Πώς να αντιμετωπίσεις τους νταήδες, σύμφωνα με τον προπονητή Gjert Ingebrigtsen

Ρώτα τον προπονητή: "Πώς μπορώ να παίξω με έναν κακότροπο συμπαίκτη;"
Καθοδήγηση
Ο Νορβηγός Gjert Ingebrigtsen εξηγεί σε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή πώς μπορεί να αποφύγει τον νταή της ομάδας του και να τον φέρει αντιμέτωπο με τις ευθύνες του.
Η στήλη με συμβουλές Ρώτα τον προπονητή θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την προσήλωσή σου στο παιχνίδι.
Ε:
Αγαπητέ προπονητή,
Στην ομάδα μου, υπάρχει ένας παίκτης που μου συμπεριφέρεται χάλια. Για εκείνον, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστά. Την προηγούμενη εβδομάδα, έβαλα το νικητήριο γκολ και εκείνος μου την είπε, επειδή ήταν "εγωιστικό" από την πλευρά μου να μην του δώσω πάσα. Όμως, στον προηγούμενο αγώνα, όταν όντως του είχα δώσει πάσα, μου φώναζε που δεν σούταρα, λέγοντας ότι έχω "αδύναμη νοοτροπία". Υποτίθεται ότι προσπαθεί να εμπνεύσει στους άλλους τη νοοτροπία του νικητή, αλλά ο τρόπος του με κάνει να νιώθω άχρηστος. Όμως, δεν έχω μόνο εγώ πρόβλημα. Συμπεριφέρεται απαίσια στους περισσότερους παίκτες της ομάδας, κάτι που δημιουργεί άσχημο κλίμα. Πώς μπορώ να παραβλέψω τη συνεχή του κριτική, ώστε να επικεντρωθώ στο παιχνίδι μου;
Τέρμα αγανακτισμένος
Ποδοσφαιριστής, 17 ετών
Α:
Πρώτα απ' όλα, λυπάμαι πολύ για αυτό που σου συμβαίνει. Είναι τρομακτικό να σε πλησιάζει κάποιος με θυμωμένο ύφος και υψωμένο τόνο φωνής. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όταν δέχεσαι επίθεση για κάθε σου κίνηση, αρχίζεις να περιμένεις την επίθεση. Αν κάνεις πάσα, θα είναι λάθος. Αν δεν κάνεις πάσα, πάλι θα είναι λάθος. Τρέμεις στην ιδέα του αναπόφευκτου και παγώνεις. Και κάπως έτσι, οι επιδόσεις σου επηρεάζονται αρνητικά.
Αυτό το δηλητήριο μπορεί να καταστρέψει τη συνολική κουλτούρα μιας ομάδας. Έχω παρατηρήσει ότι οι παίκτες που δέχονται εκφοβισμό αρχίζουν να εκφοβίζουν άλλους. Όλο αυτό ανακυκλώνεται και, σύντομα, ο αρνητισμός και η αγανάκτηση γίνονται ο κανόνας, επηρεάζοντας τις επιδόσεις όλων των παικτών.
Αυτή η συμπεριφορά δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή σε κανένα άθλημα. Ως προπονητής, θεωρώ ότι η συμπεριφορά σου απέναντι στους άλλους είναι πιο σημαντική από ένα τρόπαιο ή μετάλλιο. Πέρα από καλός αθλητής, πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό, στην αρχή της κάθε σεζόν μιλάω σε όλους για τη συμπεριφορά που περιμένω και τις επιπτώσεις που θα υποστεί όποιος δεν συμπεριφέρεται καλά. Ακόμα και αν είναι ο πρώτος σκόρερ, ο MVP ή τα ίδια μου τα παιδιά.
Έγινα προπονητής, επειδή ήθελα να προπονώ τους γιους μου, Henrik, Filip και Jakob. Αυτόν τον καιρό, τους προπονώ στο επαγγελματικό τρέξιμο μεσαίων αποστάσεων, αλλά ξεκινήσαμε με σκι αντοχής και ποδόσφαιρο.
Οι γιοι μου (ονόματα δεν λέω!) έχει τύχει να βρεθούν στην αντίθετη πλευρά αυτής της κατάστασης. Εκείνοι ήταν οι αλαζόνες. Εκείνοι ήταν που μιλούσαν αρνητικά σε άλλους αθλητές σε αγώνες, έπειτα από αγώνες ή σε προπονήσεις. Χρειάστηκε να τους πάρω από το γήπεδο ή τον στίβο και να τους πω: "Δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάτε στους άλλους. Θα ξαναμπείτε όταν αλλάξετε συμπεριφορά". Είναι καθήκον μου να προλαμβάνω τις κακές συμπεριφορές πριν εδραιωθούν σε μια ομάδα, επομένως ποτέ δεν δίστασα να βάλω αυστηρά όρια στους γιους μου.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εκφοβισμός δεν παρατηρείται μόνο στον αθλητισμό, αλλά και σε σχολεία, σε γραφεία, ακόμα και μεταξύ γειτόνων. Ωστόσο, η αδρεναλίνη που έχουν οι αθλητές στην ένταση του αγώνα είναι πιο πιθανό να θέσει την κατάσταση εκτός ελέγχου.
