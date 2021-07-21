Πώς ο πρηνισμός επηρεάζει τον τρόπο που τρέχεις

Ας ξεκινήσουμε με το τι να μην κάνεις: μην αλλάξεις ριζικά τον φυσικό διασκελισμό σου μόνο και μόνο για να αποφύγεις τις τάσεις πρηνισμού σου. Παρόλο που είναι καλό να δίνεις προσοχή στη στάση του σώματός σου, κάποια στιγμή, τρέχεις όπως τρέχεις. Αν επικεντρώνεσαι πάρα πολύ στο να το αλλάξεις, αυτό μπορεί να διαταράξει το τρέξιμό σου, λέει ο Chris Bennett, Senior Director of Global Running της Nike, ο οποίος είναι γνωστός και ως προπονητής Bennett.



Αντί γι' αυτό, δες τα παπούτσια σου. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μηχανική του τρεξίματός σου και στον κίνδυνο να τραυματιστείς χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις τον διασκελισμό σου. Αν τείνεις στον υπερπρηνισμό (το πιο συνηθισμένο πρόβλημα), μπορείς να δοκιμάσεις ένα παπούτσι σταθερότητας, αναφέρει ο Welch. Αυτά τα παπούτσια έχουν πιο σταθερή ενδιάμεση σόλα στην πλευρά της καμάρας του ποδιού και προσφέρουν μεγαλύτερη στήριξη. Έτσι το πόδι σου είναι λιγότερο πιθανό να έχει υπερβολική κλίση. Για τα άτομα με υποπρηνισμό, τα παπούτσια που παρέχουν περισσότερη αντικραδασμική προστασία και απορρόφηση των κραδασμών μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες τραυματισμών που σχετίζονται με καταπόνηση. Όμως, εφόσον νιώθεις τα παπούτσια σου άνετα, έχεις περισσότερες πιθανότητες να μειώσεις τον κίνδυνο να τραυματιστείς, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine.



Εκτός από τα παπούτσια σου (τα οποία δεν θα διορθώσουν τα προβλήματα πρηνισμού που αντιμετωπίζεις), αν ενδυναμώσεις τα πέλματά σου (δοκίμασε άρσεις των μεγάλων δαχτύλων) και δουλέψεις την κινητικότητα του πέλματος και του αστραγάλου (άρχισε να κάνεις ασκήσεις με κύλινδρο αφρού στις γάμπες σου), αυτό μπορεί τουλάχιστον να μετριάσει το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Welch.



Ιδανικά, θα έχεις πιο ουδέτερο πάτημα στο τρέξιμο με την πάροδο του χρόνου. Αλλά αν δεν το πετύχεις, και δεν τραυματίζεται επαναλαμβανόμενα, δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Διατήρησε την ηρεμία σου και συνέχισε προσεκτικά.