Τα σημεία του παιχνιδιού: Το μέλλον του Break Dancing

Το μέλλον του break dance είναι σε αυτήν την παραλία
Κοινότητα
Αθλητές στο Ντακάρ της Σενεγάλης αψηφούν τους νόμους της φυσικής με τις κινήσεις τους δίπλα στο κύμα.
Η σειρά "Περιοχές παιχνιδιού" προβάλλει τα μέρη όπου ο αθλητισμός φέρνει τις κοινότητες πιο κοντά.
Οι ακτές του Ντακάρ, μιας πόλης της Δυτικής Αφρικής με παραλίες σε τρεις από τις πλευρές της, αποτελούν πολυσύχναστους κόμβους δημιουργικότητας και αθλητισμού. Κάθε μέρα στην παραλία Yoff, όπου η αμμουδιά εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ακτής της πρωτεύουσας της Σενεγάλης, μπορείς να δεις αλιείς να φέρνουν την ψαριά της ημέρας και σέρφερ να δαμάζουν τα κύματα. Δρομείς προσπαθούν να αποφύγουν τις αδέσποτες μπάλες από τους γεμάτους ένταση αγώνες ποδοσφαίρου που στήνονται αυθόρμητα στην άμμο. Οι αθλητές μιας ομάδας πάλης προπονούνται σε ζευγάρια, ενώ ο ήλιος καίει τις πλάτες τους. Ανάμεσα σε όλα αυτά, ξεχωρίζει μια ασυνήθιστη δραστηριότητα: το break dance.
Ο Xavier Goudiaby κάνει ένα "salto costal" ενώ υποχωρεί η παλίρροια.
Αυτό το αερόβιο στιλ υπαίθριου χορού μπορεί να είναι παράξενο θέαμα σε οποιαδήποτε άλλη παραλία, εκτός από αυτή. Οι χορευτές, οι οποίοι συνήθως προπονούνται σε γυμναστήρια και στους δρόμους, εμπλούτισαν με την παρουσία τους το πολυσύχναστο σκηνικό της παραλίας Yoff, όπου εξασκούνται και χορεύουν σε μια φυσική αμμουδιά, βελτιώνοντας τις κινήσεις τους και εντυπωσιάζοντας τους περαστικούς.
"Συνηθίζω να έρχομαι στην παραλία, για να δω τις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται εδώ", αναφέρει ο Amadou Sow, τακτικός επισκέπτης της παραλίας Yoff. Ο Amadou δηλώνει εντυπωσιασμένος από το επίπεδο των δεξιοτήτων που έχουν οι χορευτές break dance στην παραλία Yoff και θεωρεί ότι η προπόνησή τους εκεί θα τους ανοίξει τον δρόμο για μια επαγγελματική καριέρα. "Το break dance είναι εντυπωσιακό. Ευχαριστιέσαι να το βλέπεις", λέει.
Κάνοντας εξάσκηση δίπλα στο κύμα, οι χορευτές της ομάδας Power Crew ανακάλυψαν μια νέα προσέγγιση γενικής προπόνησης, η οποία τους βοηθά να βελτιώσουν την αντοχή και την ευκινησία τους.
"Υπάρχει αλληλεγγύη… υπάρχει κάτι δυνατό σε όλο αυτό".
Xavier Goudiaby
Ο Francis Bampoky (εμπρός αριστερά) βοηθά τον Xavier να ολοκληρώσει ένα "salto", καθώς η ομάδα Power Crew παρακολουθεί δίπλα στο κύμα.
Από το 2013, πρωταγωνιστεί στην τοπική σκηνή η ομάδα Power Crew, η οποία αποτελείται από επτά χορευτές που κάνουν απογευματινές προπονήσεις στην παραλία Yoff δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να βελτιώσουν τις δυναμικές τους υπαίθριες παραστάσεις. "Η άμμος αυξάνει την αντοχή και τη δύναμη", αναφέρει ο εικοσιεπτάχρονος αρχηγός της ομάδας, Xavier Goudiaby. "Είχαμε απλώς την ιδέα να χορέψουμε εδώ. Όταν επιστρέψαμε σε κανονικό πάτωμα, ήμασταν πιο γρήγοροι".
Οι χορευτές της ομάδας κατάλαβαν ότι το ανώμαλο και διαρκώς μεταβαλλόμενο αμμώδες έδαφος και η φυσική αντίσταση του ρηχού νερού τούς βοηθά να μεγιστοποιήσουν την ευκινησία και τη δύναμή τους, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη να πηγαίνουν στο γυμναστήριο και να κάνουν γενική προπόνηση. "Στην άμμο, όλα αυτά γίνονται αυτόματα", αναφέρει ο Xavier, ο οποίος αποδεικνύει ότι αυτή η προσέγγιση τους βοηθά να απογειώσουν τις κινήσεις τους, κάνοντας ένα φαινομενικά αβίαστο backflip στην παραλία.
Ο Demba Ndiaye κλείνει μια υπαίθρια παράσταση με την ομάδα Power Crew, ενώ ντόπιοι μαζεύονται τριγύρω για να δουν και να μάθουν.
