Τα σημεία του παιχνιδιού: Το μέλλον του Break Dancing

Ο Demba Ndiaye, 24 ετών, αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του για το άθλημα ξεκίνησε από τη στιγμή που πήγε σε ένα Internet cafe για να δει βίντεο με break dance. Με τη βοήθεια εκείνων των βίντεο, έμαθε μόνος του την τεχνική, κάνοντας προπόνηση χωρίς μουσική σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το 2019, ο Xavier είδε τον Demba να εξασκείται και τον κάλεσε να μπει στην ομάδα Power Crew.



Το break dance άρχισε να γίνεται δημοφιλές στο Ντακάρ από τη δεκαετία του '80, όταν το χιπ-χοπ μπήκε στην κουλτούρα των Σενεγαλέζων μέσα από την πληθώρα των γαλλικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και τα μουσικά σουβενίρ που έφερναν πολλοί από τις ΗΠΑ. Σήμερα, τις περισσότερες μέρες στην πόλη, οι ντόπιοι βγαίνουν για να δουν ομάδες όπως το Power Crew να χορεύουν. Τα παιδιά της γειτονιάς περιμένουν υπομονετικά στην άκρη με την ελπίδα να μάθουν από τους επαγγελματίες πώς να κάνουν, για παράδειγμα, στήριξη στο κεφάλι.