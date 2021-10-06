Ο Mr. YouTube μοιράζεται τις χορευτικές του κινήσεις που φτιάχνουν τη διάθεση

Τι ακριβώς είναι, όμως, αυτό το χορευτικό στιλ; Το Lite Feet είναι γνωστό σε οποιονδήποτε έχει χρησιμοποιήσει το μετρό της Νέας Υόρκης και έχει ακούσει το γνώριμο παράγγελμα "It’s showtime! Showtime!" (Ώρα για σόου) όταν κλείνουν οι πόρτες του συρμού.



Περιλαμβάνει πολλές κινήσεις με τα πόδια, κόλπα με καπέλα και κόλπα με παπούτσια. Για παράδειγμα, ο χορευτής μπορεί να βγάλει το παπούτσι του κλωτσώντας το στη μέση της χορογραφίας και να το ξαναπιάσει με το πόδι του. Τα κόλπα δεν πετυχαίνουν πάντα, ακόμα και όταν τα εκτελεί ο Mr. YouTube, αλλά αυτό δεν τον πειράζει. Το νόημα δεν είναι να κάνεις τα πάντα τέλεια, αλλά να απολαμβάνεις την ελευθερία της αυτοέκφρασης χωρίς τον φόβο της αποτυχίας. Σε αυτό το πνεύμα, οι χορευτές του Lite Feet εμψυχώνουν ο ένας τον άλλο με ενθαρρυντικά λόγια και επιφωνήματα.