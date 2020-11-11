Πρέπει πραγματικά να τρέξω σήμερα; Δες τι πρέπει να γνωρίζεις

Να τρέξει κανείς ή να μην τρέξει: Ιδού η απάντηση
Προπόνηση
Κάθε πρωί έχεις να πάρεις μια απόφαση. Αυτή η απλή συμβουλή θα σε κάνει να παίρνεις τη σωστή απόφαση.
Ίσως η φτέρνα σου άρχισε να σε πονά εχθές. Ίσως οι γάμπες σου να σε πονούν ακόμα από την απροσδόκητα μεγάλη διαδρομή με ποδήλατο την Κυριακή. Ίσως νιώθεις ότι θέλεις να σαρώσεις σε μια διαδρομή 20 χλμ., αλλά δεν έχεις ξεκουραστεί εδώ και εβδομάδες. Ή ίσως, με τις απαιτήσεις στη δουλειά και το σπίτι, τα επίπεδα άγχους σου να έχουν εκτοξευτεί.
Υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι για τους οποίους αναρωτιέσαι αν πρέπει να τρέξεις ή όχι. Δες έναν τρόπο που θα σε βοηθήσει να βρεις την απάντηση: "Πρέπει να ακούς πραγματικά το σώμα σου", λέει ο Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running. Αυτό μπορεί να σου δείξει αν οι μύες σου είναι λίγο κουρασμένοι ή πραγματικά διαλυμένοι ή πότε το τζόκινγκ μπορεί να είναι ένα καλό διάλειμμα που θα καθαρίσει το μυαλό σου ή απλώς άλλη μια δραστηριότητα που θα σου δημιουργήσει πρόσθετο άγχος σε μια ήδη αγχωτική ημέρα.
Χρειάζεται εμπειρία για να μάθεις να ακούς καλά το σώμα σου. Αλλά το να μάθεις τον εαυτό σου σε αυτό το βαθύτερο επίπεδο είναι το ικανοποιητικό κομμάτι του τρεξίματος, λέει η Ολυμπιονίκης Marielle Hall, επαγγελματίας δρομέας μεγάλων αποστάσεων και αθλήτρια της Nike.
"Το να γνωρίζεις πότε να κάνεις ένα διάλειμμα και να ξεκουραστείς μπορεί να σου προσφέρει την ίδια δύναμη όσο και ένα ατομικό ρεκόρ ή μια πραγματικά εκπληκτική προπόνηση", αναφέρει. "Διαισθάνεσαι το σώμα σου και μπορείς να διακρίνεις τη δυσφορία από τον πόνο που προκαλείται από κάποιον τραυματισμό". Αυτή ακριβώς η αυτοεπίγνωση θα σε βοηθήσει να πας στο επόμενο επίπεδο στο τρέξιμο, λέει η Hall. Δεν αναγκάζεσαι να ξεκουραστείς επειδή έχεις τραυματιστεί ή έχεις εξαντληθεί. Εσύ έχεις τον έλεγχο και μπορείς να κάνεις μια επιλογή: μια επιλογή που μπορεί να σε δυναμώσει για το μέλλον.
Μια απλή αλλαγή
Αν σκέφτεσαι αν πρέπει να πας για τρέξιμο, αναρωτήσου πώς θα σε κάνει να αισθανθείς αυτή η διαδρομή.
Αυτή η συμβουλή έρχεται από τη Shalane Flanagan, η οποία μετράει τέσσερις συμμετοχές σε Ολυμπιάδες και είναι προπονήτρια στο Bowerman Track Club. "Αν το τρέξιμο σε αγχώνει πολύ, αν κάτι σε πονά ή αν η μέρα σου δεν θα γίνει καλύτερη μέσα από το τρέξιμο, τότε η απάντηση είναι ότι σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα να πας για τρέξιμο, λέει.
Η Flanagan, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την αποθεραπεία από δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο, αναφέρει ότι συχνά αναρωτιέται το ίδιο. "Πρέπει να δω τα σημάδια που στέλνει το σώμα μου και να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μου".
Ειλικρίνεια επίσης σημαίνει να παραδέχεσαι ότι δεν πας για τρέξιμο επειδή αποτρέπεις τον εαυτό σου, αναφέρει ο Bennett. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, ο ίδιος προτείνει να πεις στον εαυτό σου ότι θα βγεις μόνο για πέντε λεπτά. Έχεις την επιλογή αν θες να σταματήσεις. Ή ακόμα και να περπατήσεις. Αλλά ενδεχομένως θα διαπιστώσεις ότι η αρχή ήταν το δυσκολότερο κομμάτι και ότι τα 30 λεπτά που κατάφερες να τρέξεις ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόσουν.
