Τα αδέρφια Joel και Georgia Palmer και η queer δημιουργική κοινότητα τους

Έχετε πολλές περισσότερες κοινές εμπειρίες από τα περισσότερα αδέρφια: κάνετε μόντελινγκ και συνεργάζεστε μεταξύ σας. Τι δύναμη βρίσκετε ο ένας στον άλλον για να συνεχίζετε να ασχολείστε με αυτό που κάνετε;



Joel: Νομίζω ότι εγώ και η Georgia εξερευνούμε μαζί τα ταλέντα μας και έπειτα τα εφαρμόζουμε στην πράξη όσον αφορά τη δουλειά μας. Η Georgia είναι σίγουρα μία από τις μούσες μου. Όλο αυτό μας δίνει χώρο να προοδεύσουμε μαζί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να δώσουμε ώθηση ο ένας στον άλλον σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, αυτήν την εποχή η Georgia έχει αρχίσει να ασχολείται με την ηθοποιία, σωστά;



Georgia: Ναι. Προσπαθώ να ασχοληθώ με την ηθοποιία και να παίζω μουσική ως DJ.



Joel: Θα κυκλοφορήσει σύντομα μια συναρπαστική ταινία μικρού μήκους. Νομίζω ότι ανοίξαμε ο ένας στον άλλο έναν καινούργιο κόσμο. Η δύναμη που υπάρχει μεταξύ μας είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το δεις μόνος σου στη σκηνή. Όταν παρακολουθώ την Georgia να δουλεύει ως μοντέλο είναι σαν να βλέπω ένα έργο τέχνης.



Georgia: Το στιλ της κίνησής μου είναι εμπνευσμένο από σένα.



Φαίνεται ότι ο χορός, η μουσική και το στιλ έχουν επηρεάσει τη δουλειά σας, όπως επίσης τις ταυτότητες και την αυτοέκφρασή σας. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό;



Joel: Η συνεργασία μας είναι ταυτόχρονα στενή και ισχυρή επειδή αναπτύξαμε αυτό το συγκεκριμένο στιλ κίνησης ως οικογένεια. Ασχολήθηκα πολύ με την προπόνηση στον χορό σε πιο μικρή ηλικία και, όσον αφορά το στιλ, μας αρέσει να αλλάζουμε ρούχα μεταξύ μας. Η εμφάνισή μας συνδυάζει στοιχεία που παραπέμπουν στον Black Panther, στο πανκ και στο Αφρο-πανκ κίνημα. Είναι μια διαφορετική εκδοχή για πολλά διαφορετικά πράγματα και σίγουρα είναι πολύ έντονο μερικές φορές.



Georgia: Εξαρτάται βασικά από τον χαρακτήρα που θέλεις να είσαι τη συγκεκριμένη μέρα. Η σκηνή της νυχτερινής ζωής στο Λονδίνο είναι ο χώρος όπου βρεθήκαμε με όλα τα μέλη της κοινότητάς μας: μια ομάδα από άκρως καλλιτεχνικά, δημιουργικά άτομα κάθε φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οτιδήποτε άλλο. [Η ομάδα είναι] για εμάς ένας ασφαλής χώρος και ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους. Ένα πράγμα για το οποίο νιώθουμε όλοι ευγνώμονες και μοιραζόμαστε είναι η αγάπη για τη μουσική, τον χορό, την κίνηση, τη μόδα και το στιλ.



Και οι δύο σας αυτοπροσδιορίζεστε επίσης ως queer άτομα, γεγονός που προσθέτει μια άλλη διάσταση στη σχέση και στην πορεία σας ως δημιουργικά, έγχρωμα άτομα. Τι σημαίνει ο όρος queer για εσάς;



Georgia: Αυτοπροσδιορίζομαι ως queer άτομο επειδή είμαι μέλος της queer κοινότητας. Είναι όλα όσα ξέρω. Οι φίλοι μου είναι queer, η γλώσσα που μιλάω είναι queer και το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που εκπροσωπώ.



Joel: Για μένα, ο όρος queer αφορά μια νοοτροπία ελεύθερης σκέψης. Το να είσαι queer δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να σε ελκύουν άτομα του ίδιου φύλου. Στην εποχή που ζούμε τώρα, ιδιαίτερα, κάθε καλλιτέχνης, ταλέντο και μοντέλο, εξαιτίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο εαυτός του, αλλά και ένα εντελώς αλλόκοτο άτομο.



Georgia: Ναι. Είμαι συντονισμένη με το σώμα μου και αυτό μου δίνει αρκετή σιγουριά. Νιώθω ότι μπορώ να κινούμαι, να αφαιρούμαι και να υποδύομαι διαφορετικούς χαρακτήρες. Μαθαίνω διαρκώς νέα πράγματα για τον εαυτό μου.



Joel: Δεν είμαστε συμβατικά μοντέλα. Είχα εκφράσει σαφώς τη διαφορετικότητά μου, είχα δηλώσει ότι ήμουν queer άτομο και δεν είχα σκοπό να το αλλάξω αυτό για κανέναν. Έτσι, έπρεπε να πιέσουμε ο ένας τον άλλον, να δώσουμε ο ένας στον άλλον να καταλάβει ότι στόχος αυτού που κάνουμε είναι να δώσουμε έμπνευση σε άλλα άτομα που είναι πιο νεαρά από εμάς. Αν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορείτε και εσείς. Αυτό με ώθησε να γίνω creative director και όχι απλώς μοντέλο. Μπορώ να δημιουργήσω κόσμους και χώρους στους οποίους τα άτομα νιώθουν ότι ανήκουν και δεν είμαι απλώς το πρόσωπο που τους εκπροσωπεί. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από αυτό. Μπορούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες.