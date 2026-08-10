Η σταρ του ποδοσφαίρου Alex Morgan μοιράζεται κορυφαίες συμβουλές προπόνησης

Η Alex Morgan, δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια πρόκληση χωρίς να δώσει το 100% του εαυτού της. Το 2019, η εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ έσπασε τα ρεκόρ τηλεθέασης και σκοραρίσματος, ενώ ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η αθλήτρια ακολούθησε τον ίδιο ρυθμό και το 2020, μια χρονιά που της έφερε μεγάλες αλλαγές, καθώς απέκτησε το πρώτο της παιδί, ενώ μετακόμισε στην άλλη άκρη της γης για τη νέα της ομάδα. Και όλα αυτά στο γενικότερο πλαίσιο της παγκόσμιας πανδημίας. Ως η πρώτη προσκεκλημένη του podcast "Trained" για το 2021, η κορυφαία επιθετικός συναντά τον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, και μας λέει πώς παρέμεινε συγκεντρωμένη στο άθλημά της ακόμα και όταν οι αγώνες σταμάτησαν, ενώ μας δίνει μερικές καθημερινές συμβουλές διατροφής και προπόνησης που μπορούν να μας βοηθήσουν να πλησιάσουμε τους στόχους μας.