Δώσε προτεραιότητα στον εαυτό σου φροντίζοντάς τον

"Όπως λένε και στο αεροπλάνο, σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να βάλεις πρώτα τη δική σου μάσκα οξυγόνου και έπειτα να βοηθήσεις τους άλλους", αναφέρει χαρακτηριστικά η Angela Duckworth, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και συγγραφέας του βιβλίου "Grit: The Power and Passion of Perseverance" (Σθένος: η δύναμη και το πάθος της αντοχής). "Πριν φροντίσεις τους άλλους, πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου με άσκηση, ύπνο, γιόγκα ή οτιδήποτε άλλο σε αναζωογονεί". Μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά για να έχεις το απαραίτητο σθένος, δηλαδή την αντοχή που σε βοηθά να ξεπερνάς τα εμπόδια στην προπόνηση και τη ζωή σου, πρέπει να γεμίζεις πλήρως τις μπαταρίες σου.



Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία που βρίσκει κάποιος για να μην φροντίσει τον εαυτό του είναι το φορτωμένο πρόγραμμα. Αυτό δεν ισχύει για την κορυφαία παίκτρια ποδοσφαίρου Julie Ertz, η οποία έπαιζε στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ όταν συμμετείχε στους Αγώνες και όταν κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κάθε πρωί, ξυπνάει πολύ νωρίς για να έχει χρόνο να φροντίσει τον εαυτό της πριν από τις σκληρές προπονήσεις της. "Από τη φύση μου, είμαι ένας άνθρωπος που ξυπνάει νωρίς. Αυτό μου αρέσει πολύ, επειδή έχω την ευκαιρία να πιω τον καφέ μου, να πάω για τρέξιμο και να διαβάσω. Αυτός είναι ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου το πρωί", λέει. "Μου αρέσει να παίρνω τις αποστάσεις μου, για να ισορροπώ πνευματικά. Ο χρόνος που περνάω μόνη μου με βοηθά να είμαι αισιόδοξη, αλλά και να βλέπω πού βρίσκομαι και πού πρέπει να φτάσω".



Μην νομίζεις ότι το πρόγραμμα μιας παίκτριας ποδοσφαίρου δεν είναι απαιτητικό. Εκτός από τα ήσυχα πρωινά της, η Ertz αφιερώνει και άλλο χρόνο για να φροντίζει τον εαυτό της, πηγαίνοντας για κολύμπι, κάνοντας ήπια γιόγκα, πηγαίνοντας νωρίς για ύπνο ώστε να κοιμηθεί εννέα ώρες, κάνοντας διαλογισμό και πηγαίνοντας τακτικά για μασάζ. "Το μασάζ είναι πολύ χαλαρωτικό όχι μόνο για το σώμα μου, αλλά και για το πνεύμα μου", αναφέρει η Ertz. Ο χρόνος που αφιερώνει η Ertz στην φροντίδα του εαυτού της είναι εξίσου σημαντικός με τον χρόνο που αφιερώνει στις προπονήσεις της. Αυτό τη βοηθά να αποδίδει όσο το δυνατόν καλύτερα.



Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να αποκομίσεις από τη ρουτίνα της Ertz εκτός γηπέδου είναι ότι η φροντίδα του εαυτού μας αποτελεί πράξη ανιδιοτέλειας και όχι εγωισμού. Προσπάθησε να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο σε πράγματα που σε αναζωογονούν και παρατήρησε αν μπορείς να αντεπεξέλθεις πιο εύκολα στην προπόνηση, τη δουλειά ή τις σχέσεις σου, επειδή έβαλες πρώτα τη δική σου "μάσκα οξυγόνου". Επίσης, μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές, ώστε να εντάξεις περισσότερες στιγμές φροντίδας του εαυτού σου στο φορτωμένο σου πρόγραμμα.



Κάν' το συνήθεια: Προσπάθησε να βάλεις μια μικρή στιγμή φροντίδας για τον εαυτό σου σε κάτι που κάνεις κάθε μέρα. Για παράδειγμα, πάρε μια βαθιά ανάσα κάθε φορά που σταματάς σε ένα κόκκινο φανάρι ή οργάνωσε τους στόχους της ημέρας τρώγοντας πρωινό αντί να χαζεύεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε φορά που παίρνεις λίγο χρόνο για να φροντίσεις τον εαυτό σου, μην ξεχνάς να συγχαίρεις τον εαυτό σου. Κάνεις το καλύτερο πράγμα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή σου.