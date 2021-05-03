Η Μεξικανή παίκτρια ράγκμπι María Pruijn αψηφά τις προσδοκίες

Στο παρελθόν είχαμε άλλα γήπεδα, αλλά τώρα προπονούμαστε εδώ. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, επειδή αυτό το γήπεδο δεν έχει σχεδιαστεί για ράγκμπι. Δεν έχουμε γρασίδι, ούτε ντουλάπια για τις τσάντες ή τον εξοπλισμό μας, αλλά ήταν το φτηνότερο που βρήκαμε και μπορούμε να προπονούμαστε εδώ κάθε μέρα αν θέλουμε. Επίσης, βρίσκεται σε μια ασφαλή περιοχή με καλές συγκοινωνίες. Επειδή είμαστε ομάδα κοριτσιών, είναι σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς όταν φεύγουμε και να μην χρειάζεται να περπατάμε για ώρα στο σκοτάδι μέχρι το μετρό. Όσο για τη βροχή σήμερα, προτιμούμε να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Όταν έρθει η ώρα να παίξουμε σε ένα γήπεδο με γρασίδι και με καλό καιρό, θα μας φανεί πανεύκολο σε σχέση με τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες προπονούμαστε.