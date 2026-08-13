Nike Ja 4: Η τελευταία στάση στο ταξίδι των παπουτσιών του Ja

Παρά την οικεία προσέγγιση, υπάρχουν ορισμένες σαφείς διαφορές ανάμεσα στο Ja 4 και το Ja 3. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές είναι η κατασκευή κάτω από το πέλμα. Ενώ το Ja 3 χρησιμοποιούσε υβριδικό αφρό ZoomX , το 4 έχει αλλάξει σε Cushlon 3.0, ο οποίος, σε συνδυασμό με μια ανυψωμένη επένδυση αφρού Super Critical, παρέχει υψηλή απόκριση, εκρηκτικότητα και σταθερό βηματισμό. Το TPU JA-Frame αγκαλιάζει το πόδι, για να προσφέρει σταθερή αίσθηση για άλματα, γρήγορα κοψίματα και επιθέσεις στο καλάθι.

Η χρήση απτικού σχεδίου δημιουργεί μια πιο ανάγλυφη όψη, προσφέρει περισσότερες διαστάσεις και αυξάνει την ανθεκτικότητα. Το εξαιρετικά σταθερό μοτίβο πρόσφυσης ακριβείας στην εξωτερική σόλα είναι επίσης εμπνευσμένο από το λογότυπο Ja, μια πιο διακριτική αναπαράσταση σε σχέση με το εμφανές "JA" που υπήρχε στην προηγούμενη εκδοχή του παπουτσιού.

Όσον αφορά τη σχεδίαση, το Ja 4 επιτυγχάνει μια μοναδική ισορροπία. Η ομάδα σχεδίασης ακολούθησε μια πιο λιτή, πιο μοντέρνα, πιο απλή προσέγγιση, με γνώμονα την απόδοση, για τη νέα εκδοχή, διατηρώντας παράλληλα μια τολμηρή στάση με αιχμηρές γωνίες. Αναπόσπαστο μέρος αυτού είναι η εκτέλεση του λογότυπου "JA" σε σχήμα δοντιού, εμπνευσμένο από τη διάσημη κίνηση Bulldog του Ja.

"Όλοι θυμούνται τις στιγμές που ο Ja περπατούσε στον αέρα, αλλά υπάρχει και αυτή η κίνηση του μπουλντόγκ. Ο κόσμος συνήθως ξεχνά πόσο εκρηκτικός είναι στο έδαφος", δήλωσε ο Leon Gu, ειδικός σχεδιαστής προϊόντων της Nike. "Θέλαμε, λοιπόν, να επαναφέρουμε αυτήν την ταχύτητα στο επίκεντρο."

Γεμάτο με κρυφά μηνύματα και μοναδικά στοιχεία σχεδιασμού, το πιο πρόσφατο μέλος της χαρακτηριστικής σειράς υποδημάτων του Ja έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο τους βετεράνους όσο και τους νεοσύλλεκτους μπασκετμπολίστες. Το 12 Time, ένα νέο μοντέλο που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που περιμένουν πλέον οι παίκτες από τα παπούτσια με την υπογραφή του Ja, σε χαμηλότερη τιμή, θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα.