Πώς να επιλέξεις το σωστό Nike Fleece: Ο οδηγός σου Studio Fleece
Οδηγός αγορών
Το Studio Fleece διατίθεται σε τρία βάρη: ελαφρύ, μεσαίο και βαρύ. Μάθε πώς να επιλέγεις το κατάλληλο κομμάτι για κάθε πτυχή του lifestyle σου.
Σύντομη επισκόπηση
- Το Nike Studio Fleece για γυναίκες διατίθεται σε τρία βάρη: ελαφρύ, μεσαίο και βαρύ. Το καθένα είναι σχεδιασμένο για διαφορετικό επίπεδο ζεστασιάς και δραστηριότητας.
- Και οι τρεις εκδοχές είναι διαθέσιμες σε κανονική και φαρδιά γραμμή.
- Τα σετ Studio Fleece είναι διαθέσιμα και στα τρία βάρη για ασορτί, ολοκληρωμένη εμφάνιση.
- Για καθημερινούς συνδυασμούς ρούχων, ξεκίνα με ένα ελαφρύ ή μεσαίου βάρους κομμάτι. Για προστασία από το κρύο, προτίμησε ένα πιο βαρύ κομμάτι.
- Πλένεται στο πλυντήριο με κρύο νερό και μπορείς να το στεγνώσεις στο στεγνωτήριο σε χαμηλή ρύθμιση για να διατηρηθεί το φλις μαλακό και το ύφασμα σε καλή κατάσταση.
Τι είναι το Nike Studio Fleece;
Το Nike Studio Fleece είναι μια συλλογή από γυναικεία είδη άνω και κάτω ένδυσης από φλις, σχεδιασμένα για άνεση, ευελιξία και καθημερινή χρήση. Η σειρά προσφέρει τρία βάρη υφάσματος: ελαφρύ, μεσαίο και βαρύ. Έτσι μπορείς να συνδυάζεις τα ρούχα που ταιριάζουν στο επίπεδο δραστηριότητάς σου και στις καιρικές συνθήκες. Και τα τρία βάρη έχουν την ίδια σταθερή εφαρμογή σε όλη τη συλλογή.
"Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να εστιάσουμε τόσο στην αίσθηση όσο και στις επιδόσεις", λέει η Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management στη Nike. "Ο βασικός μας στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα ύφασμα και φινιρίσματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της γυναίκας, προσφέροντας παράλληλα μια αισθητηριακή εμπειρία γεμάτη απαλότητα."
Το Studio Sport (φλις Dri-FIT και Therma-FIT) ολοκληρώνει τη σειρά για αθλήτριες που θέλουν υφάσματα με υψηλές επιδόσεις και την ίδια άνετη αίσθηση.
Τα τρία επίπεδα βάρους του υφάσματος Nike Studio Fleece
Κάθε βάρος έχει μια λειτουργία. Δες πώς να επιλέξεις.
Βαρύ: Μέγιστη ζεστασιά και σταθερότητα
Όταν πέφτει η θερμοκρασία, το βαρύ Studio Fleece είναι η ιδανική επιλογή. Είναι αρκετά χοντρό ώστε να φοριέται μόνο του ή κάτω από μια καμπαρντίνα για πιο τολμηρό στιλ. Συνδύασέ το με κολάν και τα αγαπημένα σου Nike για μια εμφάνιση με μπλούζα με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή ή διάλεξε το σετ για μια άνετη, ασορτί εμφάνιση.
Μεσαίο: Ισορροπημένη άνεση και ευελιξία
Το μεσαίο βάρος είναι η ευέλικτη επιλογή. Έχει αρκετά σταθερή δομή ώστε να συνδυάζεται με άλλα ρούχα, αλλά παραμένει αρκετά μαλακό ώστε να φοριέται και μόνο του. Ένα φλις με φερμουάρ συνδυασμένο με παντελόνι φόρμας και sneaker είναι ιδανικό για τις καθημερινές δραστηριότητες, μια βόλτα για καφέ ή μια χαλαρή προπόνηση.
Ελαφρύ: Αεριζόμενο και ιδανικό για εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα
Το ελαφρύ ύφασμα φλις είναι σχεδιασμένο για κίνηση. Σκέψου ένα φλις σε πιο κοντό μήκος πάνω από ένα σορτς ποδηλασίας ή παντελόνι γιόγκα, ιδανικό για προθέρμανση, αποθεραπεία ή όταν θέλεις να φορέσεις κάτι ανάμεσα στα σετ. Είναι επίσης η καλύτερη επιλογή για να το φορέσεις κάτω από ένα πιο βαρύ τζάκετ χωρίς πρόσθετο όγκο.
Δημιούργησε εύκολα ένα ολοκληρωμένο look από πάνω έως κάτω με τα σετ Nike Studio Fleece. Τα σετ συνδυάζουν μια χαλαρή μπλούζα με κουκούλα ή ένα μπλουζάκι με στρογγυλή λαιμόκοψη με ασορτί παντελόνι φόρμας, διαθέσιμα και στα τρία βάρη.
