Μια συνέντευξη με τις Madison Keys και Sloane Stephens 

Πρόσωπο με πρόσωπο: Sloane Stephens x Madison Keys
Αθλητές*
Δύο αστέρια του τένις μεσουρανούν στο στερέωμα του αθλήματός τους τόσο ως αντίπαλες όσο και ως παντοτινές φίλες.
Η σειρά "Πρόσωπο με πρόσωπο" παρουσιάζει συζητήσεις από καρδιάς μεταξύ κορυφαίων αθλητών της Nike.
Η Madison Keys και η Sloane Stephens συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Junior Circuit, όπου, εκτός από την αναμέτρησή τους ως αντίπαλες, έγιναν γρήγορα φίλες. Οι επαγγελματικές τους καριέρες στο τένις τις οδήγησαν σε παρόμοιες τροχιές: ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το τένις στα εφηβικά τους χρόνια και καθιερώθηκαν ως ανερχόμενα αστέρια. Στο τέλος, όμως, η Madison και η Sloane αναδείχθηκαν σε διακεκριμένες αθλήτριες με τους δικούς τους όρους. Για τη Madison, αυτό ισοδυναμεί με την κατάκτηση πέντε τίτλων και την έβδομη θέση στην παγκόσμια κατάταξη από την Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών. Όσο για τη Sloane, αυτό σημαίνει την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς και έξι τίτλους, στους οποίους περιλαμβάνεται μια νίκη Γκραν Σλαμ το 2017.
Παρόλο που ο ανταγωνισμός αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στην καθημερινότητά τους, η Sloane και η Madison παραδέχονται ότι είναι καλύτερες φίλες από ό,τι αντίπαλες. Μέσα από αυτήν τη συναρπαστική πορεία με τις μεγάλες νίκες, τις ενοχλητικές ήττες, μια παγκόσμια πανδημία και τα χιλιόμετρα που έχουν καλύψει στα διεθνή τουρνουά, το δέσιμό τους έχει γίνει πιο δυνατό. Μέσα από τους τραυματισμούς και τις επιτυχίες και των δύο αθλητριών, αλλά και από την αντίστοιχη εξέλιξή τους, έχουν γίνει και οι δύο ειδικές στο να διαχωρίζουν τους παράγοντες αντιπαλότητας στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή. Στη συνομιλία τους με τη συγγραφέα και διευθύντρια σύνταξης Deidre Dyer, συζητούν για την εξέλιξη της μεταξύ τους σχέσης, για τη σοφία που έχουν αποκομίσει, για την πορεία τους στον ακτιβισμό και για τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν.
Ας ξεκινήσουμε από την αρχή: θυμάστε την πρώτη φορά που γνωριστήκατε; Ποια ήταν η πρώτη εντύπωση της μίας για την άλλη;
Madison: Πότε γνωριστήκαμε;
Sloane: Ούτε καν θυμάμαι. Προφανώς, δεν ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο αν δεν το θυμόμαστε, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό που δεν συνέβη τίποτα δραματικό ή τραυματικό.
Madison: Πιστεύω ότι βρισκόμασταν πολύ στα ίδια τουρνουά.
Sloane: Στο τένις, βρίσκεσαι ανάμεσα στα ίδια άτομα συνεχώς. Πιστεύω ότι αποφασίσαμε αυθόρμητα να γίνουμε φίλες επειδή είχαμε σχεδόν την ίδια ηλικία.
Όταν πηγαίνετε από τα αποδυτήρια στο γήπεδο, πώς αλλάζει πνευματικά η δυναμική της φιλίας σας; Τι απαιτείται για τη μεταβολή της νοοτροπίας σας από φίλες σε αντίπαλες στον αγώνα;
Madison: Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι το καταφέρνουμε και πολύ καλά. [γέλια]
Sloane: Βγαίνω στο γήπεδο και σκέφτομαι ότι πρέπει να βάλω τα δυνατά μου.
