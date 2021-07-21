Τελειοποίησε τον τρόπο που τρέχεις

Για να διατηρήσεις την καλή στάση του σώματός σου στο τρέξιμο, είναι απαραίτητο να κάνεις προπόνηση ενδυνάμωσης και να δουλεύεις την ευκινησία σου, λέει ο Ian Klein, φυσιολόγος άσκησης με ειδίκευση στη γενική προπόνηση και στην πρόληψη τραυματισμών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Ακούγεται απόλυτα λογικό: όταν το σώμα σου είναι δυνατό και χαλαρό, τρέχεις καλά. Όσο πιο αδύναμο και σφιγμένο είναι, τόσο πιο εύκολα κουράζεσαι, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να χαλάσεις τη στάση του σώματός σου και να τραυματιστείς, καθώς αρχίζουν να λειτουργούν οι λανθασμένοι μύες.



Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα γόνατα, όπου σημειώνεται το 50% των τραυματισμών από το τρέξιμο, αναφέρει ο Klein. "Σκέψου το γόνατό σου σαν το κέντρο μιας γέφυρας, με το πέλμα από τη μία πλευρά και τον γοφό από την άλλη. Είναι το πιο αδύναμο σημείο και μπορεί να επηρεαστεί από προβλήματα που προέρχονται και από τις δύο πλευρές", εξηγεί. Αν έχεις κακή στάση σώματος, π.χ. αν τα πέλματά σου γέρνουν προς τα μέσα ή αν κάνεις υπερβολικά μεγάλο διασκελισμό, τα γόνατα επιβαρύνονται περισσότερο.



Δυνάμωσε τους μύες κάτω και επάνω από το γόνατο, δηλαδή από τους μύες των πελμάτων μέχρι τους γλουτιαίους, ώστε να μπορείς να απορροφήσεις καλύτερα τους κραδασμούς από το τρέξιμο και να αποφύγεις την κόπωση που χαλάει τη στάση του σώματος, λέει η Janet Hamilton, προπονήτρια ενδυνάμωσης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και ιδιοκτήτρια της εταιρείας προπόνησης Running Strong με έδρα την Ατλάντα. Άλλωστε, αν μπορείς να σηκώσεις μεγάλα βάρη ξανά και ξανά, θα σου φαίνεται πολύ πιο εύκολο να μεταφέρεις το βάρος του σώματός σου για αρκετά χιλιόμετρα, επισημαίνει.



Επίσης, ένα δυνατό σώμα σε βοηθά να βρεις την ισορροπία που απαιτεί το τρέξιμο. "Κάθε φορά που προσγειώνεσαι στο ένα πόδι, πρέπει να ισορροπείς όλο σου το σώμα με τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρείς την ευθυτενή σου στάση χωρίς να στρίβεις και να γέρνεις δεξιά ή αριστερά", λέει η Hamilton.



Για να προπονηθείς για αυτόν τον σκοπό, "πρέπει να χρησιμοποιείς ένα μοτίβο καταπόνησης των μυών που είναι παρόμοιο με εκείνο του τρεξίματος", αναφέρει ο Klein. Εστίασε σε ασκήσεις με το ένα πόδι, όπως τις εξής: προβολές,step-up και deadlift στο ένα πόδι.



Όσον αφορά την προπόνηση ευκινησίας, φρόντισε να κάνεις ασκήσεις τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Κάνε ασκήσεις με κύλινδρο αφρού, διατάσεις ή γιόγκα πριν ή μετά από οποιαδήποτε προπόνηση ή αφιέρωσε μία ολόκληρη προπόνηση σε ασκήσεις ευκινησίας για να διατηρήσεις τη χαλαρή και σωστή στάση του σώματός σου.