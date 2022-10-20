Αν έχεις στα χέρια σου ένα προϊόν κατασκευασμένο με Nike Forward, ξέρεις ήδη πόσο ιδιαίτερο είναι. Είναι απαλό, ανάλαφρο και αγκαλιάζει μοναδικά το σώμα, ενώ το αποτύπωμα άνθρακα αυτού του προϊόντος είναι κατά μέσο όρο 75% μικρότερο σε σύγκριση με το κλασικό πλεκτό φλις μας.



Αν και το Nike Forward έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει με άνεση τη φθορά της καθημερινής χρήσης, η ειδική κατασκευή του σημαίνει ότι χρειάζεται λίγη φροντίδα παραπάνω. Για να διατηρήσεις το Nike Forward σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να λάβεις υπόψη ορισμένες απλές συμβουλές φροντίδας προϊόντων. Φρόντισέ το και θα σε αποζημιώσει.

Πλένε τα ρούχα Nike Forward με κρύο νερό. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της δομής του υλικού, αλλά και για να αποφύγεις τυχόν συρρίκνωση του ρούχου. Άφηνε τα ρούχα Nike Forward να στεγνώσουν απλωμένα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η μη χρήση στεγνωτηρίου και το στέγνωμα των ρούχων σε επίπεδη επιφάνεια είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση του σχήματος και της δομής τους. Αντιμετώπισε τυχόν κόμπους στο υλικό με μια χτένα ή βούρτσα για υφάσματα. Οι κόμποι οφείλονται στη μοναδική κατασκευή του Nike Forward και αποτελούν φυσικό μέρος του κύκλου ζωής του υλικού.

Αυτές οι οδηγίες για τη φροντίδα των προϊόντων θα σε βοηθήσουν να κρατήσεις τα είδη Nike Forward στην γκαρνταρόμπα σου για πολύ καιρό. Επιπλέον, η φροντίδα των ρούχων σου και η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας κατά τη διαδικασία πλυσίματος βοηθά τον πλανήτη. Έτσι, όλοι βγαίνουμε κερδισμένοι.