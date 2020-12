Η ελάττωση του στρες μπορεί να βελτιώσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα

Πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σου σύστημα

Ας δούμε μερικές βασικές αρχές βιολογίας: το ανοσοποιητικό σου σύστημα είναι ένα περίπλοκο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών που λειτουργεί ως η πρώτη (και καλύτερη) γραμμή άμυνας του οργανισμού σου κατά των επιβλαβών ιών και βακτηρίων. Για να το ενισχύσεις, πρέπει να εστιάσεις σε άλλους τομείς ευεξίας, στην προκειμένη περίπτωση στην ψυχική σου υγεία, που επηρεάζουν άμεσα το δίκτυο.



Δεδομένου ότι ο εγκέφαλος και το σώμα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, όταν επικρατεί χάος στο μυαλό σου, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον υπόλοιπο οργανισμό. "Όλα τα όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος, οι λεμφαδένες, ο σπλήνας, ο θύμος αδένας, συνδέονται με νεύρα που ξεκινούν από το στέλεχος του εγκεφάλου και, στη συνέχεια, κατεβαίνουν μέσω του νωτιαίου μυελού", αναφέρει η Esther M. Sternberg, MD, διευθύντρια ερευνών του Andrew Weil Center for Integrative Medicine και συγγραφέας του βιβλίου "The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions". Όταν έχεις άγχος, "οι χημικές ουσίες που απελευθερώνονται από αυτά τα νεύρα, υπονομεύουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα του ανοσοποιητικού κάνουν τη δουλειά τους".