Πώς να ξεπεράσεις τους μεγαλύτερους φόβους σου, σύμφωνα με τον συγγραφέα Lewis Howes

Στο σχολείο κάνουμε πολλά, διαφορετικά μαθήματα. Όμως, ένα σημαντικό "μάθημα" στο οποίο μπορεί να έχουμε πολλά κενά είναι η διαχείριση των συναισθημάτων μας. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις στη ζωή, όπως, στην περίπτωση του Lewis Howes, η σεξουαλική κακοποίηση, η φυλάκιση του αδερφού του και ένας τραυματισμός που έβαλε τέλος στην επαγγελματική του καριέρα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε πώς να ανταποκριθούμε, πόσο μάλλον να προχωρήσουμε μπροστά. Αφού μιζέριασε για λίγο στον καναπέ της αδερφής του, ο Howes αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους μεγαλύτερους φόβους του (δηλαδή τα παραπάνω συναισθήματα) και να αποκαλύψει την ευάλωτη πτυχή του εαυτού του. Έχοντας καταφέρει να γίνει πλέον δημοφιλής παρουσιαστής podcast, συγγραφέας best-seller, επιχειρηματικός σύμβουλος και παίκτης της ομάδας χάντμπολ των ΗΠΑ, ο Howes έχει βάλει στόχο να βοηθήσει και άλλα άτομα να πάνε μπροστά αντιμετωπίζοντας τους φόβους τους. Σε αυτό το επεισόδιο, ο πολυπράγμων Howes εξομολογείται στον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, πώς βρήκε την ψυχική και σωματική του υγεία αντιμετωπίζοντας το συναίσθημα της ντροπής και την κρίση ταυτότητας που πέρασε, αλλά και πώς έγινε "αθλητής της ζωής" δείχνοντας εμπιστοσύνη στους μέντορές του. Ακολουθώντας τη συμβουλή του να φτιάξουμε μια λίστα με τους φόβους μας, να βγάλουμε τα προσωπεία μας (λέει κάποια πράγματα που θα αγγίξουν ιδιαίτερα τους άνδρες ακροατές) και να σκεφτούμε εκθετικά, μπορούμε να χαράξουμε τη δική μας πορεία προς τη συναισθηματική νοημοσύνη. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.