Madison: Πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός πως αγωνιζόμαστε μεταξύ μας καθ' όλη τη διάρκεια της φιλίας μας. Είναι πολύ φυσικό που ξέρουμε και οι δύο ότι η άλλη θέλει να κερδίσει εκείνη την ημέρα. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό για τη φιλία μας ή το άλλο άτομο. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
Sloane: Όταν συμμετέχεις σε αγώνες για τόσο καιρό, ξέρεις ότι κάποιος πρέπει να κερδίσει. Πιστεύω ότι όταν πρόκειται για τις φιλίες, ειδικότερα στον αθλητισμό και το τένις, πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με κάθε άτομο. Έτσι, πρέπει να σκέφτεσαι ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι φίλος σου και τον τρόπο που θα το χειριστείς. Πιστεύω ότι η Madi και εγώ ανακάμπτουμε πολύ γρήγορα. Παίζουμε έναν αγώνα και μετά από πέντε λεπτά αναρωτιόμαστε πού θα πάμε να φάμε ή τι θα κάνουμε.
Πώς εξελίχθηκε η σχέση σας με την πάροδο των χρόνων;
Sloane: Νιώθω ότι μεγαλώσαμε μαζί και έτσι έχουμε δει η μία την άλλη να εξελίσσεται σαν άτομο: μετακόμιση σε νέα σπίτια, αγορά επίπλων, νέα αγόρια… Μας συνέβησαν πολλά ίδια πράγματα. Η Madi τρελαίνεται για τα φυτά. Το βρίσκω πολύ παράξενο και δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά μου στέλνει μερικές φωτογραφίες τους.
"Νιώθω ότι μεγαλώσαμε μαζί και έτσι έχουμε δει η μία την άλλη να εξελίσσεται σαν άτομο: μετακόμιση σε νέα σπίτια, αγορά επίπλων, νέα αγόρια… Μας συνέβησαν πολλά ίδια πράγματα".
Sloane Stephens
Ποιες αλλαγές έχετε παρατηρήσει στο παιχνίδι η μία της άλλης;
Madison: Η Sloane ήταν πάντα το γρηγορότερο άτομο με το οποίο έχω παίξει ποτέ τένις. Είναι τρελό! Κάποιος θα κάνει ένα drop shot και μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, εκείνη είναι ήδη στο φιλέ. Μέχρι και σήμερα, τρέχει να πιάσει την μπάλα. Όταν ήμασταν μικρές, ένιωθε πολύ άνετα να χτυπάει και να αποκρούει ένα εκατομμύριο βολές. Καθώς μεγαλώνει και ασχολείται για μεγαλύτερο διάστημα με το άθλημα, έχει γίνει πολύ καλή στο να εξισορροπεί τις στιγμές που πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να αποκρούσει πολλές μπαλιές, τις στιγμές που πρέπει να είναι επιθετική και να προσπαθήσει να πετύχει τη νικητήρια βολή, αλλά και τις στιγμές που πρέπει απλώς να κερδίσει χρόνο. Έχει γίνει πολύ καλή στο να βρίσκει αυτήν την ισορροπία στο παιχνίδι της.
Sloane: Θεέ μου, η κριτική σου είναι τόσο καλή. Είναι πολύ γλυκό! Πιστεύω ότι η Madison έχει βελτιωθεί πολύ στο σερβίς της. Η Madi έχει πολύ δυνατό χτύπημα και, καθώς μεγαλώνουμε, αντί να χτυπάει απίστευτα δυνατά, χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο αυτούς τους συνδυασμούς, που πιστεύω ότι την έχουν βοηθήσει πραγματικά επειδή το forehand της είναι εκπληκτικό. Με την πάροδο των χρόνων, έχει αναπτύξει τα δικά της μοτίβα, κάτι που τη βοήθησε να κερδίσει τουρνουά. Το σερβίς και το forehand είναι από τα καλύτερα στοιχεία του παιχνιδιού της.
