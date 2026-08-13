Nike Ja 4: Η τελευταία στάση στο ταξίδι των παπουτσιών του Ja
Νέα για προϊόντα
Το Nike Ja 4 κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 2026 με ανανεωμένη αντικραδασμική προστασία, πρόσφυση και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Μάθε τι άλλαξε σε σχέση με το Ja 3, τι ισχύει για τα μεγέθη του και πού μπορείς να το αγοράσεις.
Σύντομη επισκόπηση
- Το Ja 4 θα είναι διαθέσιμο στις 13 Αυγούστου 2026 στο Nike.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
- Το Ja 4 διαθέτει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με το Ja 3, όπως ένα νέο TPU JA-Frame για σταθερότητα, μια αλλαγή στον αφρό κάτω από το πόδι, μια επένδυση πάτου με περισσότερη απόκριση και τη χρήση απτικού σχεδίου για αύξηση της ανθεκτικότητας, καθώς και πολλές σχεδιαστικές ανανεώσεις.
- Η Nike κυκλοφορεί πέντε διαφορετικές χρωματικές παλέτες για το Ja 4.
- Το Ja 4 κυκλοφορεί μαζί με το "12 Time", ένα νέο μοντέλο που ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα που περιμένουν πλέον οι παίκτες μπάσκετ από τα παπούτσια με την υπογραφή του Ja, σε χαμηλότερη τιμή.
Ο Ja Morant επιστρέφει με μια νέα κυκλοφορία sneaker, προσθέτοντας άλλο ένα κομμάτι στο μοναδικό ταξίδι του στον κόσμο των παπουτσιών, που θα κάνει τους αμυντικούς να τρέμουν. Το Nike Ja 4 είναι ένα παπούτσι μπάσκετ φτιαγμένο για το στιλ παιχνιδιού του γκαρντ, σχεδιασμένο με βάση το εκρηκτικό πλευρικό παιχνίδι του σούπερ σταρ. Υπάρχουν αρκετές αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε σχέση με το Ja 3, όπως η αλλαγή του υλικού κάτω από το πόδι, από τον υβριδικό αφρό ZoomX στον Cushlon 3.0, ο οποίος παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα, καθώς και το νέο σύστημα συγκράτησης Ja Frame, για να νιώθουν οι μπασκετμπολίστες ασφαλείς.
Το Ja 4 κυκλοφορεί στις 15 Αυγούστου 2026, με πέντε διαφορετικές χρωματικές παλέτες, στην τιμή των 125 $, καθώς και ειδικές εκδόσεις με επιπλέον χρέωση. Δες όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις.
Μην χάσεις το Ja 4
Με κάθε νέα εκδοχή της σειράς υποδημάτων Ja Morant, υπάρχει η επιδίωξη να μοιάζει το παπούτσι περισσότερο με τον Ja, του οποίου η ιστορία θάρρους και επιμονής εμπνέει την επόμενη γενιά παικτών μπάσκετ. Από τις ταπεινές ρίζες του στη Νότια Καρολίνα μέχρι την πρόσληψή του από ένα πανεπιστήμιο μεσαίου επιπέδου, ο μικρόσωμος μπασκετμπολίστας ανταποκρίθηκε στην πρόκληση σε κάθε βήμα της διαδρομής του.
"Το εκτόπισμα του Ja επισκιάζει το μικρότερο μέγεθός του και θέλουμε τα σημερινά παιδιά να έχουν την ίδια νοοτροπία. Το σθένος και η ένταση που επιδεικνύει κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο γίνεται σημείο αναφοράς για αθλητές που παίζουν με το ίδιο πάθος", δήλωσε η Monique Currie, product manager της Nike.
Είναι πολύ σημαντικό που το Ja 4 αντλεί την έμπνευσή του από τον Ja, όσο και τα προηγούμενα μοντέλα. Δεν είναι περίεργο που η τολμηρή, επιθετική υφή του επάνω μέρους είναι μια δημιουργική έκφραση για το εκρηκτικό στιλ παιχνιδιού του Ja. Απλά κυριαρχεί στο παπούτσι.
"Είναι κάτι παραπάνω από ένα παπούτσι", δήλωσε η Currie. "Είναι μια κίνηση και μια στιγμή στον χρόνο: μια ευκαιρία για τους αθλητές να νιώσουν τη σιγουριά, το σθένος και την παρουσία που επιδεικνύει ο Ja τη στιγμή που μπαίνει στο γήπεδο."
