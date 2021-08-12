Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

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Σώζοντας ζωές, με μία προπόνηση τη φορά

Κοινότητα

Για πάνω από 40 χρόνια, η ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης στο Χάρλεμ βοηθά τα μέλη της να παραμένουν δραστήρια στο νερό αλλά και στην κοινότητά τους.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2021
Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Η σειρά "Με καλή παρέα" είναι αφιερωμένη σε αθλητικές ομάδες και συλλόγους που αμφισβητούν το κατεστημένο.

Σε ένα μικρό αδιέξοδο της West 135th Street του Χάρλεμ, περίπου μια εικοσαριά μασκοφόροι, που αυτοαποκαλούνται "νοσταλγοί του παρελθόντος" και φορούν τα ίδια κόκκινα φούτερ, ανταλλάσσουν χαιρετισμούς με τους αγκώνες, αντί για αγκαλιές. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, βρίσκονται μπροστά από το κέντρο αναψυχής Hansborough Recreation Center, το "Λουτρό", όπως το αποκαλούν μεταξύ τους. Μέσα σε αυτό το κολυμβητήριο, με τα εντυπωσιακά δάπεδα από μωσαϊκό, οι άνδρες και οι γυναίκες αυτής της ομάδας εξασκούνται στις απλωτές και στις φιγούρες συγχρονισμένης κολύμβησης, έχοντας δημιουργήσει τους Harlem Honeys & Bears, μια ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης ηλικιωμένων πολιτών που κλέβει τις εντυπώσεις από το 1979. Σύμφωνα με το μέλος της ομάδας Rasheedah Ali, το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από την αργκό στα τέλη της δεκαετίας του '70. "Υπήρχαν άνδρες και γυναίκες, οι γυναίκες είναι το μέλι και οι αρκούδες λατρεύουν το μέλι! Επομένως, επέλεξαν να αυτοαποκαλούνται Harlem Honeys & Bears", αναφέρει για την ιδρυτική ομάδα.

Ορισμένα μέλη της ομάδας κολυμπούν μια ολόκληρη ζωή, ήδη από τότε που υπήρχαν ξεχωριστές πισίνες για άνδρες και γυναίκες. Άλλοι, νίκησαν τη φοβία τους με το νερό αργότερα, όταν είχαν ήδη πατήσει τα 60. Μαζί, έχουν κερδίσει βραβεία, έχουν υπερνικήσει χρόνιες ασθένειες, έχουν χτίσει φιλίες και, ίσως το πιο σημαντικό, έχουν μοιραστεί το πάθος και τις δεξιότητές τους με ολόκληρη την κοινότητα, μέσω ενός προγράμματος κολύμβησης για νέους. "Η ανταμοιβή σου ως προπονητής είναι να βλέπεις αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες να γλιστρούν στο νερό με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια", λέει ο Luther Gales, πρόεδρος της ομάδας. Και όταν οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι μαύροι νέοι έχουν στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να πνιγούν από ατύχημα, οι Harlem Honeys & Bears προσφέρουν πολλά περισσότερα από το δώρο του αθλητισμού. Σώζουν ζωές.

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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
2/6
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
3/6
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Γνώρισε τους Honeys & Bears

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Rasheedah Ali

Η Rasheedah, που γεννήθηκε στο Σινσινάτι το 1935, λάτρευε το νερό από νεαρή ηλικία και ήταν γνωστή ως η "Μαύρη Έστερ Ουίλιαμς" για τα ακροβατικά στο νερό που έκανε στην παιδική της ηλικία. Τελικά, μετακόμισε βόρεια στη Νέα Υόρκη και έκτοτε ζει εκεί: "Λατρεύω το Χάρλεμ. Δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Η επόμενη στάση μου θα είναι ο παράδεισος", αναφέρει.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Monica Hale

"Αν μπορείς να επιπλεύσεις, μπορείς να κάνεις συγχρονισμένη κολύμβηση", λέει η αρχηγός της ομάδας, Monica, η οποία έβρισκε πάντα καταφύγιο στο νερό από τις εμπειρίες της ζωής της. Όσο για τις σχέσεις που δημιούργησαν με τον καιρό η ίδια και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αναφέρει πως "Πρέπει να τους γνωρίζεις πραγματικά, επειδή η ζωή τους βρίσκεται στα χέρια σου".