Πώς στηρίζετε η μία την άλλη όταν δεν είστε στο γήπεδο;
Madison: Έχουμε ζήσει πολλές στιγμές όπου η μία ήταν τραυματισμένη ενώ η άλλη τα πήγαινε καλά και μετά η κατάσταση άλλαζε. Βοηθάμε πολύ καλά η μία την άλλη στις δύσκολες στιγμές, κυρίως επειδή η μία από εμάς έχει περάσει κάτι παρόμοιο.
Sloane: Προφανώς, είναι τρομερό να τραυματίζεσαι. Πιστεύω ότι το διάστημα πριν από το US Open [το 2017] ήταν μία από τις μοναδικές φορές που ήμασταν και οι δύο τραυματισμένες ταυτόχρονα. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι θα κάναμε στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και να αγωνιστούμε το ίδιο; Αυτή ήταν μία από τις φορές που οι τραυματισμοί και των δύο μας είχαν συγχρονιστεί, υποθέτω. Όχι ότι αυτό είναι κάτι καλό.
Ποια είναι η νοοτροπία σας όταν διανύετε αυτές τις περιόδους αποθεραπείας και τι είναι αυτό που σας δίνει δύναμη να προχωράτε μπροστά;
Madison: Πιστεύω ότι και οι δύο περνάμε από διάφορες περιόδους, κυρίως στην αρχή, όπου τα πάντα είναι χάλια. Και οι δύο έχουμε υποστεί πολλούς τραυματισμούς. Καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε γίνει πολύ καλύτερες στο να ανακάμπτουμε γρήγορα και να σκεφτόμαστε τρόπους για να διορθώσουμε τα προβλήματα και να τα εμποδίσουμε να ξανασυμβούν. Αυτό που έχει καλά αποτελέσματα και για τις δυο μας όταν είμαστε τραυματισμένες είναι να απασχολούμε τον εαυτό μας όσο το δυνατόν περισσότερο και να βρίσκουμε καινούργια πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Η Sloane σάρωσε στα μαθήματα όταν ήταν στη σχολή. Εγώ δεν ήμουν τόσο προορατική. Απλώς αγόραζα πολλά φυτά και αφιέρωνα όλο μου τον χρόνο να φυτεύω διάφορα πράγματα. Η Sloane απλώς τελείωσε τη σχολή και μετά... συνέχιζε να την τελειώνει. Και εγώ σκεφτόμουν ότι ο επόμενος στόχος μου θα ήταν να αγοράσω περισσότερα έπιπλα και φυτά".
Sloane: Δεν μου αρέσει να είμαι τραυματισμένη, αλλά νιώθω ότι αξιοποιώ στο έπακρο τον χρόνο μου και τον γεμίζω με δραστηριότητες που κανονικά δεν θα μπορούσα να κάνω. Έχω τραυματιστεί όλες τις περιόδους του χρόνου. Πήγα σε γάμους το καλοκαίρι. Έκανα διάφορα πράγματα την άνοιξη μόνο και μόνο επειδή έχω υποστεί παράξενους τραυματισμούς. Πρέπει να αξιοποιώ στο έπακρο κάθε περίσταση. Προφανώς, υπάρχει μια περίοδος, ίσως από μια εβδομάδα μέχρι δέκα ημέρες, που απλώς νιώθω πολύ χάλια, στεναχωρημένη και αναστατωμένη γι' αυτό που συνέβη. Μετά το ξεπερνάω και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια. Νιώθω ότι σε όλες αυτές τις στιγμές προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο παραγωγική, είτε πρόκειται για μη ρεαλιστικές διακοπές είτε για μια επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς.
"Βοηθάμε πολύ καλά η μία την άλλη στις δύσκολες στιγμές, κυρίως επειδή η μία από εμάς έχει περάσει κάτι παρόμοιο".
Madison Keys
Ασχολείστε και οι δύο με τα τουρνουά εδώ και πολλά χρόνια. Ποια συμβουλή θα δίνατε στους νεότερους παίκτες που ξεκινούν τώρα;
Madison: Να διασκεδάσουν και μην παίρνουν τίποτα πολύ στα σοβαρά. Θα έχουν πολλές νίκες και ήττες μέσα σε έναν χρόνο. Αν ασχοληθούν υπερβολικά, θα τρελαθούν. Θα πρέπει απλώς να θυμούνται ότι έχουν μια μεγάλη καριέρα μπροστά τους και ότι η ήττα ή η νίκη που πιστεύουν ότι θα είναι η μεγαλύτερη της ζωής τους, πιθανώς δεν θα είναι. Θα πρέπει να βλέπουν τα πάντα στις πραγματικές τους διαστάσεις.
Sloane: Ακριβώς ό,τι είπε η Madi. Σκέφτεσαι ότι έχεις χάσει πέντε αγώνες στη σειρά. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι μπορώ να το ξεπεράσω. Το επόμενο βήμα είναι να χάσεις οκτώ αγώνες στη σειρά. Και μετά να κερδίσεις ένα Γκραν Σλαμ και να χάσεις 10 αγώνες στη σειρά. Είναι μια κατάσταση που ανακυκλώνεται συνεχώς. Πρέπει απλώς να συνεχίζεις. Όταν αναλύσεις λίγο τα μαθηματικά που κρύβονται πίσω από αυτό, αρχίζεις να το καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο. Σκέψου το εξής: σε ένα Γκραν Σλαμ, μόνο ένα άτομο μπορεί να κερδίσει, αλλά υπάρχουν…πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν σε...
Madison: Εκατόν είκοσι οκτώ.
Sloane: Επομένως, μόνο ένα από αυτά τα άτομα θα κερδίσει. Αν φτάσεις στους τέσσερις κορυφαίους, πετυχαίνεις κάτι καλό. Αν φτάσεις στους δύο κορυφαίους, τότε γίνεται ακόμα καλύτερο. Πιστεύω ότι όταν το αναλύσεις και σκεφτείς ότι κανένας δεν κερδίζει κάθε βδομάδα, τότε βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική.
Η κοινωνία είναι σε μια περίοδο αναταραχής. Εκτός από την πανδημία, βλέπουμε μια αφύπνιση των πολιτών και ένα νέο κεφάλαιο στη φυλετική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχετε χρησιμοποιήσει και οι δύο τις πλατφόρμες σας για να μιλήσετε για αυτόν τον αγώνα και να δείξετε την υποστήριξή σας. Γιατί είναι σημαντικό για εσάς να μιλάτε για αυτά τα θέματα;
Sloane: Είναι σημαντικό για όλους να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους, επειδή στα θέματα της φυλετικής ισότητας η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε πολλές διάσημες προσωπικότητες και άτομα επιρροής να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για να μορφώνουν τον κόσμο. Πολλά πράγματα που δεν γνώριζα ή που ίσως η Madi δεν γνώριζε, τα μαθαίνουμε μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων [στο Instagram] και μέσα από τα όσα μοιράζονται. Η δυνατότητα να διαβάζουμε αυτά τα πράγματα και να μορφωνόμαστε μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε κάτι από διαφορετική οπτική. Έχουμε σημειώσει σημαντική εξέλιξη επειδή όλοι [αρχικά] ήθελαν απλώς να φαίνονται όμορφοι στο Instagram. Και τώρα, έχουμε δει μια μικρή αλλαγή σε πιο εκπαιδευτικά και σημαντικά θέματα, όπως οι εκλογές.
