Οι αυτόχθονες και δίδυμοι αδερφοί ClearBear και Haatepah μιλούν για τη σχέση τους με τη φύση

Οι ClearBears προωθούν την επαφή με τη φύση
Κουλτούρα
Ο σεβασμός για το περιβάλλον είναι κομμάτι του εγγενούς πολιτισμού των αδερφών ClearBear. Όπως λένε και οι ίδιοι, είναι κάτι που μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας: είμαστε αποστασιοποιημένοι, άλλα όχι αποκομμένοι. Μιλήσαμε στα
μοντέλα του Holiday 2020 LookBook για το τι σημαίνει η ενότητα αυτόν τον καιρό.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας: είμαστε αποστασιοποιημένοι, άλλα όχι αποκομμένοι. Μιλήσαμε στα
μοντέλα του Holiday 2020 LookBook για το τι σημαίνει η ενότητα αυτόν τον καιρό.
Για τα δίδυμα αδέρφια ClearBear και Haatepah, τίποτα δεν ενώνει τους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι η ίδια τους η σχέση με το περιβάλλον και τη φύση.
"Είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υγρά, μέταλλα και ορυκτά στοιχεία που απαρτίζουν οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη Γη αλλά και στο σύμπαν", λέει ο ClearBear, 22 ετών. "Αυτό υπάρχει στο αίμα μας, στο είναι μας, και είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε".
Ο ClearBear με τον συνεργάτη του Cualia ίδρυσαν το Indigenous Alliance Movement, μια αναπτυσσόμενη ομάδα που βοηθά άλλους ανθρώπους να επανασυνδεθούν με τις ινδιάνικες ρίζες τους. Είναι ένα ταξίδι που μοιράστηκαν τα δύο αδέρφια μετά την υιοθεσία τους σε νεαρή ηλικία, όπου αργότερα ανακάλυψαν τις ινδιάνικες ρίζες τους και τους δεσμούς τους με τις φυλές Kumeyaay, Pai Pai και Chichimeca-Guamare. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πλέον την ινδιάνικη καταγωγή τους ως έναν τρόπο να επιφέρουν την αλλαγή και να επιστήσουν την προσοχή σε προβλήματα που αφορούν τον λαό τους αλλά και το περιβάλλον, δύο θέματα που, όπως αναφέρουν, είναι αλληλένδετα και αφορούν τους πάντες.
"Η συμπεριφορά μας ως ινδιάνοι συμβαδίζει με αυτήν τη γη, επειδή εμείς είμαστε αυτή η γη", λέει ο Haatepah. "Όλοι μας είμαστε η γη".
Τα αδέρφια, που ζουν στην Καλιφόρνια και συνεργάζονται πάνω στη μουσική αλλά και σε ακτιβιστικές δραστηριότητες, μας μίλησαν για το πώς παραμένουν κοντά ο ένας στον άλλο παρά την απόσταση και πώς όλοι μας μπορούμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τη φύση αυτήν την εποχή.
Φαίνεται ότι ο δεσμός σας είναι πιο δυνατός από εκείνον της αδελφικής σχέσης ή της σχέσης των διδύμων. Είναι η σύνδεση που νιώσατε όταν ανακαλύψατε μαζί τις ρίζες και την ταυτότητά σας, καθώς και τους αγώνες που προηγήθηκαν. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι και για τους δυο σας;
ClearBear: Ήμασταν πολύ μικροί όταν μας υιοθέτησαν και, επομένως, δεν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι για την κουλτούρα μας επειδή ήμασταν ακόμα μωρά. Στην αρχή, φοβόμουν αυτό που ήμουν, όχι λόγω της ιστορίας της οικογένειάς μου, αλλά απλώς επειδή δεν γνώριζα τι ήταν. Δεν είχα ιδέα ποιος ήμουν.
Οι θετοί μας γονείς μας είπαν ότι είμαστε ιθαγενείς. Αυτό είναι πολύ αόριστο. Σε ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και φυλές. Το να λες ότι είσαι ιθαγενής Αμερικανός, δεν το περιορίζει καθόλου.
