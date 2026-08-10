Γνώρισε την ποδοσφαιρική ομάδα Indian Gymkhana του Λονδίνου

Η ομάδα ποδοσφαίρου Indian Gymkhana αποτελεί κινητήρια δύναμη για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και σημείο αναφοράς για τους Ασιάτες δεύτερης γενιάς του Λονδίνου από τότε που ιδρύθηκε το 1916. Πρόκειται για μια ομάδα που χτίζει φιλίες, ενώ δημιουργεί ένα πνεύμα ενθουσιασμού και ανταγωνιστικότητας σε κάθε αγώνα. Όμως, πίσω από αυτήν την ενέργεια, υπάρχει ένας σκοπός: να ανατρέψει τα στερεότυπα και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στο ποδόσφαιρο.

Ως πρώτος αρχηγός της ομάδας, ο JT αναφέρει: "Η κοινότητά μας ποτέ δεν θεωρούνταν μέρος της ποδοσφαιρικής κουλτούρας στη χώρα. Αυτό είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να σπάσει".