Madison: Επίσης, τα πάντα είναι πιο έντονα, επειδή ζούμε μια πανδημία. Ήμασταν ήδη αγχωμένοι και απογοητευμένοι και όλα αυτά ξεκίνησαν αυτό το τεράστιο κίνημα που βλέπουμε τώρα. Ήμασταν όλοι τόσο συντονισμένοι ο ένας με τον άλλο που απλώς δεν αντέξαμε άλλο. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα μια μεγάλη ομάδα ατόμων να λένε: "Αυτή είναι η τελευταία φορά που θέλω να δω κάτι τέτοιο να συμβαίνει και θα κάνω ενεργά κάτι γι' αυτό". Πολλοί άνθρωποι θέλουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Μιλώντας για κάτι στο οποίο πιστεύουν, νιώθουν ότι αυτό ίσως να είναι ό,τι χρειάζεται ώστε να καταφέρουμε επιτέλους να μην ξανασυμβεί.
Madison, ίδρυσες το Kindness Wins, μια πρωτοβουλία που είναι αφιερωμένη στην εξύψωση της καλοσύνης και της ενσυναίσθησης εντός και εκτός γηπέδου. Sloane, με το Sloane Stephens Foundation, επενδύεις σε πόρους της εκπαίδευσης, της προπόνησης και της κοινότητας για την επόμενη γενιά. Επιπλέον, και οι δύο είστε στο WTA Players Council και υποστηρίζετε τις συμπαίκτριές σας. Από πού προήλθε αυτό το πάθος για φιλανθρωπία και για προσφορά;
Sloane: Μεγάλωσα παίζοντας τένις σε έναν σύλλογο και η πρώτη μου εμπειρία ήταν απίστευτη. Είχα τον καλύτερο προπονητή και ήταν τόσο ευχάριστος. Πάντα λέω τώρα ότι ο λόγος για τον οποίο παίζω ακόμα τένις είναι η πρώτη μου εμπειρία. Περνούσα υπέροχα και ήθελα να πηγαίνω στην προπόνηση. Σκεφτόμουν ότι ήθελα πολύ να πάω να δω τον Francisco. Ήταν τόσο διασκεδαστικός. Περνούσα τόσο καλά. Ήθελα να δω τους φίλους μου. Πιστεύω ότι η πρώτη εμπειρία ενός παιδιού σε ό,τι και αν κάνει είναι καθοριστική. Αν πας να παίξεις τένις για πρώτη φορά και ο προπονητής σου είναι κακός και δεν απολαύσεις την εμπειρία, μάλλον δεν θα ξαναπιάσεις ρακέτα στα χέρια σου.
Το τένις έχει προσφέρει τόσα πολλά στη ζωή μου. Μπορώ να ταξιδεύω, να γνωρίζω κόσμο και να κάνω πολλά εκπληκτικά πράγματα. Έτσι, ήθελα να δώσω την ίδια ευκαιρία σε παιδιά που, διαφορετικά, δεν θα σκέφτονταν ποτέ να παίξουν τένις. Προφανώς, το τένις δεν είναι ένα ιδιαίτερα ποικιλόμορφο άθλημα, επομένως η δυνατότητα να δώσω ώθηση σε μερικά παιδιά να παίξουν τένις, που κανονικά δεν θα το έκαναν, ήταν ένας πολύ βασικός λόγος για τον οποίο ξεκίνησα το ίδρυμά μου. Ήθελα να μπορώ να έχω παιδιά που μοιάζουν με μένα, που με θαυμάζουν και που θα μπορέσουν να νιώσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν τένις. Ακόμα και αν δεν είσαι επαγγελματίας και παίζεις στην ομάδα του λυκείου σου, το τένις είναι ένα άθλημα για μια ζωή. Αν επισκεφτείς παλαιότερους συλλόγους, θα δεις ανθρώπους 85 και 90 ετών να παίζουν. Είναι εκπληκτικό, επειδή πρόκειται για ένα άθλημα που μπορείς να παίζεις μια ζωή και να σου προσφέρει τόσα πολλά. Ήθελα να προφέρω σε μια άλλη γενιά και σε παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που κανονικά δεν θα σκέφτονταν ποτέ να παίξουν τένις.