Ποια θα πρέπει να είναι η εφαρμογή ενός Nike Studio Fleece;
Τα Nike Studio Fleece έχουν κανονική εφαρμογή για το μέγεθός τους. Για κανονική γραμμή, διάλεξε το συνηθισμένο σου μέγεθος. Για μια εμφάνιση σε φαρδιά γραμμή ή για να φορέσεις πολλά κομμάτια μαζί και ειδικά στα στιλ με βαρύ ύφασμα, διάλεξε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Αν φοράς φλις ως ενδιάμεσο ρούχο κάτω από τζάκετ, διάλεξε το πραγματικό σου μέγεθος για να μην φαίνεται ογκώδες. Τα μεγέθη είναι τα ίδια και στα τρία βάρη, οπότε αν το μέγεθος M σας κάνει στο ελαφρύ, θα σας κάνει και στο βαρύ.
"Για εμάς, το Studio Fleece είναι η ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη σχεδιαστική πρόθεση. Νέα εφαρμογή που λειτουργεί σαν δεύτερο δέρμα. Κάθε λεπτομέρεια, από τις αναλογίες έως και τα πιο διακριτικά φινιρίσματα, έχει μελετηθεί προσεκτικά", δηλώνει η Claire Durfee, Lead Apparel Designer στη Nike.
Πώς να φορέσεις το Nike Studio Fleece
Το Studio Fleece είναι ιδανικό για κάθε δραστηριότητα της ημέρας σου. Φόρεσέ το στο γυμναστήριο, σε συνδυασμό με άλλα ρούχα για τις καθημερινές σου δραστηριότητες ή ως το αγαπημένο σου ρούχο για στιγμές χαλάρωσης. Ακολουθούν μερικές ιδέες για το στιλ κάθε βάρους.
Βαρύ
- Μπλούζα με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή με κολάν και μποτάκια
- Κάτω από μια καμπαρντίνα για ένα πιο τολμηρό streetwear look
- Ολόκληρο σετ από φλις ύφασμα για ένα άνετο σύνολο από πάνω μέχρι κάτω
Μεσαίου βάρους
- Φλις με φερμουάρ με παντελόνι φόρμας και sneaker
- Συνδυασμός ρούχων για τις μεταβατικές εποχές
- Σετ Studio Fleece για μια άνετη, ασορτί εμφάνιση
Ανάλαφρη αίσθηση
- Φλις σε πιο κοντό μήκος με σορτς ποδηλασίας ή παντελόνι γιόγκα
- Ρούχο για προθέρμανση ή αποθεραπεία στο γυμναστήριο
- Βάση ένδυσης κάτω από ένα πανωφόρι ανθεκτικό στο νερό για τις κρύες ημέρες
Πώς να φροντίσεις το Nike Studio Fleece
Για να διατηρήσεις το Nike Studio Fleece μαλακό μετά από κάθε πλύση: πλύνε το στο πλυντήριο με κρύο νερό σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα, γύρισε το ρούχο ανάποδα για να προστατεύσεις την επιφάνεια του υφάσματος, μην χρησιμοποιείς μαλακτικό (μπορεί να επικαλύψει τις ίνες και να μειώσει την κυκλοφορία του αέρα) και στέγνωσε το στο στεγνωτήριο σε χαμηλή ρύθμιση ή άφησέ το να στεγνώσει φυσικά. Μην σιδερώνεις απευθείας την εξωτερική πλευρά του φλις.
Επιλογή ρούχου Nike Studio Fleece: Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το Nike Studio Fleece;
Το Nike Studio Fleece είναι η συλλογή καθημερινών αθλητικών ρούχων της Nike, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από είδη άνω και κάτω ένδυσης και σετ που διατίθενται σε τρία βάρη υφάσματος (ελαφρύ, μεσαίο και βαρύ) και είναι σχεδιασμένα για προπόνηση, καθημερινές δραστηριότητες και χαλάρωση. Και οι τρεις εκδοχές είναι διαθέσιμες σε κανονική και φαρδιά γραμμή.
Ποια είναι τα τρία επίπεδα βάρους του υφάσματος Nike Studio Fleece;
Το Nike Studio Fleece διατίθεται σε ελαφρύ (αεριζόμενο, ιδανικό για συνδυασμούς ρούχων και για προθέρμανση), μεσαίο (ισορροπία άνεσης και στήριξης για όλη την ημέρα) και βαρύ (μέγιστη ζεστασιά και κάλυψη για χαμηλότερες θερμοκρασίες).
Ποια θα πρέπει να είναι η εφαρμογή ενός Nike Studio Fleece;
Το Nike Studio Fleece προσφέρει κανονική και φαρδιά γραμμή και στα τρία βάρη. Αν φοράς φλις κάτω από τζάκετ, διάλεξε το πραγματικό σου μέγεθος για να μην φαίνεται ογκώδες.
