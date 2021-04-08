Πώς ο κορυφαίος παίκτης του NBA Jrue Holiday παίζει αμυντικά παιχνίδια του μυαλού

Είναι σημαντικό να ζεις τη στιγμή, αλλά μερικές φορές πρέπει να έχεις και προνοητικότητα. Αυτή η ισορροπία βοήθησε τον Jrue Holiday, γκαρντ στο All-Star Game του NBA και στους Μιλγουόκι Μπακς, να γίνει ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στο άθλημα. Μελετά τους αντιπάλους του πριν από την αναμέτρηση, ώστε να μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις τους την ώρα του αγώνα, προβλέποντας τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Έτσι, εκείνοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αναθεωρήσουν και να αναπροσαρμόσουν την επόμενη κίνησή τους. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", ο γκουρού της άμυνας συζητά με τον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, σχετικά με τις πετυχημένες στρατηγικές που εφαρμόζει τόσο ως μπασκετμπολίστας όσο και ως πατέρας, εξηγώντας πώς χρησιμοποιεί την ήττα ως κινητήρια δύναμη και πώς τα διαλείμματα τον βοηθούν να αναζωπυρώνει το πάθος του. Επίσης, παραθέτει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η οικογένεια και η πίστη μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε την αληθινή διάσταση των πραγμάτων, όταν η τύχη δεν είναι με το μέρος μας.