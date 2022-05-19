Πώς να αποφύγεις την πελματιαία απονευρωσίτιδα

Ένα μικρό μάθημα βιολογίας: μια δυνατή ζώνη ιστού που ονομάζεται πελματιαία περιτονία διατρέχει το μέσο του κάθε πέλματος και στηρίζει την καμάρα. Η περιτονία τεντώνεται χιλιάδες φορές κάθε μέρα, όταν περπατάς και τρέχεις, ενώ είναι πολύ ανθεκτική εντός ενός συγκεκριμένου εύρους, αναφέρει ο Ian Klein, ειδικός στη φυσιολογία της άσκησης, στη γενική προπόνηση και στην πρόληψη τραυματισμών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Η φράση-κλειδί είναι η εξής: εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Με την υπερβολική καταπόνηση, π.χ. αν προπονείσαι υπερβολικά, αν ξαφνικά αυξήσεις την απόσταση ή αν δεν έχεις μέρες αποκατάστασης, ο ιστός μπορεί να τεντωθεί πέρα από το ασφαλές εύρος, λέει η Kate VanDamme, φυσικοθεραπεύτρια και κλινική ορθοπεδικός στο Langone Health Sports Performance Center του NYU. Από εκεί και πέρα, μπορεί να πάθει φλεγμονή και ρήξη, επισημαίνει ο Klein.

Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αρχάριους δρομείς. Η πελματιαία απονευρωσίτιδα μπορεί να επηρεάσει και έμπειρους δρομείς που ενδεχομένως προσπαθούν υπερβολικά πολύ, εξηγεί ο Klein. Εμβιομηχανικά προβλήματα, όπως οι πιο κοντοί μύες της γάμπας (λόγω παράλειψης των διατάσεων) ή ένα σφιχτό μεγάλο δάχτυλο (λόγω υπερβολικής δύναμης στο πάτημα κατά το τρέξιμο) που τραβάει την πελματιαία περιτονία, μπορούν επίσης να συμβάλουν στο πρόβλημα, προσθέτει η VanDamme. Αν έχεις πλατυποδία ή κοιλοποδία, αν περνάς πολλές ώρες στο πόδι στη δουλειά ή/και αν φοράς τακούνια συχνά, ο κίνδυνος αυξάνεται, όπως αναφέρει.