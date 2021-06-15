Η αυλή μου: Βουτιά στον κόσμο των καταδύσεων για γυναίκες

Η Mariam κάνει βουτιά στον κόσμο των καταδύσεων
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Γνώρισε τη δύτρια και επιχειρηματία από το Κουβέιτ, η οποία δημιουργεί μια ανοιχτή κοινότητα κατάδυσης, βοηθώντας περισσότερες γυναίκες να βουτήξουν κυριολεκτικά στα βαθιά.
Η σειρά "Η αυλή μου" είναι αφιερωμένη σε ερασιτέχνες αθλητές που βρίσκουν την ισορροπία τους και την επαφή τους με τον φυσικό κόσμο.
Ο ήλιος μόλις έχει ανατείλει στην Πόλη του Κουβέιτ, την πρωτεύουσα του μικρού κράτους του Κουβέιτ στον Περσικό Κόλπο. Η επαγγελματίας δύτρια Mariam Al Saif ξεκινά τη μέρα της με διαλογισμό. Εστιάζει σωματικά και πνευματικά στη στεριά, πριν περάσει την υπόλοιπη μέρα της κάτω από το νερό. "Το νόημα των καταδύσεων είναι να κινείσαι πολύ αργά, αφιερώνοντας χρόνο στις εισπνοές και τις εκπνοές σου. Αυτό, λοιπόν, προσπαθώ να αντιγράψω, πριν ξεκινήσω τη κατάδυση και τη μέρα μου", εξηγεί η εικοσιεπτάχρονη.
Μέχρι τις 9 π.μ., η Mariam, ιδρύτρια της εταιρείας καταδυτικών εξορμήσεων MER, βρίσκεται στη μαρίνα και ενημερώνει 20-30 επίδοξες δύτριες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του σκάφους και το χρονοδιάγραμμα της ημερήσιας κατάδυσης. Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αυτόν τον καιρό διοργανώνει κυρίως εξορμήσεις για ντόπιες πιστοποιημένες δύτριες και χομπίστριες, αλλά η εκπαίδευση αρχαρίων, όπως λέει, της δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. "Μου στέλνουν μηνύματα ή έρχονται στις εξορμήσεις μου και μου λένε ότι πριν τις τρόμαζε η ανοιχτή θάλασσα, αλλά τώρα θέλουν να πάρουν πιστοποίηση. Αυτό είναι το δικό μου κίνητρο, αυτό που με παρακινεί να συνεχίσω", αναφέρει.
Μόλις πριν από δύο χρόνια, η Mariam αποφάσισε να πάρει την πιστοποίησή της από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ έκανε διακοπές στην Αυστραλία. "Η διαδικασία ήταν επίπονη", λέει αναφερόμενη στην τετραήμερη εκπαίδευση, η οποία περιελάμβανε θεωρία και πρακτική σε πισίνα πριν από τις καταδύσεις στην θάλασσα. "Όμως, μόλις πάρεις την πιστοποίηση, δεν μπορείς παρά να νιώσεις τεράστια ικανοποίηση".
Η αγάπη της Mariam για το νερό οφείλεται, κατά κάποιον τρόπο, στο DNA της. Προέρχεται από μια οικογένεια του Κουβέιτ με μεγάλη παράδοση στην κατάδυση. Μάλιστα, οι πρόγονοί της έβρισκαν πολύτιμα μαργαριτάρια για να τα πουλήσουν σε εμπόρους. "Κρατούσαν την αναπνοή τους για πέντε λεπτά χωρίς μάσκα και αναπνευστήρα", αναφέρει. "Εγώ μπορώ να μείνω στον βυθό 10 φορές περισσότερο, αλλά εξακολουθώ να νιώθω αυτό το δέσιμο μαζί τους. Έβλεπαν τον ίδιο βυθό που βλέπω εγώ τώρα".
Καθώς η Mariam ταξίδευε για να συμμετάσχει σε καταδυτικές εξορμήσεις, ερωτεύτηκε σφοδρά το άθλημα. Όμως, επειδή δεν είχε κανέναν για να μοιραστεί το πάθος της, βρήκε ένα νέο κίνητρο και έθεσε έναν νέο στόχο. "Ένιωσα ότι βρήκα τον σκοπό μου στην κατάδυση, όταν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να δημιουργήσω μια κοινότητα για δύτριες", αναφέρει η Mariam, η οποία τελικά εγκατέλειψε οριστικά τη δουλειά της στον κλάδο του μάρκετινγκ για πολυτελή καλλυντικά. Παρά τις προκλήσεις που έχει η ενασχόληση με ένα κυρίως ανδρικό άθλημα, ως ιδιοκτήτρια της δικής της εταιρείας, ανοίγει τον δρόμο για δύτριες και γυναίκες επιχειρηματίες στην περιοχή.
