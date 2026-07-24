Πώς να επιλέξεις το σωστό Nike Fleece: Ο οδηγός σου Studio Fleece

Το Nike Studio Fleece είναι μια συλλογή από γυναικεία είδη άνω και κάτω ένδυσης από φλις, σχεδιασμένα για άνεση, ευελιξία και καθημερινή χρήση. Η σειρά προσφέρει τρία βάρη υφάσματος: ελαφρύ, μεσαίο και βαρύ. Έτσι μπορείς να συνδυάζεις τα ρούχα που ταιριάζουν στο επίπεδο δραστηριότητάς σου και στις καιρικές συνθήκες. Και τα τρία βάρη έχουν την ίδια σταθερή εφαρμογή σε όλη τη συλλογή.

"Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να εστιάσουμε τόσο στην αίσθηση όσο και στις επιδόσεις", λέει η Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management στη Nike. "Ο βασικός μας στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα ύφασμα και φινιρίσματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της γυναίκας, προσφέροντας παράλληλα μια αισθητηριακή εμπειρία γεμάτη απαλότητα."

Το Studio Sport (φλις Dri-FIT και Therma-FIT) ολοκληρώνει τη σειρά για αθλήτριες που θέλουν υφάσματα με υψηλές επιδόσεις και την ίδια άνετη αίσθηση.