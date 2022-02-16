Παίξε ποδόσφαιρο στην κορυφή των ελβετικών Άλπεων  

Έχεις σκεφτεί πώς είναι να παίζεις ποδόσφαιρο κυριολεκτικά στην κορυφή;
Κοινότητα
Καλώς όρισες στο γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από οποιοδήποτε άλλο στην Ευρώπη. Όταν η μπάλα περνάει πάνω από την περίφραξη, χάνεται σε μια άβυσσο 1.100 μέτρων.
Η σειρά "Περιοχές παιχνιδιού" προβάλλει τα μέρη όπου ο αθλητισμός φέρνει τις κοινότητες πιο κοντά.
Το Gspon δεν είναι προσβάσιμο από το οδικό δίκτυο. Αυτό το ελβετικό χωριουδάκι δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα, ενώ είναι σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στις Άλπεις, κοντά στο χιονοδρομικό θέρετρο Τσερμάτ και στην εμβληματική απόκρημνη κορυφή του Μάτερχορν. Για να φτάσεις εκεί, πρέπει να πάρεις το κόκκινο-λευκό τελεφερίκ από την πόλη Stalden. Σε αυτό το αλπικό χωριό δεν πρωταγωνιστούν οι πίστες σκι ή τα μονοπάτια πεζοπορίας, αλλά το στάδιο Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, το γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από οποιοδήποτε άλλο στην Ευρώπη.
Ο Andy Furrer (αριστερά) και ο Matteo Abgottspon από την ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Gspon μετακινούν το τέρμα πριν από έναν αγώνα.
Η ερασιτεχνική ομάδα FC Gspon του πρωταθλήματος Swiss Mountain League παίζει ποδόσφαιρο εδώ, στο μοναδικό σχετικά επίπεδο κομμάτι γης του χωριού, από το 1974. Επειδή σε αυτό το υψόμετρο δεν φυτρώνει γρασίδι, χρησιμοποιείται τεχνητός χλοοτάπητας. Τον χειμώνα, όταν το βουνό καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα χιονιού το γήπεδο αποτελεί τμήμα μιας πίστας σκι. Την άνοιξη, οι ίδιοι οι παίκτες παίρνουν φτυάρια και βγάζουν το χιόνι από αυτό το γήπεδο (σχεδόν) παντός καιρού στο πλαίσιο της προπόνησής τους πριν από την έναρξη της σεζόν. Επίσης, στήνουν τα τέρματα.
"Το Gspon είναι ένα αρκετά τρελό και γραφικό μέρος για να παίζεις ποδόσφαιρο".
Gary Christian
Το Gspon έχει ένα μπαρ, ένα ξενοδοχείο με εστιατόριο, μία εκκλησία και μερικές δεκάδες σαλέ με πέτρινη σκεπή, τα οποία είναι διάσπαρτα στην πλαγιά του βουνού σαν ζάρια που έριξε κάποιος γίγαντας. Οι μοναδικοί ήχοι που ακούγονται είναι ο απαλός βόμβος του τελεφερίκ και τα κουδούνια των αγελάδων που βόσκουν. Όμως, αν βρεθείς στο Gspon μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, όταν το χωριό δεν είναι καλυμμένο από το βαρύ πέπλο του χιονιού, θα ακούσεις επίσης τη γνώριμη κραυγή "γκοοοοολ!".
Το γήπεδο πήρε το όνομά του από τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ελβετίας και της Μπάγερν Μονάχου Ottmar Hitzfeld ή, αλλιώς, "Der General" (ο στρατηγός), ο οποίος ήταν επίτιμος προσκεκλημένος στον αγώνα που έγινε για τα εγκαίνιά του. Η κερκίδα αυτού του γηπέδου, το οποίο είναι κυριολεκτικά σκαλισμένο στο βουνό, είναι μια φυσική πλαγιά, προσφέροντας ίσως την καλύτερη θέα από οποιαδήποτε άλλο γήπεδο ποδοσφαίρου. "Είναι σαν ένα απέραντο λιβάδι που εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο", αναφέρει ο Fabian Furrer, πρώην παίκτης της FC Gspon.
Το 2009, μια έκταση με χώμα και χαλίκια δίπλα στο γήπεδο αναδιαμορφώθηκε πλήρως με την κατασκευή ενός μπαρ που φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις μετά τους αγώνες.
"Κάθε φορά που γίνεται αγώνας, έρχεται ολόκληρο το χωριό για να βοηθήσει".
Beatrix Abgottspon
Ο David Imboden κυνηγάει μια μπάλα που ξέφυγε από το γήπεδο.
