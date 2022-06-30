Πώς να αυξήσεις τις διανυόμενες αποστάσεις στο τρέξιμο με ασφάλεια

Για να εξελιχθείς με τον σωστό τρόπο, ο Gabbett προτείνει μια πιο εξατομικευμένη οδηγία που χρησιμοποιεί ο ίδιος για τους αθλητές του: την αναλογία οξέος/χρόνιου φορτίου. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο απλό, αλλά στην πράξη εφαρμόζεται πολύ εύκολα. "Λαμβάνει υπόψη πόσο έτρεξες αυτήν την εβδομάδα [οξύ φορτίο] σε σύγκριση με το πόσο έτρεξες τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες [χρόνιο φορτίο]", εξηγεί. Αν δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμα τέσσερις εβδομάδες, χρησιμοποίησε μια απόσταση που νιώθεις ότι θα είναι σχετικά εύκολη για τον πρώτο μήνα τρεξίματος για να κάνεις την αρχή και χρησιμοποίησε αυτήν την αναλογία για να αυξάνεις σταδιακά το φορτίο.



"Είναι ένας κύκλος ανάδρασης", λέει ο Gabbett. Κάθε φορά που αυξάνεις το φορτίο σου μέσω της εβδομαδιαίας απόστασης, παρατήρησε πώς νιώθεις αμέσως μετά ("Τα πήγα τέλεια σε αυτές τις ανηφόρες") και τις επόμενες 48 ώρες ("Τα πόδια μου είναι πολύ πιασμένα"). Βάσει αυτών των δύο, θα πρέπει να έχεις αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσεις αν θα ανεβάσεις τον βαθμό δυσκολίας ή αν θα αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στην αποκατάσταση, αναφέρει.



Για παράδειγμα, αν τις τελευταίες εβδομάδες έτρεχες 16 χιλιόμετρα την εβδομάδα, ενώ αυτήν την εβδομάδα έτρεξες 24 χιλιόμετρα, το φορτίο είναι 1,5 φορές μεγαλύτερο. Αν ένιωσες ότι δυσκολεύτηκες ή καταπονήθηκες, ίσως είναι καλό να συνεχίσεις να τρέχεις 24 χιλιόμετρα για άλλη μία εβδομάδα ή ακόμα και να επιστρέψεις στα 16 χιλιόμετρα. Όμως, αν ένιωσες καλά, μπορείς να δοκιμάσεις να αυξήσεις την απόσταση με τον ίδιο ρυθμό την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα και αν ένιωσες υπέροχα, καλό θα ήταν να μην την αυξήσεις κατά 1,5 φορές. Σύμφωνα με έρευνες, όταν η αναλογία οξέος/χρόνιου φορτίου είναι μεταξύ 0,8 και 1,3, ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μικρότερος. Ωστόσο, ο κίνδυνος τραυματισμού αυξάνεται σημαντικά όταν η αναλογία είναι πάνω από 1,5.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο που θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις να τρέχεις με αυτοπεποίθηση είναι η προπόνηση ενδυνάμωσης. Σύμφωνα με έρευνες, η προπόνηση αντίστασης με έμφαση στους γλουτούς και στον κορμό μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις μερικούς συνηθισμένους τραυματισμούς λόγω υπερπροσπάθειας, καθώς ενισχύει τα οστά, τους τένοντες και τους μύες σου, ώστε να αντέχουν σε όλη αυτήν την καταπόνηση, εξηγεί ο Mayer. Δοκίμασε να τρέχεις μέρα παρά μέρα και ενδιάμεσα να κάνεις προπόνηση ενδυνάμωσης και αποκατάσταση.

Μπορεί η υπομονή ή τα μαθηματικά να μην είναι το φόρτε σου, αλλά τη στιγμή που θα διαπιστώσεις ότι βελτιώνεσαι χωρίς πόνους ή προβλήματα, θα αναθεωρήσεις και θα εκτιμήσεις περισσότερο το ολοένα και πιο δυνατό σου σώμα.