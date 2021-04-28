Οι έφηβοι καλλιτέχνες που αλλάζουν το χώρο της μουσικής και της μόδας

Deba, πώς ήταν η πορεία σου, πιέζοντας για την εκπροσώπηση των γυναικών της Μέσης Ανατολής στον κλάδο του δημιουργικού;



Deba: Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ξεκίνησα να κάνω ό,τι κάνω είναι επειδή καθώς μεγάλωνα, δεν έβλεπα κανέναν στο διαδίκτυο από το Κουρδιστάν ή τη Μέση Ανατολή που να έκανε την ίδια δουλειά με μένα. Δεν ήμουν όμως μόνο εγώ, πολλές φίλες μου επίσης δεν έβλεπαν να εκπροσωπούνται. Αυτό ήταν πολύ αποκαρδιωτικό, επειδή ήμασταν όλες μας νέα κορίτσια και οι γυναίκες που μας είχαν μάθει να θαυμάζουμε ήταν όλες ξανθές με γαλανά μάτια. Αυτό το πολύ παραδοσιακό στερεότυπο της ομορφιάς, το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει. Αυτή η ιδέα είναι τρελή. Δεν βγάζει κανένα νόημα.



Στον κλάδο μας, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες παραλλαγές της ομορφιάς. Αυτήν τη στιγμή, νιώθω ότι ο κλάδος μας αποκτά λίγο περισσότερη ποικιλομορφία όσον αφορά το μόντελινγκ και το κάστινγκ. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην παραγωγή. Στα παρασκήνια, εξακολουθεί να κυριαρχεί το δυτικό πρότυπο. Δεν πρόκειται να πάμε μπροστά επειδή μπορούμε να έχουμε ένα επιτελείο από δώδεκα μαύρα μοντέλα. Ποιο είναι το νόημα αν όλη η παραγωγή και η ομάδα πίσω από τη φωτογράφηση αποτελείται από λευκούς; Η αυθεντική εκπροσώπηση δεν πρέπει να είναι απλώς διεκπεραιωτική. Πρέπει να είναι δίκαιη για όλους ανεξαιρέτως.



Ποια ήταν η ανταπόκριση στο έργο σας να αλλάξετε αυτές τις πεποιθήσεις στους αντίστοιχους κλάδους, δηλαδή τη μουσική και το μόντελινγκ;



Tom: Για εμένα, θα έλεγα ότι ήταν είτε μαύρο είτε άσπρο. [Δηλαδή], ο κόσμος είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Κάποιοι λένε, "Μα είναι αυτό μουσική; Προτιμώ τα παλιά. Πώς κατάντησε η μουσική σήμερα;" Άλλοι πάλι λένε, "Είναι μεγαλοφυές, δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο". Δηλαδή είναι ένας ήχος πρωτόγνωρος. Κάποιοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν αυτό θετικά ενώ κάποιοι άλλοι αρνητικά. Τα πάντα εξαρτώνται από το πώς λειτουργεί το μυαλό τους. Η μουσική μου είναι ένα καλό θέμα προς συζήτηση. Μου αρέσει να ακούω τι σκέφτεται ο κόσμος για αυτήν, επειδή πάντα αφήνω τους ανθρώπους να αποφασίσουν οι ίδιοι τι σημαίνει για αυτούς η μουσική μου.



Deba: Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Πολλά νέα κορίτσια με ευχαριστούν μέσα από την καρδιά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πανέμορφο. Και για εμένα, αυτός είναι κυριολεκτικά ο μόνος λόγος που προσπαθώ να κάνω αλλαγές.



Tom: Ναι, η Deba είναι παθιασμένη με αυτό. Μου έλεγε πάντα, "Μακάρι να υπήρχε μεγαλύτερη εκπροσώπηση του εαυτού μου ή κοριτσιών με περισσότερη τριχοφυΐα ή πιο παχιά φρύδια ή άλλο χαρακτηριστικό, όταν ήμουν πιο νέα". Και μετά μου έδειχνε ένα σχόλιο ή μήνυμα μιας κοπέλας που έλεγε "Πάντα με κορόιδευαν για τα παχιά φρύδια μου και εσύ με έκανες να νιώσω ότι μπορώ να τα αγαπήσω". Αυτό ήταν απίστευτο. Η Deba έκανε κάτι τέτοιο για κάποιον.



Deba: Αν μπορώ να κάνω έστω και ένα κορίτσι να νιώσει άνετα με την εμφάνισή του, αυτό είναι απίστευτη επιτυχία για εμένα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή μου, αλλά και με την καταγωγή μου. Παλαιότερα, με φώναζαν καθημερινά τρομοκράτισσα. Με αποκαλούσαν γορίλα ή Τσουμπάκα. Με πλήγωναν όλα αυτά τα φριχτά ονόματα, μόνο και μόνο επειδή έχω λίγο περισσότερη τριχοφυΐα στα χέρια. Τώρα, όμως, θέλω να δω τα κορίτσια να βγαίνουν πιο δυνατές μέσα από αυτό.