Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Σε ένα μικρό αδιέξοδο της West 135th Street του Χάρλεμ, περίπου μια εικοσαριά μασκοφόροι, που αυτοαποκαλούνται "νοσταλγοί του παρελθόντος" και φορούν τα ίδια κόκκινα φούτερ, ανταλλάσσουν χαιρετισμούς με τους αγκώνες, αντί για αγκαλιές. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, βρίσκονται μπροστά από το κέντρο αναψυχής Hansborough Recreation Center, το "Λουτρό", όπως το αποκαλούν μεταξύ τους. Μέσα σε αυτό το κολυμβητήριο, με τα εντυπωσιακά δάπεδα από μωσαϊκό, οι άνδρες και οι γυναίκες αυτής της ομάδας εξασκούνται στις απλωτές και στις φιγούρες συγχρονισμένης κολύμβησης, έχοντας δημιουργήσει τους Harlem Honeys & Bears, μια ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης ηλικιωμένων πολιτών που κλέβει τις εντυπώσεις από το 1979. Σύμφωνα με το μέλος της ομάδας Rasheedah Ali, το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από την αργκό στα τέλη της δεκαετίας του '70. "Υπήρχαν άνδρες και γυναίκες, οι γυναίκες είναι το μέλι και οι αρκούδες λατρεύουν το μέλι! Επομένως, επέλεξαν να αυτοαποκαλούνται Harlem Honeys & Bears", αναφέρει για την ιδρυτική ομάδα.



Ορισμένα μέλη της ομάδας κολυμπούν μια ολόκληρη ζωή, ήδη από τότε που υπήρχαν ξεχωριστές πισίνες για άνδρες και γυναίκες. Άλλοι, νίκησαν τη φοβία τους με το νερό αργότερα, όταν είχαν ήδη πατήσει τα 60. Μαζί, έχουν κερδίσει βραβεία, έχουν υπερνικήσει χρόνιες ασθένειες, έχουν χτίσει φιλίες και, ίσως το πιο σημαντικό, έχουν μοιραστεί το πάθος και τις δεξιότητές τους με ολόκληρη την κοινότητα, μέσω ενός προγράμματος κολύμβησης για νέους. "Η ανταμοιβή σου ως προπονητής είναι να βλέπεις αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες να γλιστρούν στο νερό με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια", λέει ο Luther Gales, πρόεδρος της ομάδας. Και όταν οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι μαύροι νέοι έχουν στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να πνιγούν από ατύχημα, οι Harlem Honeys & Bears προσφέρουν πολλά περισσότερα από το δώρο του αθλητισμού. Σώζουν ζωές.