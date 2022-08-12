Styling από τη Sabrina Ionescu

Όσον αφορά τα χρώματα, η Sabrina προτιμά πάντα τους ουδέτερους τόνους, επιλέγοντας απαλές αποχρώσεις και απλά ασπρόμαυρα κομμάτια. "Δεν φοράω πολύ έντονα χρώματα. Μου αρέσουν οι διακριτικές παστέλ αποχρώσεις. Ειλικρινά, το απαλό ροζ είναι το αγαπημένο μου".

Υπάρχει κάτι που δεν αντέχει με τίποτα; "Τα τζιν", απαντά. "Δεν είναι και τόσο άνετα. Προτιμώ να φοράω φόρμες. Πώς φαίνεται η αθλήτρια!", λέει αστειευόμενη.

Πάρε μια γεύση από τις χαλαρές επιλογές της Sabrina και αγόρασε το στιλ της τώρα.