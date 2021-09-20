Πώς να αντιμετωπίσεις τους νταήδες, σύμφωνα με τον προπονητή Gjert Ingebrigtsen

Φυσικά, όλα αυτά είναι προσωρινές λύσεις. Ένας νταής σπάνια αλλάζει συμπεριφορά, αν δεν τον φέρει κάποιος αντιμέτωπο με τις ευθύνες του. Δεν μαθαίνει να ελέγχει τον εαυτό του μέσα στην ένταση της αδρεναλίνης, αν δεν τον βοηθήσει κάποιος να καταλάβει ότι οι πράξεις του έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος (ή ακόμα και ο ίδιος ο αγώνας).



Γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό να πεις στον προπονητή σου τι συμβαίνει. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να πας να του μιλήσεις, αλλά ο προπονητής σου είναι εκείνος που πρέπει να συζητήσει με τον συγκεκριμένο συμπαίκτη, όχι εσύ.



Πρώτον, επειδή αν αντιμετωπίσεις ο ίδιος τον συμπαίκτη σου, μπορεί να προσπαθήσει να σε εκδικηθεί. Δεύτερον, επειδή ο προπονητής σου έχει δύο καθήκοντα: αφενός να σταματήσει τον εκφοβισμό που έχει εκδηλωθεί και αφετέρου να προλάβει τον εκφοβισμό που δεν έχει εκδηλωθεί.



Ελπίζω ο προπονητής σου να χρησιμοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να βελτιώσει την κατάσταση για εσένα και, κατ' επέκταση, για όλη την ομάδα. Δεν θα βάλει απλώς φρένο σε έναν νταή, αλλά θα έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου οι συμπαίκτες θα στηρίζουν ο ένας τον άλλον και θα ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά.



Και εσύ θα νιώθεις πολύ περήφανος που συνέβαλες με τον τρόπο σου στη δημιουργία αυτής της κουλτούρας. Μπορεί ακόμα και να διαπιστώσεις ότι αρχίζεις να βάζεις περισσότερα γκολ και ότι η ομάδα σου αρχίζει να κερδίζει περισσότερους αγώνες. Ο νταής της ομάδας μπορεί μια μέρα να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι κρατούσε πίσω όλη την ομάδα. Και αν δεν το συνειδητοποιήσει; Αν δεν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να συμπεριφέρεται στους άλλους με σεβασμό; Σε αυτήν την περίπτωση, μάλλον οι μέρες του στην ομάδα θα είναι μετρημένες.





Προπονητής Ingebrigtsen