Τι άλλαξε από το Ja 3 στο Ja 4;
Παρά την οικεία προσέγγιση, υπάρχουν ορισμένες σαφείς διαφορές ανάμεσα στο Ja 4 και το Ja 3. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές είναι η κατασκευή κάτω από το πέλμα. Ενώ το Ja 3 χρησιμοποιούσε υβριδικό αφρό ZoomX , το 4 έχει αλλάξει σε Cushlon 3.0, ο οποίος, σε συνδυασμό με μια ανυψωμένη επένδυση αφρού Super Critical, παρέχει υψηλή απόκριση, εκρηκτικότητα και σταθερό βηματισμό. Το TPU JA-Frame αγκαλιάζει το πόδι, για να προσφέρει σταθερή αίσθηση για άλματα, γρήγορα κοψίματα και επιθέσεις στο καλάθι.
Η χρήση απτικού σχεδίου δημιουργεί μια πιο ανάγλυφη όψη, προσφέρει περισσότερες διαστάσεις και αυξάνει την ανθεκτικότητα. Το εξαιρετικά σταθερό μοτίβο πρόσφυσης ακριβείας στην εξωτερική σόλα είναι επίσης εμπνευσμένο από το λογότυπο Ja, μια πιο διακριτική αναπαράσταση σε σχέση με το εμφανές "JA" που υπήρχε στην προηγούμενη εκδοχή του παπουτσιού.
Όσον αφορά τη σχεδίαση, το Ja 4 επιτυγχάνει μια μοναδική ισορροπία. Η ομάδα σχεδίασης ακολούθησε μια πιο λιτή, πιο μοντέρνα, πιο απλή προσέγγιση, με γνώμονα την απόδοση, για τη νέα εκδοχή, διατηρώντας παράλληλα μια τολμηρή στάση με αιχμηρές γωνίες. Αναπόσπαστο μέρος αυτού είναι η εκτέλεση του λογότυπου "JA" σε σχήμα δοντιού, εμπνευσμένο από τη διάσημη κίνηση Bulldog του Ja.
"Όλοι θυμούνται τις στιγμές που ο Ja περπατούσε στον αέρα, αλλά υπάρχει και αυτή η κίνηση του μπουλντόγκ. Ο κόσμος συνήθως ξεχνά πόσο εκρηκτικός είναι στο έδαφος", δήλωσε ο Leon Gu, ειδικός σχεδιαστής προϊόντων της Nike. "Θέλαμε, λοιπόν, να επαναφέρουμε αυτήν την ταχύτητα στο επίκεντρο."
Γεμάτο με κρυφά μηνύματα και μοναδικά στοιχεία σχεδιασμού, το πιο πρόσφατο μέλος της χαρακτηριστικής σειράς υποδημάτων του Ja έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο τους βετεράνους όσο και τους νεοσύλλεκτους μπασκετμπολίστες. Το 12 Time, ένα νέο μοντέλο που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που περιμένουν πλέον οι παίκτες από τα παπούτσια με την υπογραφή του Ja, σε χαμηλότερη τιμή, θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα.
Πληροφορίες κυκλοφορίας Ja 4
Το Ja 4 πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 13 Αυγούστου 2026 και θα είναι διαθέσιμο στο nike.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Το 12 Time θα κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.
Το παπούτσι είναι διαθέσιμο σε πέντε χρωματικές παλέτες στην τιμή των 125 $ το ζευγάρι, καθώς και ειδικές εκδόσεις με επιπλέον χρέωση.
Συχνές ερωτήσεις
Τι νέο υπάρχει στο Nike Ja 4 σε σύγκριση με το Ja 3;
Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι το αφρώδες υλικό κάτω από το πέλμα, προκειμένου να παρέχεται στους αθλητές μεγαλύτερη σταθερότητα. Το Ja 4 χρησιμοποιεί Cushlon 3.0, μια αλλαγή από τον υβριδικό ZoomX που χρησιμοποιήθηκε στο Ja 3 και δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να εκτινάσσονται χωρίς καθυστέρηση και να ανακάμπτουν γρήγορα. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ανανεώσεις στην επένδυση πάτου, ένα νέο TPU JA-Frame και άλλα μοναδικά στοιχεία σχεδιασμού.
Είναι το Nike Ja 4 καλό για τους γκαρντ;
Το Ja 4 είναι φτιαγμένο περισσότερο για το στιλ παιχνιδιού του γκαρντ, αλλά γενικά δεν είναι για συγκεκριμένη θέση, καθώς έχει σχεδιαστεί περισσότερο για ένα στιλ παιχνιδιού παρά για μια συγκεκριμένη θέση.
Πόσο ανθεκτικά είναι τα παπούτσια Ja Morant;
Το Ja 4 δημιουργήθηκε με έμφαση στη στήριξη που διαρκεί, με υλικά που επιλέχθηκαν για δύναμη και ανθεκτικότητα.
Το Ja 4 έχει κανονική εφαρμογή;
Δοκίμασε μισό νούμερο μεγαλύτερο για να έχεις επιπλέον χώρο στο μπροστινό μέρος.