Ο Demba Ndiaye, 24 ετών, αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του για το άθλημα ξεκίνησε από τη στιγμή που πήγε σε ένα Internet cafe για να δει βίντεο με break dance. Με τη βοήθεια εκείνων των βίντεο, έμαθε μόνος του την τεχνική, κάνοντας προπόνηση χωρίς μουσική σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το 2019, ο Xavier είδε τον Demba να εξασκείται και τον κάλεσε να μπει στην ομάδα Power Crew.
Το break dance άρχισε να γίνεται δημοφιλές στο Ντακάρ από τη δεκαετία του '80, όταν το χιπ-χοπ μπήκε στην κουλτούρα των Σενεγαλέζων μέσα από την πληθώρα των γαλλικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και τα μουσικά σουβενίρ που έφερναν πολλοί από τις ΗΠΑ. Σήμερα, τις περισσότερες μέρες στην πόλη, οι ντόπιοι βγαίνουν για να δουν ομάδες όπως το Power Crew να χορεύουν. Τα παιδιά της γειτονιάς περιμένουν υπομονετικά στην άκρη με την ελπίδα να μάθουν από τους επαγγελματίες πώς να κάνουν, για παράδειγμα, στήριξη στο κεφάλι.
Ο Emmanuel Goudiaby κάνει ένα "clash" στη διάρκεια μιας προπόνησης.
Παρ' όλο που το συγκεκριμένο είδος χορού υπάρχει στο Ντακάρ εδώ και πολλές δεκαετίες, το οργανωμένο break dance εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα στις παραλίες της πόλης. Καθώς οι κάτοικοι της πόλης αθλούνται συχνά εκεί, οι χορευτές ένιωσαν αμέσως άνετα σε αυτό το περιβάλλον. "Η παραλία Yoff είναι εύκολα προσβάσιμη", αναφέρει ο Furbain Poaty, τακτικός επισκέπτης της παραλίας. "Υπάρχουν αθλητές που έρχονται από όλο το Ντακάρ (για να προπονηθούν εδώ), επειδή η παραλία είναι πολύ πλατιά".
Όπως λέει ο Furbain, η παραλία Yoff είναι επίσης ιδανική για αθλητές, επειδή δεν είναι βραχώδης, ενώ στην τεράστια απαλή αμμουδιά οι πτώσεις είναι πιο ήπιες.
Στην παραλία Yoff, ο Xavier και η ομάδα του προπονούνται συχνά δίπλα σε λουόμενους. Όπως λένε, ελπίζουν ότι με την παρουσία τους στην παραλία θα κάνουν το άθλημά τους πιο γνωστό και θα προσελκύσουν νέους χορευτές. "Ερχόμαστε στην παραλία για να μάθει ο κόσμος για το break dance", λέει ο Joel Mané, πρώην μέλος της ομάδας Power Crew, που πλέον έχει αναλάβει καθήκοντα μάνατζερ. "Θέλουμε να μοιραστούμε αυτό που κάνουμε με τους άλλους".
Μερικές φορές, περίεργοι λουόμενοι θέλουν να μάθουν για τις κινήσεις τους που αψηφούν τους νόμους της φυσικής. "Ρωτούν αν μπορούν να το κάνουν και εκείνοι", λέει ο Xavier αναφερόμενος στο break dance στην παραλία. "Εμείς τους λέμε ότι φυσικά και μπορούν".
Οι Σενεγαλέζοι συχνά περιγράφουν το έθνος τους ως "pays de la Teranga", που ουσιαστικά σημαίνει "μια χώρα που σε καλωσορίζει και σε σέβεται". Στην παραλία Yoff, οι ντόπιοι καλωσορίζουν ο ένας τον άλλο στα αθλήματά τους και ρωτούν "Nagadef?", που σημαίνει "Πώς είσαι;" στην τοπική γλώσσα Γουόλοφ. Ιππήλατα κάρα διασχίζουν την αμμουδιά, μεταφέροντας την ψαριά της ημέρας σε τοπικά εστιατόρια και καταστήματα. "Υπάρχει αλληλεγγύη", λέει ο Xavier για αυτό το μέρος. "Ο κόσμος λέει ότι υπάρχει κάτι δυνατό σε αυτό", προσθέτει αναφερόμενος στο άθλημά του.
Ο Xavier μένει σε στάση "freeze Y" στην παραλία Yoff.
Κανένας δεν είναι παράταιρος σε αυτήν την παραλία. Το break dance, αν και αναπάντεχο, ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον. Η χορευτική κουλτούρα του χιπ-χοπ έχει βαθιές ρίζες στους παραδοσιακούς αφρικανικούς χορούς. Έτσι, με την παρουσία του σε μέρη του Ντακάρ όπως η παραλία Yoff, επιστρέφει κατά κάποιον τρόπο στην πατρίδα του.
Κείμενα: Kimiya Shokoohi
Φωτογραφίες: John Wessels
Αναφορά: Σεπτέμβριος 2020