Αν είσαι από εκείνους τους δρομείς με την ισχυρή θέληση που πρέπει να καταφέρουν κάθε στόχο, άκουσε αυτό το μήνυμα του Brett Kirby, PhD, ενός επιστήμονα των ανθρώπινων επιδόσεων που έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους δρομείς παγκοσμίως στο Nike Sport Research Lab.
“"Θέλεις να δημιουργήσεις μια ήπια σχέση με το τρέξιμο και όχι μια επιθετική προσέγγιση του τύπου "Θα πάω να τρέξω άπειρα χιλιόμετρα, θα τα δώσω όλα και μετά θα μπω σε ένα λαγούμι από το οποίο δεν θα μπορώ να βγω την επόμενη μέρα", λέει ο Kirby. "Αυτή η ένταση δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και δεν νομίζω ότι έχουμε παρατηρήσει να σημειώνονται μεγάλες επιτυχίες με αυτού του είδους τη συμπεριφορά".
"Πρέπει να δω τα σημάδια που στέλνει το σώμα μου και να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μου".
Shalane Flanagan
τέσσερις συμμετοχές σε Ολυμπιάδες και προπονήτρια στο Bowerman Track Club
Περισσότερες συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς
1. Μάθε από τα λάθη σου.
Ολοκλήρωσες μια διαδρομή μεγάλης απόστασης ενώ δεν είχες κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ και τα πήγες χάλια; Επικεντρώσου στο αποτέλεσμα: την επόμενη φορά θα γνωρίζεις ότι πρέπει να προσαρμόζεις το πρόγραμμά σου. Όπως αναφέρει ο Kirby: "Το να νιώθουμε άσχημα επειδή χάσαμε μια μέρα ή είχαμε μια κακή διαδρομή μάς κάνει απλώς να νιώθουμε ακόμα πιο άσχημα. Έχουμε μεγαλύτερο όφελος προσπαθώντας να το δεχτούμε, να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε μπροστά".
2. Δοκίμασε κάτι πέρα από το τρέξιμο.
Αν το σώμα ή το μυαλό σου δεν είναι έτοιμο για τρέξιμο, σήκωσε μερικά βάρη, κάνε γιόγκα ή κάνε ένα μεγάλο περίπατο, λέει ο Derek Samuel, αδειοδοτημένος φυσιοθεραπευτής και μέλος του Nike Performance Council. Η γενική προπόνηση μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου να προετοιμαστεί για την επόμενη διαδρομή σου, μας αναφέρει. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι αποφεύγεις κάθε αρνητική συσχέτιση με το τρέξιμο.
3. Κάνε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμά σου.
Να θυμάσαι ότι αποκατάσταση δεν σημαίνει αναγκαστικά αποχή από το τρέξιμο, λέει ο Bennett. Μια διαδρομή μπορεί να καθαρίσει το μυαλό και να λειτουργήσει εκτονωτικά για το συσσωρευμένο άγχος. Απλώς αυτό μπορεί να μην έρθει από το τρέξιμο ταχύτητας ή από τις επίπονες διαλειμματικές διαδρομές που είχες προγραμματίσει. "Στόχος είναι να σημειώνεις πρόοδο και μερικές φορές προοδεύεις απλώς κάνοντας προσαρμογές", αναφέρει ο Bennett. "Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να κάνεις μικρές αλλαγές σε μια διαδρομή: μπορεί να είναι πιο μικρή, πιο αργή, πιο επίπεδη, και όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν στο σώμα και το μυαλό σου το τρέξιμο που χρειάζονται".
4. Κράτα δυνάμεις και για αύριο.
"Αν κάνεις υπερπροσπάθεια, συχνά πρέπει να πληρώσεις το τίμημα", προειδοποιεί ο Samuel. Λέει στους πελάτες του ότι είναι απόλυτα δεκτό να πέσουν για ύπνο και να σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα. "Αυτό θα σου δώσει κίνητρο να συνεχίσεις", λέει ο Samuel, "αντί να σκέφτεσαι ότι έκανες πάρα πολλά σήμερα και νιώθεις χάλια".”