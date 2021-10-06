Ο Mr. YouTube μοιράζεται τις χορευτικές του κινήσεις που φτιάχνουν τη διάθεση

Ο Mr. YouTube μοιράζεται τις ανεβαστικές του χορευτικές κινήσεις
Αθλητές*
Πώς ο βασιλιάς του Lite Feet μεταδίδει τη θετική του ενέργεια
Ο Mr. YouTube δείχνει τις χαρακτηριστικές του κινήσεις Lite Feet στο κέντρο του Λος Άντζελες.
"Παιδιά, σταματήστε για μια στιγμή", λέει, και όλοι στο στούντιο χορού σωπαίνουν και περιμένουν. "Εντάξει, πάμε! Είμαι ο ένας και μοναδικός Mr. YouTube, φυσικά, από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης".
Κανένας δεν μπορεί να παρουσιάσει τον Mr. YouTube όπως παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Το πραγματικό του όνομα είναι Switzon Haney, ενώ τον φωνάζουν Switz (προφέρεται "Σουίς"). Ο αυτοδίδακτος και αυτοαποκαλούμενος "βασιλιάς του Lite Feet", ενός χορευτικού είδους που δημιούργησε στο Χάρλεμ και στο Μπρονξ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υποστηρίζει επίσης ότι είναι ο πρώτος χορευτής που έγινε viral στο YouTube. Έτσι προέκυψε και το ψευδώνυμό του.
"Προσπαθώ να μεταδώσω στον κόσμο την αυτοπεποίθησή μου… αυτόν τον αέρα αποπνέω".
Είναι προφανές ότι η ενέργεια και η αυτοπεποίθηση του Mr. YouTube φτάνουν και περισσεύουν για να τις μοιραστεί και με άλλους. "Αυτόν τον αέρα αποπνέω. Προσπαθώ να μεταδώσω στον κόσμο την αυτοπεποίθησή μου", λέει την ώρα που παραδίδει ένα μάθημα Lite Feet ως επισκέπτης σε ένα στούντιο χορού στο κέντρο του Λος Άντζελες. "Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντική".
Αυτή η σιγουριά έχει σκοπό την ενθάρρυνση και όχι την αλαζονική επίδειξη. Το χάρισμά του παρακινεί όσους τον πλησιάζουν να σηκωθούν και να κουνηθούν στον ρυθμό. "Μερικές φορές, ο χορός μπορεί να σε μαγέψει, αλλά μπορεί και να σε αποθαρρύνει", αναφέρει. "Μπορεί να σου φανεί πολύ δύσκολος. Προσπαθώ να κάνω το στιλ μου κατάλληλο και φιλικό για όλους. Μου αρέσει πολύ να βλέπω τον κόσμο να προσπαθεί".
Τι ακριβώς είναι, όμως, αυτό το χορευτικό στιλ; Το Lite Feet είναι γνωστό σε οποιονδήποτε έχει χρησιμοποιήσει το μετρό της Νέας Υόρκης και έχει ακούσει το γνώριμο παράγγελμα "It’s showtime! Showtime!" (Ώρα για σόου) όταν κλείνουν οι πόρτες του συρμού.
Περιλαμβάνει πολλές κινήσεις με τα πόδια, κόλπα με καπέλα και κόλπα με παπούτσια. Για παράδειγμα, ο χορευτής μπορεί να βγάλει το παπούτσι του κλωτσώντας το στη μέση της χορογραφίας και να το ξαναπιάσει με το πόδι του. Τα κόλπα δεν πετυχαίνουν πάντα, ακόμα και όταν τα εκτελεί ο Mr. YouTube, αλλά αυτό δεν τον πειράζει. Το νόημα δεν είναι να κάνεις τα πάντα τέλεια, αλλά να απολαμβάνεις την ελευθερία της αυτοέκφρασης χωρίς τον φόβο της αποτυχίας. Σε αυτό το πνεύμα, οι χορευτές του Lite Feet εμψυχώνουν ο ένας τον άλλο με ενθαρρυντικά λόγια και επιφωνήματα.
"Όταν εκπέμπεις καλή ενέργεια στους άλλους, την παίρνεις πίσω".
Ο Mr. YouTube πάλεψε για να αποκτήσει αυτήν την άκρως θετική νοοτροπία. "Μεγάλωσα στους δρόμους… Μεγάλωσα σε μια σκληρή γειτονιά", αναφέρει και το πρόσωπό του ξαφνικά σοβαρεύει. "Εκεί το κλίμα είναι πολύ αρνητικό".
Στις δύσκολες στιγμές, στρεφόταν στον χορό για να βοηθήσει τον εαυτό του και τους άλλους. "Πάντα χρησιμοποιούσα τον χορό ως διέξοδο. Όταν αντιμετωπίζω μια δυσκολία, ο χορός μού δίνει τη λύση. Ο χορός κάνει καλό στην ψυχική υγεία και ευεξία μου, αλλά και στη σωματική υγεία μου. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Γι' αυτό, πρέπει να φροντίζεις την ψυχή, το σώμα και το πνεύμα σου. Όταν εκπέμπεις καλή ενέργεια στους άλλους, την παίρνεις πίσω".
Καθώς φτάνει η ώρα για το επόμενο μάθημα χορού, το κλίμα γίνεται πιο ελαφρύ. Ξαφνικά, το πρόσωπό του φωτίζεται και πάλι. "Λοιπόν, ακούστε να σας πω μια απίστευτη ιστορία…". Και όντως είναι απίστευτη. Όμως, δυστυχώς, δεν μπορούμε να τη μοιραστούμε μαζί σου.
Διψάς για χορό; Επίλεξέ τον ως ένα από τα ενδιαφέροντά σου στο προφίλ μέλους σου στην εφαρμογή Nike.
Βίντεο: Aimee Hoffman
Φωτογραφίες: Thalia Gochez
Κείμενο: Dan Rookwood
Ημερομηνία αναφοράς: Ιούλιος 2021