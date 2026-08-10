Άφησε τα κορίτσια να ανταγωνιστούν
Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Nike, μαζί με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, παρουσιάζουμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών. Πρόκειται για μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.
Τα κορίτσια λατρεύουν το παιχνίδι και τον ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα έρευνας υποστηρίζουν αυτή την άποψη: τα τρία τέταρτα των κοριτσιών λένε πως τα στοιχεία που απολαμβάνουν περισσότερο στα σπορ έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Επίσης, τους αρέσει να παίζουν σε ομάδες που δίνουν έμφαση τόσο στη νίκη όσο και στη διασκέδαση. Ξέρουμε ότι τα κορίτσια δεν είναι εύθραυστα και ότι δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν από τα αγόρια. Αυτό που θέλουν πάνω απ' όλα είναι να παίξουν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάσεις ένα εξαντλητικό πρόγραμμα άσκησης ή να κρατάς βαθμολογία σε κάθε προπόνηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις τρόπους για να καλλιεργήσεις τον φιλικό ανταγωνισμό στα κορίτσια ενώ μαθαίνουν σημαντικές δεξιότητες.
Οι καλύτεροι τύποι παιχνιδιών είναι εκείνοι στους οποίους τα παιδιά βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση και ο χρόνος εκτός δράσης διατηρείται στο ελάχιστο. Τα παιχνίδια που διδάσκουν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, επίλυσης προβλημάτων και άθλησης είναι όλα εξαιρετικά. Δες παρακάτω μερικές ευχάριστες και εύκολες δραστηριότητες για να διδάξεις αυτές τις ιδέες και να βοηθήσεις τα κορίτσια να συνεχίσουν να κινούνται.
Θέλουμε τα παιδιά να κινούνται όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτό είναι που θέλουν και τα ίδια. Επομένως, φρόντισε να αλλάζεις λίγο τα παιχνίδια, όπως το κυνηγητό, στα οποία τα παιδιά συνήθως βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Για παράδειγμα, σε μια τροποποιημένη έκδοση του κυνηγητού, όταν ένας παίκτης χάνει, αυτό απλώς σημαίνει ότι πρέπει να παγώσει για πέντε δευτερόλεπτα και να φωνάξει το όνομα του αγαπημένου του αθλητή ή ομάδας. Στη συνέχεια, ο παίκτης πρέπει να κάνει ένα άλμα και να επιστρέψει στο παιχνίδι.
Για να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν, τα κορίτσια πρέπει επίσης να έχουν τα κατάλληλα ρούχα, όχι μόνο για το άθλημα, αλλά και για το σώμα τους. Αν ένα κορίτσι φαίνεται ότι δεν νιώθει άνετα ή αν ξαφνικά επιλέξει να μην συμμετέχει, ίσως χρειάζεται προσωπικό εξοπλισμό, όπως έναν αθλητικό στηθόδεσμο. Αντιμετώπισε το θέμα με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, μιλώντας με τον γονέα ή τον φροντιστή του κοριτσιού, ώστε να διασφαλίσεις ότι μπορεί να παίξει με ασφάλεια και άνεση.
Βοήθησέ τα να πετύχουν
- Η σημασία των προσωπικών στόχων
Διάλεξε δραστηριότητες που επιτρέπουν στα κορίτσια να μετρούν την πρόοδό τους με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, τα ενθαρρύνεις ουσιαστικά να ανταγωνίζονται με τον εαυτό τους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με επανάληψη, ταχύτητα, ύψος ή απόσταση μπορεί εύκολα να παρακολουθηθεί, ώστε τα κορίτσια να γνωρίζουν πότε πετυχαίνουν ατομικό ρεκόρ. Και όταν συμβαίνει αυτό, φρόντιζε να το γιορτάζετε!
- Ελαχιστοποίησε τον χρόνο εκτός δραστηριότητας
Δώσε προτεραιότητα σε δραστηριότητες που κρατούν τα παιδιά συνεχώς σε κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγεις (ή να αλλάζεις λίγο) δραστηριότητες όπου τα παιδιά πρέπει να στέκονται σε σειρά, να περιμένουν για να παίξουν ή να βγαίνουν εκτός δράσης. Όρισε σταθμούς για να ελαχιστοποιήσεις τον χρόνο στη σειρά και πες στα παιδιά να δουλεύουν τις κινητικές τους δεξιότητες όταν πηγαίνουν από τον έναν σταθμό στον επόμενο. Στα παιχνίδια όπου οι παίκτες βγαίνουν εκτός δράσης, βρες τρόπους για να μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι γρήγορα, όπως το να τους ξεπαγώνει ένας συμπαίκτης.
- Ανταγωνισμός μέσα από ομαδική δουλειά
Στην προπόνηση, σκέψου παιχνίδια στα οποία τα παιδιά πρέπει να συνεργάζονται ως ομάδα για να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση. Για παράδειγμα, ίσως να πρέπει να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για να ολοκληρώσουν έναν αγώνα με εμπόδια χωρίς να είναι ποτέ σε απόσταση μεγαλύτερη από ένα μέτρο το ένα από το άλλο. Οι σκυταλοδρομίες είναι επίσης μια φανταστική ιδέα, καθώς και άλλα παιχνίδια στα οποία η ομάδα έχει έναν κοινό στόχο.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.