Γνώρισε την ποδοσφαιρική ομάδα Indian Gymkhana του Λονδίνου

Indian Gymkhana FC
Κοινότητα
Η ποδοσφαιρική ομάδα Gymkhana από το Δυτικό Λονδίνο σπάει τα στερεότυπα και ανοίγει τον δρόμο για ένα ολοκαίνουργιο μέλλον για το ποδόσφαιρο.
Η ομάδα ποδοσφαίρου Indian Gymkhana αποτελεί κινητήρια δύναμη για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και σημείο αναφοράς για τους Ασιάτες δεύτερης γενιάς του Λονδίνου από τότε που ιδρύθηκε το 1916. Πρόκειται για μια ομάδα που χτίζει φιλίες, ενώ δημιουργεί ένα πνεύμα ενθουσιασμού και ανταγωνιστικότητας σε κάθε αγώνα. Όμως, πίσω από αυτήν την ενέργεια, υπάρχει ένας σκοπός: να ανατρέψει τα στερεότυπα και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στο ποδόσφαιρο.
Ως πρώτος αρχηγός της ομάδας, ο JT αναφέρει: "Η κοινότητά μας ποτέ δεν θεωρούνταν μέρος της ποδοσφαιρικής κουλτούρας στη χώρα. Αυτό είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να σπάσει".
Αυτό το επεισόδιο του Crew Love γιορτάζει την πραγματική δύναμη του ποδοσφαίρου που πηγάζει από την κοινότητα. Η Gymkhana έχει μια κουλτούρα και μια κοινότητα που υπάρχει για τα τελευταία 100 χρόνια, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται χάρη στους ανθρώπους που πιστεύουν στο μέλλον της και θέλουν να τη δουν να ανατρέπει τις καθιερωμένες αντιλήψεις.
"Τώρα είμαστε σε μια διαφορετική εποχή. Αυτή η γενιά δεν φοβάται την αλλαγή. Είναι πραγματική πηγή έμπνευσης".
Δες την ομάδα να προπονείται και να αγωνίζεται, και άκουσε τις σκέψεις των μελών για την τρέχουσα κατάσταση, καθώς κάνουν βόλτα στην πόλη καταγωγής τους, στο Osterley του Δυτικού Λονδίνου.
Κείμενο: Liz Baldwin
Φωτογραφία: Ollie Radford
Βίντεο: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell