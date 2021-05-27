Η ελάττωση του στρες μπορεί να βελτιώσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα

Θέλεις να σπάσεις τον φαύλο κύκλο άγχους και εκδήλωσης ασθενειών; Αυτές οι συμβουλές μπορούν να σε βοηθήσουν.



1. Παρατήρησε νωρίς τα σημάδια της έντασης.

"Συχνά, το σώμα σου αρχίζει να σε προειδοποιεί ότι εσωτερικεύεις και διατηρείς το άγχος πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το μυαλό σου", λέει η Aeva Gaymon-Doomes, MD, ψυχίατρος στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να παρακολουθείς τυχόν νέα σωματικά προβλήματα, όπως προβλήματα στον ύπνο, αύξηση ή απώλεια βάρους, γαστρεντερικά προβλήματα ή πονοκεφάλους, καθώς αυτά μπορεί να είναι προειδοποιητικά σημάδια της συσσώρευσης άγχους, προτού πλήξει το ανοσοποιητικό σου σύστημα.



2. Υιοθέτησε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Αν το κάνεις ήδη, σου αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσεις. Η τακτική άσκηση, ο ύπνος για τουλάχιστον 7 ώρες κάθε βράδυ και η υγιεινή διατροφή με φρούτα, λαχανικά και άπαχη πρωτεΐνη (ιδιαίτερα η μεσογειακή διατροφή) είναι αποδεδειγμένες πρακτικές ευεξίας που συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων του άγχους, βοηθώντας το ανοσοποιητικό σου σύστημα να παραμένει δυνατό, λέει η Δρ Sternberg. Όταν η προσπάθεια να διαχειριστείς όλες αυτές τις συνήθειες (για παράδειγμα, κοντά στην περίοδο των γιορτών) γίνεται αγχωτική, φρόντισε να δίνεις προτεραιότητα σε τουλάχιστον μία από αυτές.



3. Αγκάλιασε τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Όταν αγκαλιάζεις το άλλο σου μισό ή το παιδί σου, το σώμα σου απελευθερώνει ωκυτοκίνη, την ορμόνη των κοινωνικών δεσμών, η οποία μειώνει την ανοσοκατασταλτική κορτιζόλη, καθώς και την ορμόνη του άγχους, τη νορεπινεφρίνη, λέει η Marsh. Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο η έρευνα στο περιοδικό "Psychological Science" διαπίστωσε ότι η αγκαλιά μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών. Αν όντως αρχίσεις να μην νιώθεις καλά, μια αγκαλιά (μόνο με άτομα με τα οποία ζεις στο ίδιο σπίτι, προς το παρόν) μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων σου. Αυτό συμβαίνει επειδή η ωκυτοκίνη βοηθά με το όριο πόνου, την αίσθηση ευεξίας και τις διαδικασίες επούλωσης, λέει η Marsh, η οποία σημειώνει ότι η ορμόνη αυτή μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί όταν συζητάμε με έναν ακροατή που δείχνει κατανόηση ή όταν περνάμε απλώς χρόνο με έναν καλό φίλο. Δέκα μόλις λεπτά χαλάρωσης αγκαλιά με τον σκύλο ή τη γάτα σου μπορούν επίσης να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης, σύμφωνα με μελέτη του Washington State University.



4. Απόκτησε μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα.

"Όταν αγχώνεσαι ο εγκέφαλός σου αντιδρά όπως θα αντιδρούσε αν διέτρεχες κάποιον σωματικό κίνδυνο", εξηγεί η Melanie Shmois, ειδική στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και CEO του Mind Your Strength Coaching. "Όταν ηρεμείς, παίρνεις βαθιές ανάσες και συντονίζεσαι με το περιβάλλον σου, συγκεντρώνοντας την προσοχή σου στις εικόνες, τις οσμές και τους ήχους, ο εγκέφαλός σου καταλαβαίνει ότι δεν κινδυνεύεις, επειδή, αν όντως υπήρχε κάποια απειλή, δεν θα έκανες αυτήν την παύση". Η Shmois προσθέτει ότι "μόλις ηρεμούμε, ο προμετωπιαίος φλοιός, ή το τμήμα του εγκεφάλου μας που σχετίζεται με τη λογική, μπορεί να επανασυνδεθεί και να δημιουργήσει σκέψεις που χαρίζουν αίσθηση γαλήνης στο σώμα".



Δεν έχεις πειστεί; Μια μετα-ανάλυση περισσότερων από 200 ερευνών συνέδεσε τη θεραπεία που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα με τη μείωση του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης, τα οποία μπορούν να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με μια άλλη κριτική επιθεώρηση ερευνών, ο ενσυνείδητος διαλογισμός μπορεί να μειώσει τις ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος, βελτιώνοντας παράλληλα την άμυνα των κυττάρων.



Το να συγκεντρώνεσαι απόλυτα στις αισθήσεις σου μέσα στο περιβάλλον όπου βρίσκεσαι είναι ένας τρόπος να είσαι απόλυτα παρών στη δεδομένη στιγμή. Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις τη μέθοδο 4-7-8 του Δρος Andrew Weil, η οποία εστιάζει τη προσοχή σου στην αναπνοή σου και την απομακρύνει από τους παράγοντες της ζωής που προξενούν άγχος, αναφέρει η Δρ Sternberg. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να εισπνέεις από τη μύτη μετρώντας μέχρι το τέσσερα, να κρατάς την αναπνοή σου μετρώντας μέχρι το επτά και να εκπνέεις με δύναμη μετρώντας μέχρι το οκτώ.



5. Επίλεξε μια αποκλειστική πρακτική αποσυμπίεσης.

Η προορατική και όχι η αντιδραστική προσέγγιση είναι εξαιρετικά σημαντική. "Όσο περισσότερο προσπαθείς να σκέφτεσαι και να ηρεμείς το μυαλό σου όταν δεν έχεις άγχος τόσο περισσότερο θα βελτιώνεις αυτήν τη δεξιότητα και θα μπορείς να την αξιοποιήσεις όταν θα έχεις άγχος", αναφέρει η Gaymon-Doomes. Ποιες πρακτικές είναι οι καλύτερες; Ό,τι σε ηρεμεί, ισχυρίζεται η Gaymon-Doomes, η οποία συνιστά τουλάχιστον 20 λεπτά για μια δραστηριότητα, αν και όποιο χρονικό διάστημα καταφέρεις να αφιερώσεις είναι καλύτερο από το τίποτα. Επομένως, αν η άρση βαρών σε βοηθά να ηρεμήσεις, κανένα πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και αν προτιμάς να κάνεις γιόγκα ή να διαβάζεις ένα βιβλίο. Όποια και να είναι η επιλογή σου, θα ξέρεις αν έχει αποτελέσματα όταν κοιμάσαι καλύτερα ή όταν μπορείς να αποκοιμηθείς ευκολότερα, όταν οι παλμοί σου σε κατάσταση ηρεμίας είναι χαμηλότεροι, η αρτηριακή σου πίεση μειωθεί, περιοριστούν οι χρόνιοι πονοκέφαλοι ή ο πόνος στο στομάχι, ή/και όταν αυξηθεί η συγκέντρωση ή η παραγωγικότητά σου, λέει η Gaymon-Doomes.