Παίξε ποδόσφαιρο στην κορυφή των ελβετικών Άλπεων  

Το γήπεδο πήρε το όνομά του από τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ελβετίας και της Μπάγερν Μονάχου Ottmar Hitzfeld ή, αλλιώς, "Der General" (ο στρατηγός), ο οποίος ήταν επίτιμος προσκεκλημένος στον αγώνα που έγινε για τα εγκαίνιά του. Η κερκίδα αυτού του γηπέδου, το οποίο είναι κυριολεκτικά σκαλισμένο στο βουνό, είναι μια φυσική πλαγιά, προσφέροντας ίσως την καλύτερη θέα από οποιαδήποτε άλλο γήπεδο ποδοσφαίρου. "Είναι σαν ένα απέραντο λιβάδι που εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο", αναφέρει ο Fabian Furrer, πρώην παίκτης της FC Gspon.