αυτά που πίστευα, ειδικά σε θέματα που αφορούν την ισότητα και τον ρατσισμό, αλλά τους δύο τελευταίους μήνες, τα πράγματα έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Και νομίζω ότι ένας λόγος είναι επειδή είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα. Όταν έχεις συσσωρεύσει μέσα σου τόση οργή και θυμό, που δεν μπορείς να εξωτερικεύσεις, πρέπει να ξεσπάσεις κάπου.
Τέλος, πέραν των εκατομμυρίων ανθρώπων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε κάθε μέρα, πώς αντλείτε στήριξη και συλλογική δύναμη ο ένας από τον άλλο;
Tom: Ό,τι κάνω της το δείχνω αμέσως. Εκτιμώ πολύ τη γνώμη της. Είναι κάτι που σου δίνει κίνητρο, επίσης. Επειδή, όταν κάνεις κάτι, ανυπομονείς να το δείξεις σε κάποιον, σωστά; Δεν θέλεις να το απολαμβάνεις μόνος σου.
Deba: Οι δυο μας είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Κάνουμε τα δικά μας δημιουργικά πράγματα. Όταν με βλέπει να τα πηγαίνω καλά, αντλεί κίνητρο για να τα πάει καλύτερα. Όποτε τον βλέπω να ξεκινάει μια νέα δουλειά ή κάτι άλλο, σκέφτομαι, "Μπράβο. Πολύ καλό αυτό". Και μετά προσπαθώ να βρω τρόπους να αυτοβελτιωθώ, επειδή νιώθω ότι είναι μια έμπνευση. Ο Tom είναι η έμπνευσή μου και αυτό είναι υπέροχο.
Tom: Συγκινήθηκα τόσο πολύ όταν το είπες αυτό.
Αναφορά: Ιούλιος 2020