Γνωρίζοντας όμως αυτήν τη μικρή πληροφορία, μπορέσαμε να μάθουμε για την ιστορία μας. Πάντα μας ενθουσίαζε η ιστορία των ιθαγενών και των μεταναστεύσεων. Έτσι μπορέσαμε να συνδέσουμε τα κομμάτια.
Haatepah: Είχαμε μια ιδέα ότι ήμασταν ιθαγενείς της Αμερικής ή του Καναδά, όταν ήμασταν οκτώ ή εννέα ετών. Απλώς δεν γνωρίζαμε τις φυλές μας.
Έτσι, δημιουργήσαμε μια ομάδα ιθαγενών της Αμερικής στο λύκειο. Συγκεντρώσαμε όλους τους ιθαγενείς μαθητές και προσπαθήσαμε να διοργανώνουμε εκδηλώσεις για να μαθαίνουμε για την κουλτούρα μας. Καθώς δεν γνωρίζαμε τη φυλή μας, αντλούσαμε γνώσεις από όλες τις φυλές της αμερικανικής ηπείρου: από τη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική. Από την Αλάσκα μέχρι την άκρη της Χιλής και την Αργεντινή, κάναμε έρευνα και ήμασταν πραγματικά πολύ παθιασμένοι με αυτό.
ClearBear: Ναι, ήμασταν.
Haatepah: Μάθαμε όσο περισσότερα μπορούσαμε και, όταν εντοπίσαμε τη βιολογική μας οικογένεια, κάναμε ερωτήσεις και καταφέραμε να μάθουμε από ποιες φυλές προερχόμαστε.
Πώς νιώσατε τη στιγμή που ανακαλύψατε τελικά την ταυτότητά σας ως ιθαγενείς και είπατε "Από αυτούς προέρχομαι, αυτός είναι ο λαός μου";
ClearBear: Ειλικρινά, ήταν συγκλονιστικό. Σαν να ακούς ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να ανατριχιάζεις επειδή σε κάνει να νιώθεις τόσο όμορφα. Έτσι ένιωσα. Αλήθεια, ήταν απίστευτο. Προέρχομαι από μια εκπληκτική φυλή ανθρώπων.
"Για να το πω ευθέως, είμαστε οι πρώτοι περιβαλλοντολόγοι. Ανέκαθεν γνωρίζαμε πώς να δουλέψουμε με τη γη".
Haatepah
Και οι δύο δραστηριοποιείστε στον τομέα της ευαισθητοποίησης όχι μόνο για τα δικαιώματα των ιθαγενών, αλλά επίσης για την κλιματική αλλαγή και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πώς συνέβαλε η ανακάλυψη της καταγωγής σας στον συνδυασμό αυτών των δύο προσπαθειών;
Haatepah: Για να το πω ευθέως, είμαστε οι πρώτοι περιβαλλοντολόγοι. Ανέκαθεν γνωρίζαμε πώς να δουλέψουμε με τη γη με ισορροπημένο τρόπο αντί εναντίον της. Επομένως, η περιβαλλοντική πτυχή αυτής της προσπάθειας, δηλαδή της ανάκτησης της ιθαγένειάς μας, συμβαδίζει απόλυτα με τις υπόλοιπες δράσεις μας.
ClearBear: Βλέποντάς το από τη σκοπιά των ανθρώπων του δυτικού πολιτισμού, εστιάζουμε περισσότερο στην εξημέρωση και στον έλεγχο της φύσης και λιγότερο στη συνεργασία με αυτήν. Ο ανθρώπινος εγωισμός υπερισχύει των πάντων όσον αφορά τη γη και τους πόρους. Εκτός από τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας, όλα τα άλλα είναι αναλώσιμα.
