Οι αυτόχθονες και δίδυμοι αδερφοί ClearBear και Haatepah μιλούν για τη σχέση τους με τη φύση

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αξιοποιούν αυτόν τον χρόνο για να βγουν έξω και να χαρούν περισσότερο τη φύση, κάτι το οποίο αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του πολιτισμού των ιθαγενών. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το πώς βλέπετε τους ανθρώπους που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο;



ClearBear: Πολλοί από εμάς έχουμε κουραστεί από την μακρόχρονη παραμονή μέσα στο σπίτι και αναζητούμε έναν τρόπο απόδρασης από αυτό. Χαλαρώνουμε τους ρυθμούς μας. Όταν βγαίνεις έξω, μπορείς να συνδεθείς περισσότερο με τη φύση, τη Γη, τους προγόνους σου. Μπορείς να σκεφτείς: Ποιος ήταν εδώ πριν από εμένα; ή Πόσο όμορφο φαίνεται αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν βρήκα τον χρόνο να το κοιτάξω.



Ο ακτιβισμός είναι μια δουλειά που δημιουργεί πολύ άγχος και στρες. Το καλύτερο φυσικό αγχολυτικό, για εμένα τουλάχιστον, είναι μακράν η φύση. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αλλά έτσι είναι. Βγαίνεις στη φύση, περπατάς και νιώθεις πολύ καλύτερα.



Πιστεύετε ότι οι δυο σας συνδέεστε περισσότερο μεταξύ σας, αλλά και με τη φύση, αυτήν την εποχή;



ClearBear: Πρόσφατα αγόρασα ένα τροχόσπιτο και έχω αρχίσει να εξερευνώ αυτήν τη σχέση, προσέχοντας φυσικά και τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας από τους άλλους ανθρώπους. Πηγαίνω σε διάφορα μέρη και θαυμάζω τη φύση. Αυτή η κοινωνία τρέχει με εκατό χιλιόμετρα την ώρα. Νιώθω ότι ένα τουλάχιστον από τα οφέλη αυτής της καραντίνας είναι ότι μου δίνει αυτόν τον χρόνο, αυτό το δευτερόλεπτο για να αναπνεύσω, επειδή δεν έχω πάντα την ευκαιρία να πάρω μια βαθιά ανάσα και να ζήσω τη στιγμή.



Συνεργάζεστε επίσης και πάνω στη μουσική. Πώς είναι να μοιράζεστε το ίδιο πάθος και να συνεργάζεστε ως αδέρφια;



Haatepah: Όταν δεν είσαι με κάποιο πολύ κοντινό σου πρόσωπο ή με κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχεις μια βαθιά σχέση, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει το άγχος να μην εκτεθείς. Όταν είσαι με τον αδερφό σου, έχετε ήδη ζήσει στιγμές τρέλας και παραλογισμού μαζί, επομένως…



ClearBear: …Δεν υπάρχει αυτή η πίεση.



Haatepah: Ακριβώς. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς ως δημιουργικά άτομα, εργαζόμαστε καλύτερα όταν δεν είναι κάτω από πολλή πίεση.



ClearBear: Όταν συνθέτουμε ένα τραγούδι και δημιουργούμε αυτήν την αίσθηση, αυτό το συναίσθημα μάλλον, γνωρίζει ακριβώς τι συναισθήματα θέλω να μεταδώσω όταν τραγουδάω. Ή, όταν τραγουδάει εκείνος, γνωρίζω τι πρέπει να κάνω. Είναι σαν να ξέρω τι σκέφτεται και τι νιώθει.



Haatepah: Ναι, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο πολύ εύκολα και καλύτερα από πολλούς.