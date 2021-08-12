Τα αδέρφια Joel και Georgia Palmer και η queer δημιουργική κοινότητα τους

Τα αδέρφια που ενισχύουν τις queer ταυτότητες
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Το να είσαι ο εαυτός σου αφορά στην πραγματικότητα τον τρόπο που βρίσκεις δεσμούς με τους άλλους, σύμφωνα με τα πολυάσχολα, δημιουργικά άτομα Georgia και Joel Palmer, με έδρα το Λονδίνο.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας: είμαστε αποστασιοποιημένοι, άλλα όχι αποκομμένοι. Μιλήσαμε στα
μοντέλα του Holiday 2020 LookBook για το τι σημαίνει η ενότητα αυτόν τον καιρό.
"Επειδή ήμουν μιγάς και γκέι άτομο, δεν υπήρχαν πολλά πρότυπα με τα οποία μπορούσα να ταυτιστώ σε πιο μικρή ηλικία", αναφέρει το 28χρονο άτομο Joel. Τώρα, μαζί με την 20χρονη αδερφή του, την Georgia, το άτομο Joel συμβάλλει στη δημιουργία μιας δημιουργικής queer κοινότητας που θα προσφέρει χώρο και ευκαιρίες σε άλλους. "Θεωρούμε την πλατφόρμα μας ως χώρο που θα δώσει έμπνευση σε άλλα άτομα. Στο πλαίσιο του δικού μας στιλ και αισθητικής, προωθούμε διαρκώς τον αντικομφορμισμό και διευρύνουμε τα όρια των φύλων".
Τα αδέρφια μεγάλωσαν στο Μπέρμιγχαμ πριν μετακομίσουν στο νότιο Λονδίνο, όπου βρήκαν μια queer κοινότητα που ενθάρρυνε και αποδέχτηκε την ατομικότητά τους. Η Georgia ακολούθησε τον αδερφό της στον χώρο του μόντελινγκ, ένα επάγγελμα που έχει λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την εξερεύνηση της ηθοποιίας και της μουσικής. Το άτομο Joel είναι επίσης creative director και συνιδρυτής της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μόδα και την κίνηση Major Zcene.
Οι Joel και Georgia περνούν μαζί την περίοδο της καραντίνας σε μια αποθήκη, παρέα με άλλα δημιουργικά άτομα, με τα οποία συνεργάζονται σε πρότζεκτ για τη δουλειά. Σε όλες τους τις προσπάθειες, τα δύο αδέρφια περιβάλλονται από queer, έγχρωμα άτομα και τα ενθαρρύνουν.
"Δημιουργήσαμε αυτόν τον ισχυρό κύκλο ατόμων γύρω μας, που θεωρούνται μειονότητες στον κλάδο, τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε να εξελιχθούν", λέει η Georgia. "Θέλω να μπορώ να προβάλλω τις απόψεις των ανθρώπων".
"Η ισχύς εν τη ενώσει, σωστά;" προσθέτει το άτομο Joel. "Υπάρχει περισσότερη ορατότητα όταν είμαστε μαζί".
"Τα queer δημιουργικά άτομα είναι μειονότητα και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που μας ενώνει. Ωστόσο, όλοι έχουν τον δικό τους ανεξάρτητο χαρακτήρα και εκεί βρίσκεται όλη η δύναμη".
Joel
Έχετε πολλές περισσότερες κοινές εμπειρίες από τα περισσότερα αδέρφια: κάνετε μόντελινγκ και συνεργάζεστε μεταξύ σας. Τι δύναμη βρίσκετε ο ένας στον άλλον για να συνεχίζετε να ασχολείστε με αυτό που κάνετε;
Joel: Νομίζω ότι εγώ και η Georgia εξερευνούμε μαζί τα ταλέντα μας και έπειτα τα εφαρμόζουμε στην πράξη όσον αφορά τη δουλειά μας. Η Georgia είναι σίγουρα μία από τις μούσες μου. Όλο αυτό μας δίνει χώρο να προοδεύσουμε μαζί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να δώσουμε ώθηση ο ένας στον άλλον σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, αυτήν την εποχή η Georgia έχει αρχίσει να ασχολείται με την ηθοποιία, σωστά;
Georgia: Ναι. Προσπαθώ να ασχοληθώ με την ηθοποιία και να παίζω μουσική ως DJ.
Joel: Θα κυκλοφορήσει σύντομα μια συναρπαστική ταινία μικρού μήκους. Νομίζω ότι ανοίξαμε ο ένας στον άλλο έναν καινούργιο κόσμο. Η δύναμη που υπάρχει μεταξύ μας είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το δεις μόνος σου στη σκηνή. Όταν παρακολουθώ την Georgia να δουλεύει ως μοντέλο είναι σαν να βλέπω ένα έργο τέχνης.
