Πώς να ζεις στο παρόν, σύμφωνα με τον αθλητικό ψυχολόγο Graham Betchart

Μερικές φορές, τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή κολλάμε σε κάτι που συνέβη πριν από πέντε λεπτά ή ανησυχούμε για κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα. Όμως, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αθλητικό ψυχολόγο και προπονητή πνευματικής απόδοσης Graham Betchart, ο οποίος έχει δουλέψει με μερικούς από τους καλύτερους παίκτες του NBA, η ικανότητά μας να εστιάζουμε στο παρόν είναι εκείνη που ξεχωρίζει τους καλούς από τους άριστους. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", ο Betchart και ο Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, συζητούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να επανέρχεται στο εδώ και στο τώρα, ακριβώς όπως προπονούμε το σώμα μας για να γίνεται πιο δυνατό, πιο γρήγορο και πιο ευκίνητο. Μοιράζεται μαζί μας γρήγορες τεχνικές διαλογισμού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι για να επανεστιάσουμε, αποκαλύπτει το μοναδικό στατιστικό στοιχείο που έχει σημασία και εξηγεί γιατί πρέπει να "ξεκολλήσουμε" από τη νίκη αν θέλουμε πραγματικά να νικήσουμε.