Διαθέτει η Nike σετ Studio Fleece;
Μπορείτε να δημιουργήσετε σετ Nike Studio Fleece και στα τρία βάρη συνδυάζοντας μπλούζες με κουκούλα ή μπλούζες με στρογγυλή λαιμόκοψη με παντελόνια φόρμας για μια άνετη, ασορτί εμφάνιση.
Ποια χρωματική παλέτα είναι διαθέσιμη για το Studio Fleece;
Η συλλογή διατίθεται σε πολλές χρωματικές παλέτες, με κυρίαρχα τα στιλ Total Black και Birch Heather. Τα Studio Fleece σε Total Black είναι φτιαγμένα με βελτιωμένη σύνθεση βαφής που συμβάλλει στη μείωση του ξεθωριάσματος, διατηρώντας κάθε κομμάτι πιστό στο αρχικό του χρώμα.
Τι μπορώ να φορέσω με μια μπλούζα με κουκούλα Nike Studio Fleece;
Οι μπλούζες με κουκούλα Nike Studio Fleece συνδυάζονται τέλεια με παντελόνια φόρμας, κολάν, σορτς ποδηλασίας και sneaker. Οι μπλούζες με κουκούλα από βαρύ ύφασμα συνδυάζονται εύκολα με μια καμπαρντίνα ή πάνω από μια βάση ένδυσης. Οι μπλούζες με κουκούλα από ελαφρύ ύφασμα μπορούν να φορεθούν πάνω από αθλητικά ρούχα ή ως βάση ένδυσης κάτω από ένα τζάκετ.
Υπάρχει κάποια επιλογή Nike Fleece για άνδρες;
Ναι. Με διαθέσιμα είδη άνω και κάτω ένδυσης, η σειρά ανδρικών Nike Solo Fleece προσφέρει ριχτή, μοντέρνα εφαρμογή για απόλυτη άνεση.
Πώς να πλύνω το Nike Studio Fleece μου;
Πλύσιμο στο πλυντήριο με κρύο νερό, σε απαλό πρόγραμμα, από την εσωτερική πλευρά. Παράλειψε το μαλακτικό ρούχων. Στέγνωσε το στο στεγνωτήριο σε χαμηλή ρύθμιση ή άφησέ το να στεγνώσει φυσικά. Μην σιδερώνεις απευθείας την επιφάνεια του φλις.
Είναι το Nike Studio Fleece αρκετά ζεστό για τον χειμώνα;
Το βαρύ Studio Fleece μπορεί να αντέξει σε δροσερές έως χαμηλές θερμοκρασίες. Για πολύ κρύες ή βροχερές χειμερινές ημέρες, το να το φορέσεις κάτω από ένα πανωφόρι ανθεκτικό στο νερό είναι καλύτερη επιλογή από το να βασιστείς μόνο στο φλις.
Έχει το Nike Studio Fleece κανονική γραμμή;
Ναι. Το Nike Studio Fleece έχει κανονική εφαρμογή και στα τρία βάρη. Η εφαρμογή παραμένει σταθερή σε όλη τη συλλογή, ώστε να μπορείς να συνδυάζεις διαφορετικές εκδοχές βάρους στο ίδιο μέγεθος.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Nike Dri-FIT Fleece και του Studio Fleece;
Το φλις Nike Dri-FIT (μέρος της σειράς Studio Sport) έχει σχεδιαστεί με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αποτελεί την καλύτερη επιλογή για έντονη άσκηση και δραστηριότητες υψηλής απόδοσης. Το Studio Fleece έχει σχεδιαστεί για άνεση και καθημερινή χρήση. Αν ιδρώνεις, διάλεξε Dri-FIT. Αν θες να το φοράς παντού, το Studio Fleece είναι η ιδανική επιλογή.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Nike Tech Fleece και του Studio Fleece;
Το Tech Fleece και το Studio Fleece είναι κατασκευασμένα για διαφορετικούς σκοπούς.
Το Nike Tech Fleece χρησιμοποιεί ύφασμα διπλής όψης με μόνωση, με λεία υφή στο εξωτερικό, μαλακή στο εσωτερικό, για να παγιδεύει τη θερμότητα του σώματος χωρίς πρόσθετο βάρος. Έχει προσαρμοσμένη, αθλητική σιλουέτα με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως ρέλι με συγκόλληση και τεχνικά φερμουάρ. Είναι φτιαγμένο για καθημερινές μετακινήσεις, ταξίδια και δυναμικό streetwear στιλ: για ζεστασιά που ακολουθεί όλες τις κινήσεις σου.
Το Nike Studio Fleece είναι ένα φλις μεσαίου βάρους, από μείγμα βαμβακιού με χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, που έχει σχεδιαστεί με πρωταρχικό στόχο την άνεση. Έχει σχεδιαστεί για δραστηριότητες χαμηλής έντασης, χαλάρωση και καθημερινή άνετη χρήση.
Με λίγα λόγια: Διάλεξε το Tech Fleece για κομψή, ανάλαφρη ζεστασιά στις μετακινήσεις σου. Διάλεξε το Studio Fleece για απόλυτη άνεση, κάθε στιγμή.