Θωρώ ότι η συμπεριφορά σου απέναντι στους άλλους είναι πιο σημαντική από ένα τρόπαιο ή μετάλλιο. Πέρα από καλός αθλητής, πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος.
Είναι κάτι ανάλογο με την επιθετική συμπεριφορά που έχουν κάποια άτομα όταν πίνουν. Μετά, μπορεί να το μετανιώσουν. Μπορεί να ζητήσουν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους. Μπορεί ακόμα και να μην καταλαβαίνουν γιατί έχασαν τον έλεγχο. Την επόμενη φορά που θα σου επιτεθεί κάποιος συμπαίκτης σου, προσπάθησε να έχεις κατά νου όλα αυτά. Όχι για να δικαιολογήσεις τη συμπεριφορά του, αλλά για να θυμάσαι ότι δεν έχει να κάνει με εσένα. Έχει να κάνει με τον ίδιο και την έλλειψη αυτοελέγχου.
Αυτή η κατανόηση από την πλευρά σου σε βοηθά να κρατήσεις μια νοερή απόσταση ανάμεσα σε εσένα και τον συμπαίκτη σου, ώστε να επικεντρωθείς στο παιχνίδι σου. Αν αυτό δεν πιάσει, δοκίμασε να απομακρυνθείς από αυτόν και να φύγεις την επόμενη φορά που θα ξεσπάσει πάνω σου.
Φυσικά, όλα αυτά είναι προσωρινές λύσεις. Ένας νταής σπάνια αλλάζει συμπεριφορά, αν δεν τον φέρει κάποιος αντιμέτωπο με τις ευθύνες του. Δεν μαθαίνει να ελέγχει τον εαυτό του μέσα στην ένταση της αδρεναλίνης, αν δεν τον βοηθήσει κάποιος να καταλάβει ότι οι πράξεις του έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος (ή ακόμα και ο ίδιος ο αγώνας).
Γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό να πεις στον προπονητή σου τι συμβαίνει. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να πας να του μιλήσεις, αλλά ο προπονητής σου είναι εκείνος που πρέπει να συζητήσει με τον συγκεκριμένο συμπαίκτη, όχι εσύ.
Πρώτον, επειδή αν αντιμετωπίσεις ο ίδιος τον συμπαίκτη σου, μπορεί να προσπαθήσει να σε εκδικηθεί. Δεύτερον, επειδή ο προπονητής σου έχει δύο καθήκοντα: αφενός να σταματήσει τον εκφοβισμό που έχει εκδηλωθεί και αφετέρου να προλάβει τον εκφοβισμό που δεν έχει εκδηλωθεί.
Ελπίζω ο προπονητής σου να χρησιμοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να βελτιώσει την κατάσταση για εσένα και, κατ' επέκταση, για όλη την ομάδα. Δεν θα βάλει απλώς φρένο σε έναν νταή, αλλά θα έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου οι συμπαίκτες θα στηρίζουν ο ένας τον άλλον και θα ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Και εσύ θα νιώθεις πολύ περήφανος που συνέβαλες με τον τρόπο σου στη δημιουργία αυτής της κουλτούρας. Μπορεί ακόμα και να διαπιστώσεις ότι αρχίζεις να βάζεις περισσότερα γκολ και ότι η ομάδα σου αρχίζει να κερδίζει περισσότερους αγώνες. Ο νταής της ομάδας μπορεί μια μέρα να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι κρατούσε πίσω όλη την ομάδα. Και αν δεν το συνειδητοποιήσει; Αν δεν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να συμπεριφέρεται στους άλλους με σεβασμό; Σε αυτήν την περίπτωση, μάλλον οι μέρες του στην ομάδα θα είναι μετρημένες.
Προπονητής Ingebrigtsen
Ο Gjert Ingebrigtsen είναι Νορβηγός προπονητής στίβου και προπονεί τους γιους του, Henrik, Filip και Jakob, οι οποίοι είναι αθλητές κορυφαίου επιπέδου. Η οικογένειά του έχει διακριθεί στο τρέξιμο μεσαίων αποστάσεων στην Ευρώπη, αφού και οι τρεις γιοι έχουν κερδίσει χρυσά μετάλλια στα 1.500 μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Jakob κέρδισε επίσης το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στα 1.500 μ. το 2020, έχει πάρει χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στα 5.000 μ., ενώ είναι ο νεαρότερος δρομέας που έτρεξε ένα μίλι σε λιγότερο από 4 λεπτά. Χωρίς να έχει υπόβαθρο στο τρέξιμο, ο Gjert ανέπτυξε τη δική του προπονητική φιλοσοφία, η οποία βασίζεται σε αυστηρές διαδικασίες και στη συνεχή επαλήθευση δεδομένων. Ανακηρύχθηκε Νορβηγός προπονητής της χρονιάς το 2018.
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Φωτογραφίες: Constantin Mirbach
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