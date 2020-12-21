Πώς να κοιμάσαι "κατά παραγγελία"

1. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή.

Αν πέσεις στο κρεβάτι νωρίς με σκοπό να αναπληρώσεις τον ύπνο που έχασες τις προηγούμενες μέρες, μπορεί τελικά να διαπιστώσεις ότι δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Ίσως καταλήξεις σε έναν φαύλο κύκλο αϋπνίας, αγανακτώντας που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αντιθέτως, αν περίμενες να περάσει λίγη ώρα, το σώμα σου θα σου έδινε από μόνο του σήμα ότι έχει ανάγκη από ύπνο, όπως εξηγεί ο Gupta. Με λίγα λόγια, η κούραση δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη νύστα και, ουσιαστικά, πρέπει να νυστάξεις πριν πέσεις για ύπνο. Πώς θα σιγουρευτείς ότι είναι η κατάλληλη στιγμή; Παρατήρησε τα σημάδια που σου δίνει το σώμα σου (βαριά βλέφαρα, ασταμάτητο χασμουρητό) και μην πιέζεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί.



2. Χαλάρωσε το μυαλό σου.

Η πνευματική διέγερση μπορεί να μην σε αφήνει να αποκοιμηθείς γρήγορα. Ο Gupta συνιστά μια χαλαρωτική πρακτική, π.χ. να καταγράφεις ό,τι σε ανησυχεί πριν πέσεις για ύπνο ή όταν σε ταράζει ξαφνικά κάποια αγχωτική σκέψη πάνω που πας να αποκοιμηθείς. Έτσι, η ψυχή σου ξαλαφρώνει και έχεις λιγότερα πράγματα να βασανίζουν το μυαλό σου.



3. Νιώσε σαν στο σπίτι σου. Όταν κοιμάσαι αλλού, ακόμα και αν πρόκειται για το σπίτι των γονιών σου, μπορεί αρχικά να διαταραχτεί ο ύπνος σου, κάτι που οι ερευνητές ονομάζουν "το φαινόμενο της πρώτης νύχτας", επειδή βρίσκεσαι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Κάποια στιγμή, το σώμα σου θα προσαρμοστεί στην αλλαγή. Όμως, για να διευκολύνεις τα πράγματα από την αρχή, πάρε μαζί τη δική σου μαξιλαροθήκη ή κάποια αντικείμενα από την κρεβατοκάμαρά σου, π.χ. μια φωτογραφία (σε κορνίζα, όχι στο τηλέφωνό σου), όπως συμβουλεύει ο Gupta. Επίσης, τακτοποιώντας κατευθείαν τα πράγματά σου αντί να τα αφήσεις στη βαλίτσα σου, μπορεί να εγκλιματιστείς πιο εύκολα, όπως λέει ο Gupta, ώστε να νιώσεις πιο άνετα και να μπορέσεις να αποκοιμηθείς πιο γρήγορα.



4. Ξάπλωσε και χαλάρωσε.

Ο ύπνος δεν είναι σαν την προπόνηση ή τη διατροφή. Όσο πιο ενεργά προσπαθείς να πιέσεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να τα καταφέρεις, εξηγεί ο Gupta. Αντιθέτως, αν προσπαθείς να μείνεις ξύπνιος λέγοντας συνεχώς στον εαυτό σου να μην κοιμηθεί ή κοιτάζοντας σταθερά σε ένα σημείο στο ταβάνι, μπορεί τελικά να αποκοιμηθείς πιο εύκολα. Η εξήγηση για αυτήν τη λεγόμενη "παράδοξη πρόθεση" είναι ότι ο ύπνος είναι κάτι παθητικό. Όσο λιγότερο το επιδιώκεις τόσο πιο πιθανό είναι να συμβεί.



Αυτές οι συμβουλές μπορεί να σε βοηθήσουν να κοιμάσαι πιο εύκολα, αλλά αυτό δεν θα συμβεί αμέσως. Ο Gupta συνιστά να τις εξασκείς κάθε βράδυ για μερικές εβδομάδες, για να δεις αισθητή διαφορά. Και πού ξέρεις; Μπορεί τελικά να γίνεις εσύ αυτός που θα ζηλεύουν οι άλλοι.