Όλα αυτά που μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας, ο τρόπος ζωής τους, η ζωή που έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν, ονομάζεται ημι-καλλιέργεια: συνεργασία με τη φύση. Δουλέψαμε τη γη με τρόπο που θα μπορούσε να προοδεύσει, που θα μπορούσαμε να τη θρέψουμε και εκείνη να θρέψει εμάς.
Παρόλο που υπάρχουν όλες αυτές οι διαφορετικές κουλτούρες, οι γλώσσες και οι πεποιθήσεις, ένα πράγμα που έχουν κοινό όλοι οι Ινδιάνικοι πολιτισμοί είναι η βασική γνώση ότι είσαι ένα με τη φύση και ό,τι της κάνεις, θα σου κάνει και αυτή.
"Δεν είναι δική σου ευθύνη να συμβαδίζεις με τους ρυθμούς του κόσμου. Βρες χρόνο για να χαλαρώσεις".
ClearBear
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αξιοποιούν αυτόν τον χρόνο για να βγουν έξω και να χαρούν περισσότερο τη φύση, κάτι το οποίο αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του πολιτισμού των ιθαγενών. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το πώς βλέπετε τους ανθρώπους που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο;
ClearBear: Πολλοί από εμάς έχουμε κουραστεί από την μακρόχρονη παραμονή μέσα στο σπίτι και αναζητούμε έναν τρόπο απόδρασης από αυτό. Χαλαρώνουμε τους ρυθμούς μας. Όταν βγαίνεις έξω, μπορείς να συνδεθείς περισσότερο με τη φύση, τη Γη, τους προγόνους σου. Μπορείς να σκεφτείς: Ποιος ήταν εδώ πριν από εμένα; ή Πόσο όμορφο φαίνεται αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν βρήκα τον χρόνο να το κοιτάξω.
Ο ακτιβισμός είναι μια δουλειά που δημιουργεί πολύ άγχος και στρες. Το καλύτερο φυσικό αγχολυτικό, για εμένα τουλάχιστον, είναι μακράν η φύση. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αλλά έτσι είναι. Βγαίνεις στη φύση, περπατάς και νιώθεις πολύ καλύτερα.
Πιστεύετε ότι οι δυο σας συνδέεστε περισσότερο μεταξύ σας, αλλά και με τη φύση, αυτήν την εποχή;
ClearBear: Πρόσφατα αγόρασα ένα τροχόσπιτο και έχω αρχίσει να εξερευνώ αυτήν τη σχέση, προσέχοντας φυσικά και τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας από τους άλλους ανθρώπους. Πηγαίνω σε διάφορα μέρη και θαυμάζω τη φύση. Αυτή η κοινωνία τρέχει με εκατό χιλιόμετρα την ώρα. Νιώθω ότι ένα τουλάχιστον από τα οφέλη αυτής της καραντίνας είναι ότι μου δίνει αυτόν τον χρόνο, αυτό το δευτερόλεπτο για να αναπνεύσω, επειδή δεν έχω πάντα την ευκαιρία να πάρω μια βαθιά ανάσα και να ζήσω τη στιγμή.
Συνεργάζεστε επίσης και πάνω στη μουσική. Πώς είναι να μοιράζεστε το ίδιο πάθος και να συνεργάζεστε ως αδέρφια;
Haatepah: Όταν δεν είσαι με κάποιο πολύ κοντινό σου πρόσωπο ή με κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχεις μια βαθιά σχέση, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει το άγχος να μην εκτεθείς. Όταν είσαι με τον αδερφό σου, έχετε ήδη ζήσει στιγμές τρέλας και παραλογισμού μαζί, επομένως…
ClearBear: …Δεν υπάρχει αυτή η πίεση.
Haatepah: Ακριβώς. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς ως δημιουργικά άτομα, εργαζόμαστε καλύτερα όταν δεν είναι κάτω από πολλή πίεση.
ClearBear: Όταν συνθέτουμε ένα τραγούδι και δημιουργούμε αυτήν την αίσθηση, αυτό το συναίσθημα μάλλον, γνωρίζει ακριβώς τι συναισθήματα θέλω να μεταδώσω όταν τραγουδάω. Ή, όταν τραγουδάει εκείνος, γνωρίζω τι πρέπει να κάνω. Είναι σαν να ξέρω τι σκέφτεται και τι νιώθει.