"Βρήκα δουλειά στην ίδια θάλασσα με τους προγόνους μου. Είναι αναμφισβήτητα γοητευτικό να βρίσκεσαι κάτω από το νερό".
"Στη Μέση Ανατολή, σπάνια βλέπεις γυναίκες να κάνουν καταδύσεις", λέει η Mariam. "Όμως, χαίρομαι που ξέρω ότι μου έλαχε να δημιουργήσω εγώ έναν ιδιαίτερο χώρο για γυναίκες 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας". Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το 38% των πιστοποιημένων δυτών ήταν γυναίκες το 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2013, σύμφωνα με την επαγγελματική ένωση εκπαιδευτών κατάδυσης PADI. Η απουσία τους από τις καταδύσεις οφείλεται στην έλλειψη εξοπλισμού σχεδιασμένου για το σώμα τους και στην απουσία της αίσθησης της κοινότητας που βιώνουν πολλές δύτριες.
"Είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Δεν χωράει αμφιβολία", λέει η Mariam, προσθέτοντας ότι στόχος της είναι να γεφυρώσει το χάσμα της ανισότητας και να δείξει ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην κατάδυση ακριβώς όπως και οι άνδρες. Ελπίζει να αλλάξει τα πράγματα ως ιδιοκτήτρια της Mer, αλλά και ως εκπρόσωπος της γυναικείας κοινότητας Girls That Scuba, η οποία έχει ως στόχο να μυήσει περισσότερες γυναίκες στην κατάδυση και να βοηθήσει όσες ασχολούνται ήδη με το άθλημα. Χρησιμοποιεί τη θέση της για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με την ανισότητα των φύλων στην κατάδυση και για να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες από χώρες της Μέσης Ανατολής να ασχοληθούν με την κατάδυση. "Πρέπει να είσαι χαλαρή, όταν εκπαιδεύεσαι στην κατάδυση", αναφέρει. "[Και] το να έχεις μια γυναίκα [δύτρια] να σε ακούει λέει πολλά".
"Ένιωσα ότι βρήκα τον σκοπό μου στην κατάδυση, όταν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να δημιουργήσω μια κοινότητα για δύτριες".
Για τη σημερινή εξόρμηση, το σκάφος καταφθάνει στο σημείο κατάδυσης σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την ακτή και ρίχνει άγκυρα. Οι γυναίκες που συμμετέχουν κάθονται στην άκρη του σκάφους και ετοιμάζονται να βουτήξουν στα βαθιά νερά. Υπάρχει μια αίσθηση ενθουσιασμού και προσμονής, καθώς όλες φορούν τη στολή τους και μια μάσκα που καλύπτει αεροστεγώς τα μάτια, τη μύτη και το άνω χείλος. Η μάσκα είναι συνδεδεμένη με το επιστόμιο του ρυθμιστή, το οποίο σφίγγουν οι δύτριες ανάμεσα στα δόντια τους, αναπνέοντας αναγκαστικά από το στόμα. Έπειτα, ο ρυθμιστής συνδέεται με τη φιάλη. Η αναπνοή είναι το μεγαλύτερο άγχος για τις περισσότερες δύτριες. Για να το ξεπεράσουν, η Mariam εξηγεί αναλυτικά τις τεχνικές αναπνοής, απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις τους.
"Όταν είσαι στο νερό, η αίσθηση του βάρους χάνεται. Είναι ένα είδος διαλογισμού", εξηγεί η Mariam. "Δεν διαφέρουμε από τα ψάρια". Εξερευνώντας τον βυθό του Περσικού Κόλπου, βρίσκουν κοραλλιογενείς υφάλους που βρίθουν από πολύχρωμα ψάρια και φυτά. "Εκτιμάς διαφορετικά την εύθραυστη φύση των ωκεανών μας", λέει. "Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κλιματική αλλαγή να στερήσει από τις επόμενες γενιές τη χαρά της κατάδυσης".
"Χαίρομαι που ξέρω ότι μου έλαχε να δημιουργήσω εγώ έναν ιδιαίτερο χώρο για γυναίκες 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας".
Η Mariam παίρνει θάρρος γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται τις καταδυτικές τους εμπειρίες στα χέρια της και ότι συμβάλλει στην εξέλιξη του αθλήματος. "Η κατάδυση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μια ευάλωτη πτυχή του χαρακτήρα σου. Όταν σκέφτομαι ότι οι γυναίκες θέλουν να συμμετέχουν στις εξορμήσεις επειδή τις διοργανώνω εγώ και με εμπιστεύονται, αισθάνομαι δέος", λέει. "Βρήκα δουλειά στην ίδια θάλασσα με τους προγόνους μου. Είναι αναμφισβήτητα γοητευτικό να βρίσκεσαι κάτω από το νερό".
Κείμενο: Jiya Pinder
Φωτογραφίες: Maha Alasaker και Maryam ALMasha'an
Αναφορά: Σεπτέμβριος 2020