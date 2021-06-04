Ο Theland Kicknosway τρέχει για τον εαυτό του και την κοινότητά του

Ο Theland άρχισε να ρωτάει για τα παιδιά των MMIWG2S σε ηλικία εννέα ετών. "Μεγαλώνοντας, πήγαινα σε αγρυπνίες. Έλεγα τραγούδια", θυμάται. "Όμως, το ερώτημα που με βασάνιζε ήταν πού είχαν πάει αυτά τα παιδιά και τι θα συνέβαινε μετά. Ως παιδί, νοιαζόμουν για τα άλλα παιδιά".



Η θεία του η Bridget είναι συνιδρύτρια μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που βοηθά τους οικείους των δολοφονηθέντων. Παίρνοντας έμπνευση από άλλους αθλητές που χρησιμοποίησαν τον αθλητισμό για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, ο Theland είχε μια ιδέα. "Είπα ότι ήθελα να διασχίσω τον Καναδά τρέχοντας. Η μαμά μου με προσγείωσε λέγοντας ότι ο Καναδάς είναι τεράστιος. Έτσι, πρότεινα κάποιες εναλλακτικές, όπως να διασχίσουμε το Οντάριο με ποδήλατο. Τελικά, καταλήξαμε στην ιδέα να τρέξω μέχρι το σπίτι της θείας μου της Bridget".



Με τα χρόνια, άρχισαν να συμμετέχουν περισσότεροι φίλοι και συγγενείς. Τώρα, ο Theland σχεδιάζει την πρώτη του εθνική διαδρομή για αυτόν τον σκοπό. "Είναι σίγουρα ένα μεγάλο εγχείρημα, αλλά με τη στήριξη και την αγάπη των ανθρώπων μας θα τα καταφέρουμε", λέει. Αυτήν την περίοδο, μελετά τις διαδρομές και τις κλιματικές συνθήκες, ευελπιστώντας να τρέξει από το Βανκούβερ μέχρι την Οτάβα το καλοκαίρι του 2021. Είναι πολύ δύσκολο να διασχίσει κανείς με τα πόδια τα Βραχώδη Όρη, τις αχανείς εκτάσεις των Μεγάλων Πεδιάδων και την κακοτράχαλη Καναδική Ασπίδα, μια μεγάλη περιοχή με εκτεθειμένους προκάμβριους βράχους.