Haatepah: Ναι, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο πολύ εύκολα και καλύτερα από πολλούς.
"Είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υγρά, μέταλλα και ορυκτά στοιχεία που απαρτίζουν οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη Γη αλλά και στο σύμπαν. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε".
ClearBear
Με ποιον τρόπο η ιδέα της συλλογικής δύναμης διευρύνει το έργο σας, είτε πρόκειται για την ευαισθητοποίηση πάνω στα δικαιώματα των ιθαγενών είτε για το περιβάλλον;
ClearBear: Πολλοί άνθρωποι, όταν ξεκινούν τον ακτιβισμό, μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά υποσυνείδητα, θέλουν να γίνουν υπερακτιβιστές. Να γράψουν ιστορία. Με αυτήν τη νοοτροπία, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Πρέπει να είσαι ταπεινός και να συνεργάζεσαι με άλλους, ειδάλλως δεν θα κάνεις καμία αλλαγή. Δεν μπορείς να επιφέρεις κοινωνικές αλλαγές μόνος σου. Πρέπει να συνεργαστείς με άλλους και να ακούς τους μεγαλύτερους. Πρέπει να ακούς τους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο πράγμα για μεγαλύτερο διάστημα, αλλιώς χάνεις απλώς τον καιρό σου.
Haatepah: Τα άτομα της φυλής μας είχαν τατουάζ για να τους υπενθυμίζουν ότι "η κοινότητα είναι πάνω από τον εαυτό μας". Οι γυναίκες έκαναν το λεγόμενο τατουάζ 111. Τρεις γραμμές που κατεβαίνουν κάτω στο σαγόνι. Αυτό το τατουάζ σημαίνει: εκτιμώ την κοινότητα, τον λαό μου και τους ανθρώπους που με στηρίζουν, τους ανθρώπους που μου έδειξαν τον δρόμο και με καθοδήγησαν σε όλη μου τη ζωή, και είμαι έτοιμη να θυσιαστώ για αυτούς και να τους υποστηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ. Πρέπει να κερδίσεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό το τατουάζ. Η κοινότητα πρέπει να είναι πάνω από τον εαυτό.
ClearBear: Σε πολλές διαφορετικές κουλτούρες ιθαγενών, ο εγωκεντρισμός θεωρούταν ασθένεια του μυαλού και, καθώς αυτό το χαρακτηριστικό οδηγεί στην απληστία, ένα τέτοιο άτομο θα μπορούσε να καταστρέψει την κοινότητα με τον εγωισμό του.
Τέλος, υπάρχει κάτι από αυτήν την εποχή, αυτήν τη στιγμή παύσης και στοχασμού, που θα εξακολουθήσετε να κάνετε ως μέρος της καθημερινότητας ή της ζωής σας;
Haatepah: Θα έλεγα ότι θα προσπαθήσω να έχω υπομονή με τον εαυτό μου. Είμαστε απλώς ένας άνθρωπος, ένα ανθρώπινο ον και πρέπει να βρούμε χρόνο για να ζήσουμε. Θα πρέπει να αυτοστοχαζόμαστε και πάντα, ναι πάντα, να τιμούμε τη Γη, τη Μητέρα μας, επειδή αυτή μας κρατάει όλους ζωντανούς, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό μας, εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
ClearBear: Κάνε απλώς μια παύση. Δεν είναι δική σου ευθύνη να συμβαδίζεις με τους ρυθμούς του κόσμου. Πρέπει να βρεις χρόνο να χαλαρώσεις, γιατί η χαλάρωση είναι σημαντική, να ξαναβρείς την υγεία σου, να σέβεσαι τον εαυτό σου και τότε θα μπορέσεις να κερδίσεις τον σεβασμό των άλλων.
Αναφορά: Ιούλιος 2020