Ωστόσο, το γήπεδο έχει τρία σημαντικά μειονεκτήματα. Αν και είναι περιφραγμένο με ένα ψηλό δίχτυ, σε κάθε παιχνίδι φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο περίπου πέντε μπάλες (δηλαδή περισσότερες από 1.000 τα τελευταία 40 χρόνια) και κατρακυλούν για αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Έτσι, μόλις ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, ξεκινά ένα "κυνήγι θησαυρού" στα βουνά. Η ομάδα ξοδεύει μια περιουσία σε μπάλες.
Παρ' όλο που η πρόσβαση στο γήπεδο είναι δύσκολη, δεν είναι λίγες οι ομάδες που κάνουν τον κόπο να πάνε μέχρι εκεί, μόνο και μόνο για να μπορούν να πουν ότι έχουν παίξει "στην κορυφή της Ευρώπης".
Επειδή η μεγαλύτερη επίπεδη έκταση που υπήρχε στο χωριό δεν επαρκούσε για να κατασκευαστεί ένα γήπεδο κανονικού μεγέθους, οι αγώνες διεξάγονται με λίγο διαφορετικούς κανόνες. Οι ομάδες έχουν οκτώ παίκτες αντί για έντεκα, ενώ δεν υπάρχουν οφσάιντ. Έτσι, το παιχνίδι έχει πιο ελεύθερη ροή και φρενήρη ρυθμό.
Δύο παίκτες με την μπάλα κοντά στη γραμμή, όπως φαίνονται μέσα από τα δίχτυα του τέρματος
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο που παίζεται στο Mountain Village Euros, το δημοφιλέστερο διεθνές τουρνουά του Gspon, δεν είναι επαγγελματικού επιπέδου, όπως παραδέχονται πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι παίκτες. Ο λόγος είναι ότι οι ομάδες αποτελούνται από επαγγελματίες άλλου είδους: πιλότους ελικοπτέρων, δασκάλους σκι, κρεοπώλες, προγραμματιστές κ.λπ.
Μέλη της οικογένειας Abgottspon εμψυχώνουν την ομάδα.
Από τους περίπου 500 κατοίκους του χωριού, περισσότεροι από 100 ασχολούνται με την FC Gspon με κάποιον τρόπο, "επειδή παίζουν είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους, είτε κάποιος γνωστός τους", λέει ο πρώην παίκτης Andy Abgottspon. "Κάθε φορά που γίνεται αγώνας, έρχεται ολόκληρο το χωριό για να βοηθήσει", προσθέτει η μητέρα του, Beatrix.
Από αριστερά: προπονητής Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David
Στην FC Gspon έχουν παίξει πολλά μέλη των ίδιων οικογενειών. Σε έναν αξέχαστο αγώνα του Mountain Euros μεταξύ Ελβετίας και Ισπανίας, η αναγγελία των παικτών θύμιζε περισσότερο οικογενειακή συγκέντρωση, αφού στην ομάδα της Ελβετίας έπαιζαν οι "Abgottspon νούμερο 1, Abgottspon νούμερο 2, Abgottspon νούμερο 3", ενώ στην ομάδα της Ισπανίας έπαιζαν οι "Rodríguez νούμερο 1, Rodríguez νούμερο 2, Rodríguez νούμερο 3".
Ο πατέρας της Patricia Furrer (δεξιά, με τα κίτρινα) ήταν ιδρυτικό μέλος της FC Gspon. Σήμερα, η Patricia παίζει στην ομάδα γυναικών, η οποία ιδρύθηκε το 2008, ενώ οι δύο αδερφοί της παίζουν στη βασική ομάδα ανδρών.
"Είναι σαν ένα απέραντο λιβάδι που εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο".
Fabian Furrer
Παρ' όλο που το επίπεδο του ποδοσφαίρου που παίζεται εδώ δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, η ίδια η εμπειρία είναι αξέχαστη. Συχνά, οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας παίζουν κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα. Ο αέρας είναι τόσο αραιός σε αυτό το υψόμετρο, που οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, δίνοντας έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα στους ντόπιους όσο προχωρά ο αγώνας.
"Για τους αντιπάλους είναι πιο δύσκολο", λέει ο Diego Abgottspon, αμυντικός της FC Gspon, ο οποίος παίζει στην ομάδα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. "Ακόμα και αν το σκορ είναι 5-0 στο ημίχρονο, ξέρουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και να κερδίσουμε. Είμαστε μια ομάδα που είναι φοβερά δυνατή στην έδρα της".
Κείμενο: Kieran Dahl
Φωτογραφίες: Dominic Nahr
Αναφορά: Σεπτέμβριος 2020