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Joyce Clarke

Έπειτα από χρόνια φοβίας με το νερό, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα 62 της χρόνια έκανε την Joyce να συνειδητοποιήσει ότι ήθελε να υπερνικήσει τη φοβία της και να μάθει να κολυμπάει. Από τότε, είναι μέλος της ομάδας. "Το σώμα μου εξακολουθεί να ξυπνάει νωρίς τις Δευτέρες και τις Τετάρτες", αναφέρει για τη φυσική της παρόρμηση να κολυμπάει στην τοπική πισίνα, όταν ήταν κλειστή λόγω του COVID-19.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Monica Hale

"Αν μπορείς να επιπλεύσεις, μπορείς να κάνεις συγχρονισμένη κολύμβηση", λέει η αρχηγός της ομάδας, Monica, η οποία έβρισκε πάντα καταφύγιο στο νερό από τις εμπειρίες της ζωής της. Όσο για τις σχέσεις που δημιούργησαν με τον καιρό η ίδια και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αναφέρει πως "Πρέπει να τους γνωρίζεις πραγματικά, επειδή η ζωή τους βρίσκεται στα χέρια σου".

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Joyce Clarke

Έπειτα από χρόνια φοβίας με το νερό, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα 62 της χρόνια έκανε την Joyce να συνειδητοποιήσει ότι ήθελε να υπερνικήσει τη φοβία της και να μάθει να κολυμπάει. Από τότε, είναι μέλος της ομάδας. "Το σώμα μου εξακολουθεί να ξυπνάει νωρίς τις Δευτέρες και τις Τετάρτες", αναφέρει για τη φυσική της παρόρμηση να κολυμπάει στην τοπική πισίνα, όταν ήταν κλειστή λόγω του COVID-19.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Luther Gales

Ο πρόεδρος της ομάδας, Luther, είναι συνταξιοδοτημένος αστυνομικός, πρώην πεζοναύτης και παντοτινός αθλητής, χορευτής, δανδής και προπονητής. "Μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να κολυμπούν, ώστε να μπορούν να σώσουν τη ζωή τους και, πιθανώς, και τη ζωή κάποιου άλλου", λέει ο Luther.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Oliver Footé

"Είχαν ήδη μια ομάδα όταν ήρθα εδώ, αλλά εγώ τη βελτίωσα", λέει ο άνθρωπος που είναι γνωστός απλώς ως "κ. Footé" ή "Προπονητής" για τα μέλη της ομάδας. Ο Oliver είναι ένας απαιτητικός προπονητής που ξεκίνησε να εμφανίζεται σε επιδείξεις στο νερό από τα εννέα του χρόνια.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Lettice Graham

Στα 98 της χρόνια, η Lettice είναι το γηραιότερο μέλος των Harlem Honeys & Bears. Έμαθε να κολυμπάει αφού πήρε σύνταξη, σε ηλικία 64 ετών και αποδίδει την καλή υγεία της στον χρόνο που αφιερώνει στο νερό.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Oliver Footé

"Είχαν ήδη μια ομάδα όταν ήρθα εδώ, αλλά εγώ τη βελτίωσα", λέει ο άνθρωπος που είναι γνωστός απλώς ως "κ. Footé" ή "Προπονητής" για τα μέλη της ομάδας. Ο Oliver είναι ένας απαιτητικός προπονητής που ξεκίνησε να εμφανίζεται σε επιδείξεις στο νερό από τα εννέα του χρόνια.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Lettice Graham

Στα 98 της χρόνια, η Lettice είναι το γηραιότερο μέλος των Harlem Honeys & Bears. Έμαθε να κολυμπάει αφού πήρε σύνταξη, σε ηλικία 64 ετών και αποδίδει την καλή υγεία της στον χρόνο που αφιερώνει στο νερό.

Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Jean Miller

"Όλη μου τη ζωή, απέφευγα το κολύμπι", λέει η Jean, ώσπου οι Harlem Honeys & Bears την είδαν σε ένα μάθημα αεροβικής στο νερό στα ρηχά της πισίνας και την "ψάρεψαν" για την ομάδα τους, σε ηλικία 63 ετών. Η συμμετοχή της στην ομάδα την κρατάει δραστήρια εντός και εκτός πισίνας, καθώς παραδίδει μαθήματα στους νέους της περιοχής και συμμετείχε στην εκδήλωση African American Day Parade. "Όταν αποφάσισα να το δοκιμάσω και δήλωσα συμμετοχή στην ομάδα, συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι απλώς ένα μέλος μιας ομάδας κολύμβησης. Είμαι καλή σε αυτό", λέει η Jean για το κίνητρο που της παρείχε η συμμετοχή της στην ομάδα.

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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
2/3
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
1/6
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
2/6
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
3/6
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
4/6
Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ
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Με καλή παρέα: Honeys & Bears από το Χάρλεμ

Βίντεο: Keenan MacWilliam και Orian Barki
Φωτογραφίες: Flo Ngala
Κείμενο: Roxanne Fequiere

Αναφορά: Σεπτέμβριος 2020

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 22 Ιουνίου 2021