Η αυλή μου: Βουτιά στον κόσμο των καταδύσεων για γυναίκες

Ο ήλιος μόλις έχει ανατείλει στην Πόλη του Κουβέιτ, την πρωτεύουσα του μικρού κράτους του Κουβέιτ στον Περσικό Κόλπο. Η επαγγελματίας δύτρια Mariam Al Saif ξεκινά τη μέρα της με διαλογισμό. Εστιάζει σωματικά και πνευματικά στη στεριά, πριν περάσει την υπόλοιπη μέρα της κάτω από το νερό. "Το νόημα των καταδύσεων είναι να κινείσαι πολύ αργά, αφιερώνοντας χρόνο στις εισπνοές και τις εκπνοές σου. Αυτό, λοιπόν, προσπαθώ να αντιγράψω, πριν ξεκινήσω τη κατάδυση και τη μέρα μου", εξηγεί η εικοσιεπτάχρονη.



Μέχρι τις 9 π.μ., η Mariam, ιδρύτρια της εταιρείας καταδυτικών εξορμήσεων MER, βρίσκεται στη μαρίνα και ενημερώνει 20-30 επίδοξες δύτριες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του σκάφους και το χρονοδιάγραμμα της ημερήσιας κατάδυσης. Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αυτόν τον καιρό διοργανώνει κυρίως εξορμήσεις για ντόπιες πιστοποιημένες δύτριες και χομπίστριες, αλλά η εκπαίδευση αρχαρίων, όπως λέει, της δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. "Μου στέλνουν μηνύματα ή έρχονται στις εξορμήσεις μου και μου λένε ότι πριν τις τρόμαζε η ανοιχτή θάλασσα, αλλά τώρα θέλουν να πάρουν πιστοποίηση. Αυτό είναι το δικό μου κίνητρο, αυτό που με παρακινεί να συνεχίσω", αναφέρει.