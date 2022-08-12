Χαλαρό και κομψό στιλ
Styling από τη Sabrina Ionescu
Η Sabrina Ionescu φημίζεται για την ένταση και την ανταγωνιστικότητά της στο γήπεδο, ενώ είναι πολύ πειθαρχημένη και αμείλικτη. Όμως, το προσωπικό στιλ αυτής της κορυφαίας παίκτριας του WNBA φανερώνει μια πιο ελαστική και χαλαρή Sabrina, που αποπνέει ηρεμία και δεν φοβάται να φορέσει με καμάρι τις φόρμες της ως στιλιστική πρόταση.
Για τη Sabrina, προτεραιότητα έχει η άνεση. Περιγράφει το καθημερινό της στιλ ως χαλαρό και ανεπιτήδευτο, ενώ χρησιμοποιεί βασικά κομμάτια, όπως λευκά T-Shirt που μπορούν να συνδυαστούν με πιο επίσημα ή πιο απλά look. Όσο για τα παπούτσια της, δηλώνει: "Τα sneaker Air Max είναι η πρώτη μου επιλογή. Ταιριάζουν σχεδόν με τα πάντα".
"Εξακολουθώ να φοράω τις φόρμες Nike που είχα για τα ταξίδια, όταν έπαιζα στο Όρεγκον. Έχουν συναισθηματική αξία".
Sabrina Ionescu
Η Sabrina νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν συνδυάζει τις άνετες φόρμες της με κάτι πιο εφαρμοστό και δομημένο, βρίσκοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην άνεση και στο χαλαρό στιλ.
Για να αναβαθμίσει το look της, η Sabrina χρησιμοποιεί υφάσματα με διαφορετικές υφές. Για να δημιουργήσει στα γρήγορα ένα κομψό σύνολο, επιλέγει ένα μαύρο bomber τζάκετ.
Όσον αφορά τα χρώματα, η Sabrina προτιμά πάντα τους ουδέτερους τόνους, επιλέγοντας απαλές αποχρώσεις και απλά ασπρόμαυρα κομμάτια. "Δεν φοράω πολύ έντονα χρώματα. Μου αρέσουν οι διακριτικές παστέλ αποχρώσεις. Ειλικρινά, το απαλό ροζ είναι το αγαπημένο μου".
Υπάρχει κάτι που δεν αντέχει με τίποτα; "Τα τζιν", απαντά. "Δεν είναι και τόσο άνετα. Προτιμώ να φοράω φόρμες. Πώς φαίνεται η αθλήτρια!", λέει αστειευόμενη.
Πάρε μια γεύση από τις χαλαρές επιλογές της Sabrina και αγόρασε το στιλ της τώρα.