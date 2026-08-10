Τα κορίτσια λατρεύουν το παιχνίδι και τον ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα έρευνας υποστηρίζουν αυτή την άποψη: τα τρία τέταρτα των κοριτσιών λένε πως τα στοιχεία που απολαμβάνουν περισσότερο στα σπορ έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Επίσης, τους αρέσει να παίζουν σε ομάδες που δίνουν έμφαση τόσο στη νίκη όσο και στη διασκέδαση. Ξέρουμε ότι τα κορίτσια δεν είναι εύθραυστα και ότι δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν από τα αγόρια. Αυτό που θέλουν πάνω απ' όλα είναι να παίξουν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάσεις ένα εξαντλητικό πρόγραμμα άσκησης ή να κρατάς βαθμολογία σε κάθε προπόνηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις τρόπους για να καλλιεργήσεις τον φιλικό ανταγωνισμό στα κορίτσια ενώ μαθαίνουν σημαντικές δεξιότητες.

Οι καλύτεροι τύποι παιχνιδιών είναι εκείνοι στους οποίους τα παιδιά βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση και ο χρόνος εκτός δράσης διατηρείται στο ελάχιστο. Τα παιχνίδια που διδάσκουν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, επίλυσης προβλημάτων και άθλησης είναι όλα εξαιρετικά. Δες παρακάτω μερικές ευχάριστες και εύκολες δραστηριότητες για να διδάξεις αυτές τις ιδέες και να βοηθήσεις τα κορίτσια να συνεχίσουν να κινούνται.