Τα οφέλη του μπάνιου σε ζεστό και κρύο νερό

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάνεις προπονήσεις υψηλής έντασης και θέλεις άμεση ανακούφιση; Καλό είναι να γυρίσεις τη βρύση στο κρύο και να ακολουθήσεις τα βήματα του LeBron James από τους Λος Άντζελες Λέικερς και του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Cristiano Ronaldo, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει εικόνες όπου κάθονται μέσα σε παγόλουτρα. Ο Dalleck λέει ότι αυτή η μέθοδος, η οποία ονομάζεται μπάνιο σε κρύο νερό, μπορεί να σε βοηθήσει σε περιπτώσεις στις οποίες γνωρίζεις ότι θα πιαστείς και θέλεις δροσερή ανακούφιση (π.χ. αμέσως μετά την πρώτη σου προπόνηση boot camp μετά από κάποιο διάστημα). Απλώς σε προειδοποιούμε ότι μετά από μερικές προπονήσεις, τα παγόλουτρα μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, προσθέτει. Σύμφωνα με μια πρόσφατη, αν και μικρή, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Applied Physiology", διαπιστώθηκε ότι το μπάνιο σε κρύο νερό μετά από προπόνηση αντίστασης μπορεί στην πραγματικότητα να περιορίσει τη μυϊκή ανάπτυξη.



Αν επιλέξεις να κάνεις παγόλουτρο, η καλύτερη μέθοδος μπορεί να είναι για 11 έως 15 λεπτά σε θερμοκρασία μεταξύ 11 και 15 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με μια ανάλυση. Η θεωρία είναι ότι, όπως η ιβουπροφαίνη, το παγωμένο νερό μειώνει το πιάσιμο εμποδίζοντας τη φλεγμονώδη διαδικασία που προκαλείται από την άσκηση. Σύμφωνα με μερικές έρευνες, το κρύο νερό μπορεί να μειώσει τον πόνο για έως και τέσσερις ημέρες μετά την άσκηση.



Φυσικά, κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το παγόλουτρο είναι χαλαρωτικό. Αλλά μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να βελτιώσεις τη νοοτροπία σου και να ηρεμήσεις. Δες τον Josh Bridges, επαγγελματία αθλητή και πρώην βατραχάνθρωπο του Πολεμικού Ναυτικού των Η.Π.Α., που το παρομοιάζει με τον διαλογισμό. "Κάθε πρωί ξυπνάω και πηγαίνω κατευθείαν σε μια μπανιέρα γεμάτη με κρύο νερό έξω από το σπίτι μου. Κυριολεκτικά βρίσκεται σε θερμοκρασία πιθανώς 1 βαθμού Κελσίου. Πρέπει να σπάσω τον πάγο στην επιφάνεια και μετά μπαίνω μέσα για τέσσερα λεπτά αναπνοών", μας λέει. "Αν μπορώ να το κάνω αυτό, τότε η υπόλοιπη μέρα θα είναι παιχνιδάκι".