Georgia: Το στιλ της κίνησής μου είναι εμπνευσμένο από σένα.
Φαίνεται ότι ο χορός, η μουσική και το στιλ έχουν επηρεάσει τη δουλειά σας, όπως επίσης τις ταυτότητες και την αυτοέκφρασή σας. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό;
Joel: Η συνεργασία μας είναι ταυτόχρονα στενή και ισχυρή επειδή αναπτύξαμε αυτό το συγκεκριμένο στιλ κίνησης ως οικογένεια. Ασχολήθηκα πολύ με την προπόνηση στον χορό σε πιο μικρή ηλικία και, όσον αφορά το στιλ, μας αρέσει να αλλάζουμε ρούχα μεταξύ μας. Η εμφάνισή μας συνδυάζει στοιχεία που παραπέμπουν στον Black Panther, στο πανκ και στο Αφρο-πανκ κίνημα. Είναι μια διαφορετική εκδοχή για πολλά διαφορετικά πράγματα και σίγουρα είναι πολύ έντονο μερικές φορές.
Georgia: Εξαρτάται βασικά από τον χαρακτήρα που θέλεις να είσαι τη συγκεκριμένη μέρα. Η σκηνή της νυχτερινής ζωής στο Λονδίνο είναι ο χώρος όπου βρεθήκαμε με όλα τα μέλη της κοινότητάς μας: μια ομάδα από άκρως καλλιτεχνικά, δημιουργικά άτομα κάθε φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οτιδήποτε άλλο. [Η ομάδα είναι] για εμάς ένας ασφαλής χώρος και ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους. Ένα πράγμα για το οποίο νιώθουμε όλοι ευγνώμονες και μοιραζόμαστε είναι η αγάπη για τη μουσική, τον χορό, την κίνηση, τη μόδα και το στιλ.
Και οι δύο σας αυτοπροσδιορίζεστε επίσης ως queer άτομα, γεγονός που προσθέτει μια άλλη διάσταση στη σχέση και στην πορεία σας ως δημιουργικά, έγχρωμα άτομα. Τι σημαίνει ο όρος queer για εσάς;
Georgia: Αυτοπροσδιορίζομαι ως queer άτομο επειδή είμαι μέλος της queer κοινότητας. Είναι όλα όσα ξέρω. Οι φίλοι μου είναι queer, η γλώσσα που μιλάω είναι queer και το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που εκπροσωπώ.
Joel: Για μένα, ο όρος queer αφορά μια νοοτροπία ελεύθερης σκέψης. Το να είσαι queer δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να σε ελκύουν άτομα του ίδιου φύλου. Στην εποχή που ζούμε τώρα, ιδιαίτερα, κάθε καλλιτέχνης, ταλέντο και μοντέλο, εξαιτίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο εαυτός του, αλλά και ένα εντελώς αλλόκοτο άτομο.
Georgia: Ναι. Είμαι συντονισμένη με το σώμα μου και αυτό μου δίνει αρκετή σιγουριά. Νιώθω ότι μπορώ να κινούμαι, να αφαιρούμαι και να υποδύομαι διαφορετικούς χαρακτήρες. Μαθαίνω διαρκώς νέα πράγματα για τον εαυτό μου.
Joel: Δεν είμαστε συμβατικά μοντέλα. Είχα εκφράσει σαφώς τη διαφορετικότητά μου, είχα δηλώσει ότι ήμουν queer άτομο και δεν είχα σκοπό να το αλλάξω αυτό για κανέναν. Έτσι, έπρεπε να πιέσουμε ο ένας τον άλλον, να δώσουμε ο ένας στον άλλον να καταλάβει ότι στόχος αυτού που κάνουμε είναι να δώσουμε έμπνευση σε άλλα άτομα που είναι πιο νεαρά από εμάς. Αν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορείτε και εσείς. Αυτό με ώθησε να γίνω creative director και όχι απλώς μοντέλο. Μπορώ να δημιουργήσω κόσμους και χώρους στους οποίους τα άτομα νιώθουν ότι ανήκουν και δεν είμαι απλώς το πρόσωπο που τους εκπροσωπεί. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από αυτό. Μπορούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες.
"Η Georgia είναι σίγουρα μία από τις μούσες μου. Όταν την παρακολουθώ να δουλεύει ως μοντέλο είναι σαν να βλέπω ένα έργο τέχνης".
