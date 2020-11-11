Πρέπει πραγματικά να τρέξω σήμερα; Δες τι πρέπει να γνωρίζεις

Αν σκέφτεσαι αν πρέπει να πας για τρέξιμο, αναρωτήσου πώς θα σε κάνει να αισθανθείς αυτή η διαδρομή.



Αυτή η συμβουλή έρχεται από τη Shalane Flanagan, η οποία μετράει τέσσερις συμμετοχές σε Ολυμπιάδες και είναι προπονήτρια στο Bowerman Track Club. "Αν το τρέξιμο σε αγχώνει πολύ, αν κάτι σε πονά ή αν η μέρα σου δεν θα γίνει καλύτερη μέσα από το τρέξιμο, τότε η απάντηση είναι ότι σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα να πας για τρέξιμο, λέει.



Η Flanagan, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την αποθεραπεία από δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο, αναφέρει ότι συχνά αναρωτιέται το ίδιο. "Πρέπει να δω τα σημάδια που στέλνει το σώμα μου και να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μου".



Ειλικρίνεια επίσης σημαίνει να παραδέχεσαι ότι δεν πας για τρέξιμο επειδή αποτρέπεις τον εαυτό σου, αναφέρει ο Bennett. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, ο ίδιος προτείνει να πεις στον εαυτό σου ότι θα βγεις μόνο για πέντε λεπτά. Έχεις την επιλογή αν θες να σταματήσεις. Ή ακόμα και να περπατήσεις. Αλλά ενδεχομένως θα διαπιστώσεις ότι η αρχή ήταν το δυσκολότερο κομμάτι και ότι τα 30 λεπτά που κατάφερες να τρέξεις ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόσουν.



Αν είσαι από εκείνους τους δρομείς με την ισχυρή θέληση που πρέπει να καταφέρουν κάθε στόχο, άκουσε αυτό το μήνυμα του Brett Kirby, PhD, ενός επιστήμονα των ανθρώπινων επιδόσεων που έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους δρομείς παγκοσμίως στο Nike Sport Research Lab.



“"Θέλεις να δημιουργήσεις μια ήπια σχέση με το τρέξιμο και όχι μια επιθετική προσέγγιση του τύπου "Θα πάω να τρέξω άπειρα χιλιόμετρα, θα τα δώσω όλα και μετά θα μπω σε ένα λαγούμι από το οποίο δεν θα μπορώ να βγω την επόμενη μέρα", λέει ο Kirby. "Αυτή η ένταση δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και δεν νομίζω ότι έχουμε παρατηρήσει να σημειώνονται μεγάλες επιτυχίες με αυτού του είδους τη συμπεριφορά".