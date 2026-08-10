Πώς να παρακινείς τον εαυτό σου για να πετυχαίνεις του στόχους σου.

Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα για το πώς πείθεσαι με διακριτικό αλλά στρατηγικό τρόπο, ένα φαινόμενο που ειδικοί ονομάζουν "παρώθηση" (ή nudging), δηλαδή να κάνεις πολύ συχνά μια συγκεκριμένη επιλογή, καλή ή κακή, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς. Ωστόσο, μπορείς και εσύ να επηρεάσεις τον εαυτό σου ώστε να παίρνεις πιο υγιεινές, πιο προορατικές αποφάσεις.



"Η χρήση της τεχνικής της παρώθησης στον εαυτό σου είναι ένας τρόπος για να έχεις επίγνωση του πόσο συχνά τα παραδόξως μικρά πράγματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά σου, ώστε να ανακτήσεις τον έλεγχο", αναφέρει ο Samuli Reijula, λέκτορας θεωρητικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στη Φινλανδία. Δεν έχει να κάνει με τον αυστηρό αυτοέλεγχο ή περιορισμό, λέει ο Reijula, ο οποίος πρόσφατα ήταν συνεργάτης συγγραφέας σε μια μελέτη για αυτήν την έννοια, η οποία δημοσιεύτηκε στο "Behavioural Public Policy". Έχει να κάνει με το να διευκολύνεις τα πράγματα που θέλεις να κάνεις και να δυσκολεύεις τα πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις, προσθέτοντας και αφαιρώντας εμπόδια όπως απαιτείται, αναφέρει.



"Το να αποφεύγεις τους πειρασμούς καταφεύγοντας μόνο στη δύναμη της θέλησης μπορεί να είναι εξαντλητικό, λέει ο Reijula. Όταν είμαστε διχασμένοι ανάμεσα σε αντικρουόμενες παρορμήσεις, όπως το να φάμε ένα γλυκό επειδή ακούγεται καλή ιδέα και να μην το φάμε για να αποφύγουμε την πρόσθετη ζάχαρη, δεν ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον μας. (Για να μην αναφέρουμε ότι μπορούμε να καταναλώσουμε πολλή εσωτερική ενέργεια σκεπτόμενοι αυτήν την απόφαση.) "Ωστόσο, έχεις τη δύναμη να σκέπτεσαι και να προγραμματίζεις, ώστε να αποφεύγεις τις περιττές εσωτερικές μάχες και να προετοιμάζεις τον εαυτό σου για την επιτυχία", αναφέρει ο Reijula.