Joel
Συμμετείχατε και οι δύο στις διαμαρτυρίες του κινήματος Black Lives Matter στο Λονδίνο. Τι μάθατε για τον εαυτό σας από αυτήν την εμπειρία και πώς σας επηρέασε σε προσωπικό και δημιουργικό επίπεδο;
Joel: Ένα πράγμα που συνειδητοποιήσαμε στις πορείες είναι ότι έχουμε δεσμούς για να επικοινωνήσουμε αυτά που θέλουμε. Ανακαλύψαμε τρόπους να δείξουμε στον κόσμο ότι πρόκειται για κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα, ενώ αποτελεί επίσης έναν ασφαλή χώρο. Όλο αυτό το κίνημα ήταν πολύ ενδιαφέρον, επειδή δεν είχαμε πραγματική υποστήριξη από ορισμένα μέλη της οικογένειάς μας σε αυτό. Ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε ότι ο συστημικός ρατσισμός υπήρχε και μέσα στην οικογένειά μας. Η αποσύνδεση από αυτούς μας προκάλεσε θλίψη.
Θέλαμε να κάνουμε μια δοκιμή για να κατανοήσουμε την κληρονομιά μας σε βαθύτερο επίπεδο. Σε ολόκληρη τη ζωή μας ακούγαμε ότι είμαστε μισοί Τζαμαϊκανοί, μισοί Άγγλοι, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ανακαλύψαμε ότι [έχουμε επίσης ρίζες σε] Νότια Αμερική, Ασία, Κονγκό και Μπενίν.
Georgia: Ωστόσο, το κίνημα μας έφερε πιο κοντά μεταξύ μας και είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να είχαμε μιλήσει πιο πριν.
Τι σημαίνει η συλλογική δύναμη για εσάς, ιδιαίτερα ως έγχρωμα άτομα και μέλη της queer κοινότητας;
Joel: Η κολεκτίβα μας είναι μια κοινότητα από ομοϊδεάτες και ελεύθερα πνεύματα. Τα queer, δημιουργικά άτομα είναι μειονότητα και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που μας ενώνει. Ωστόσο, όλοι έχουν τον δικό τους ανεξάρτητο χαρακτήρα και εκεί βρίσκεται όλη η δύναμη.
Αντλούμε πάντα πραγματική έμπνευση μόνο από τον δικό μας κύκλο ατόμων. Εμπνέουμε ο ένας τον άλλον. Στη συνέχεια, όταν κάποιο άλλο άτομο γίνεται μέλος του κύκλου μας, όλοι το υποδεχόμαστε με θαυμασμό και θεωρούμε ότι είναι ένα πραγματικό αστέρι με τον δικό του τρόπο.
Με ποιους τρόπους δώσατε ώθηση ο ένας στον άλλο σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς σκέψης και πώς έπρεπε να αλλάξει η δημιουργική σας διαδικασία;
Joel: Στραφήκαμε στα κινούμενα σχέδια, στην 3D απεικόνιση, στην ψηφιακή μορφή, στον πειραματισμό με τα άτομα που ζούμε μαζί. Ζούμε σε μια αποθήκη με εκπληκτικό χώρο, σχεδιαστές, φωτογράφοι και σκηνογράφοι. Μας έλειψαν τόσο πολύ τα κλαμπ που στήναμε τα deck τα Σαββατοκύριακα και προσκαλούσαμε τους γείτονες.
Georgia: Μας δόθηκε απλώς χρόνος να κάνουμε τη δική μας ενδοσκόπηση και να γίνουμε δημιουργικοί. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τον χώρο για να το καταφέρουμε.
Joel: Έχουμε πλέον πολύ περισσότερη δύναμη για να προωθήσουμε τον σκοπό μας μέσα από τη δουλειά μας και όλα όσα κάνουμε. Αυτό είναι που μας έφερε κοντά αυτήν την περίοδο.
Τέλος, για ποια άλλα θέματα είστε και οι δύο εξίσου παθιασμένοι και προορατικοί;
Georgia: Με απασχολούν θέματα όπως η ενσωμάτωση, η διαφορετικότητα και η ενίσχυση των μειονοτήτων. Γνωρίζω πολλά trans άτομα και μαύρες γυναίκες, ενώ βλέπω μοντέλα plus size που δεν περιλαμβάνονται σε φωτογραφίσεις. Θέλω να φτιάξω έναν δημιουργικό χώρο όπου θα μπορούμε να συζητάμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του επαγγέλματος και να προσφέρουμε περισσότερη επίγνωση.
Joel: Σίγουρα τα δικαιώματα των trans ατόμων. Πρέπει να εκτιμήσουμε πλήρως την trans κοινότητα. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι κοινότητες των queer και των ομοφυλόφιλων. Νιώθω ότι η δική μας προσωπική πορεία, αυτά για τα οποία συζητούσαμε όταν ήμασταν πιο μικροί, ήταν να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα μας για να αποκτήσουμε αρκετή εμπειρία, χρήματα και άφθονους πόρους ώστε να προσφέρουμε σε όσους αντιπροσωπεύουν αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε.
"Πρέπει να εκτιμήσουμε πλήρως την trans κοινότητα. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι κοινότητες των queer και των ομοφυλόφιλων".
Joel
Αναφορά: Ιούλιος 2020