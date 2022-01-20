Μια συνέντευξη με τις Madison Keys και Sloane Stephens 

Sloane: Μεγάλωσα παίζοντας τένις σε έναν σύλλογο και η πρώτη μου εμπειρία ήταν απίστευτη. Είχα τον καλύτερο προπονητή και ήταν τόσο ευχάριστος. Πάντα λέω τώρα ότι ο λόγος για τον οποίο παίζω ακόμα τένις είναι η πρώτη μου εμπειρία. Περνούσα υπέροχα και ήθελα να πηγαίνω στην προπόνηση. Σκεφτόμουν ότι ήθελα πολύ να πάω να δω τον Francisco. Ήταν τόσο διασκεδαστικός. Περνούσα τόσο καλά. Ήθελα να δω τους φίλους μου. Πιστεύω ότι η πρώτη εμπειρία ενός παιδιού σε ό,τι και αν κάνει είναι καθοριστική. Αν πας να παίξεις τένις για πρώτη φορά και ο προπονητής σου είναι κακός και δεν απολαύσεις την εμπειρία, μάλλον δεν θα ξαναπιάσεις ρακέτα στα χέρια σου.



Το τένις έχει προσφέρει τόσα πολλά στη ζωή μου. Μπορώ να ταξιδεύω, να γνωρίζω κόσμο και να κάνω πολλά εκπληκτικά πράγματα. Έτσι, ήθελα να δώσω την ίδια ευκαιρία σε παιδιά που, διαφορετικά, δεν θα σκέφτονταν ποτέ να παίξουν τένις. Προφανώς, το τένις δεν είναι ένα ιδιαίτερα ποικιλόμορφο άθλημα, επομένως η δυνατότητα να δώσω ώθηση σε μερικά παιδιά να παίξουν τένις, που κανονικά δεν θα το έκαναν, ήταν ένας πολύ βασικός λόγος για τον οποίο ξεκίνησα το ίδρυμά μου. Ήθελα να μπορώ να έχω παιδιά που μοιάζουν με μένα, που με θαυμάζουν και που θα μπορέσουν να νιώσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν τένις. Ακόμα και αν δεν είσαι επαγγελματίας και παίζεις στην ομάδα του λυκείου σου, το τένις είναι ένα άθλημα για μια ζωή. Αν επισκεφτείς παλαιότερους συλλόγους, θα δεις ανθρώπους 85 και 90 ετών να παίζουν. Είναι εκπληκτικό, επειδή πρόκειται για ένα άθλημα που μπορείς να παίζεις μια ζωή και να σου προσφέρει τόσα πολλά. Ήθελα να προφέρω σε μια άλλη γενιά και σε παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που κανονικά δεν θα σκέφτονταν ποτέ να παίξουν τένις.



Madison: Ξεκίνησα [το ίδρυμά μου] επειδή αρχικά είχα συνεργαστεί με ένα [διαφορετικό] ίδρυμα στο παρελθόν που ονομαζόταν Fearlessly Girl. Στόχος του ήταν η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των ηγετικών ικανοτήτων σε κορίτσια γυμνασίου και λυκείου. Πήγα σε μερικά σχολεία, συνάντησα τα κορίτσια, μίλησα μαζί τους και το λάτρεψα. Ήθελα να το αναπτύξω λίγο περισσότερο και να μην είμαι αποκλειστικά αφοσιωμένη σε κορίτσια γυμνασίου και λυκείου, επειδή υπήρχαν τόσες πολλές γυναίκες στην ηλικία μου, αλλά και μεγαλύτερες εργαζόμενες γυναίκες, που μου έλεγαν πως όλα τα μηνύματα που ήθελα να περάσω ήταν υπέροχα, αλλά τα ήθελαν και τα χρειάζονταν και οι ίδιες. Ήθελα επίσης να το κάνω πραγματικά προσβάσιμο σε άλλους αθλητές που ήθελαν να αποτελούν μέρος ενός ιδρύματος, επειδή η δημιουργία ενός ιδρύματος είναι μια πολύ εκτενής διαδικασία. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι στο οποίο πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πάρουν μέρος και όπου θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε. Μου άρεσε η ιδέα του Kindness Wins, επειδή είναι αρκετά γενική και μπορείς να προσφέρεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος που μπορούσα να βοηθήσω λίγο τον κόσμο.