Madison: Ξεκίνησα [το ίδρυμά μου] επειδή αρχικά είχα συνεργαστεί με ένα [διαφορετικό] ίδρυμα στο παρελθόν που ονομαζόταν Fearlessly Girl. Στόχος του ήταν η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των ηγετικών ικανοτήτων σε κορίτσια γυμνασίου και λυκείου. Πήγα σε μερικά σχολεία, συνάντησα τα κορίτσια, μίλησα μαζί τους και το λάτρεψα. Ήθελα να το αναπτύξω λίγο περισσότερο και να μην είμαι αποκλειστικά αφοσιωμένη σε κορίτσια γυμνασίου και λυκείου, επειδή υπήρχαν τόσες πολλές γυναίκες στην ηλικία μου, αλλά και μεγαλύτερες εργαζόμενες γυναίκες, που μου έλεγαν πως όλα τα μηνύματα που ήθελα να περάσω ήταν υπέροχα, αλλά τα ήθελαν και τα χρειάζονταν και οι ίδιες. Ήθελα επίσης να το κάνω πραγματικά προσβάσιμο σε άλλους αθλητές που ήθελαν να αποτελούν μέρος ενός ιδρύματος, επειδή η δημιουργία ενός ιδρύματος είναι μια πολύ εκτενής διαδικασία. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι στο οποίο πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πάρουν μέρος και όπου θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε. Μου άρεσε η ιδέα του Kindness Wins, επειδή είναι αρκετά γενική και μπορείς να προσφέρεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος που μπορούσα να βοηθήσω λίγο τον κόσμο.
"Ήθελα να προφέρω σε μια άλλη γενιά και σε παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που κανονικά δεν θα σκέφτονταν ποτέ να παίξουν τένις".
Sloane Stephens
Το τένις είναι πιο μπροστά όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε θέματα αμοιβής. Πώς νιώθετε που έχετε ξεκινήσει την καριέρα σας ενώ οι βάσεις για αυτό το θέμα έχουν τεθεί ήδη;
Madison: Νιώθουμε και οι δύο πολύ τυχερές που έχει ολοκληρωθεί ήδη ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στην Billie [Jean King] και στη Venus [Williams] που έκαναν τόσα πολλά για εμάς. Αν δεν το είχαν κάνει, σίγουρα δεν θα ήμασταν στη θέση που είμαστε τώρα. Ακόμα αγωνιζόμαστε σε κάποιο βαθμό για μεγαλύτερη ισότητα και για την αποδοχή και την εκτίμηση αυτής της ισότητας. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα, αλλά είμαστε στην εξαιρετική θέση να πούμε: "Το έχουμε, αλλά μπορούμε να έχουμε περισσότερα", ή "Θα μπορούσε να υπήρχε μεγαλύτερη ισότητα", ή "Περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να ενθουσιαστούν με αυτό!"
Sloane: Ναι, σίγουρα. Νιώθω ότι με το συμβούλιο [WTA Players], μάθαμε πολλά. Είναι ήδη δύσκολο να είμαστε γυναίκες, να νιώθουμε ότι δεν είμαστε ίσες και να μην αμειβόμαστε το ίδιο με τους άνδρες.
Πιστεύω ότι είναι μια συνεχής προσπάθεια. Ποτέ δεν θα πούμε ότι νιώθουμε τέλεια για το πώς είναι η κατάσταση τώρα. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αγωνιζόμαστε πάντα περισσότερο. Πάντα θέλουμε περισσότερα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι του να είσαι στο συμβούλιο: να αγωνίζεσαι για ανθρώπους που κανονικά δεν είναι σε θέση να το σκεφτούν πιο εκτεταμένα. Ξέρουν ότι θέλουν περισσότερα και η δική μας δουλειά είναι να το πετύχουμε αυτό για αυτούς. Πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο, να αγωνιζόμαστε για περισσότερα και να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ισότητα σε ό,τι παίρνουμε.
Κείμενο: Deidre Dyer
Εικονογράφηση: Sarah Maxwell
Αναφορά: Οκτώβριος 2020