Πώς ο χορός δημιουργεί δεσμούς

Μπορείτε να μιλήσετε λίγο για τον χορό ως ξεχωριστά άτομα σε σύγκριση με τον χορό ως σύνολο ή ως ομάδα;



Mette: Δουλεύουμε και ατομικά, αλλά η δύναμή μας πηγάζει από τις στιγμές που είμαστε όλες μαζί. Είναι πολύ βαρετό να είσαι μόνη. Νιώθεις ένα κενό. Με ποιον να ανταλλάξεις απόψεις; Πώς μπορείς να προοδεύσεις; Από πού αντλείς έμπνευση; Είναι ευλογία να έχω αυτά τα κορίτσια που μου προσφέρουν συνεχώς ευκαιρίες και μοιράζονται απόψεις που διαφέρουν από τις δικές μου.



Elise: Νιώθω ότι όλες καταλαβαίνουμε πόσο απαιτητικό είναι και τι μπορεί να κάνει σε καθεμία από εμάς. Μπορεί να είναι πολύ ατομική δραστηριότητα, αλλά σίγουρα νιώθω ότι όλες το περνάμε, στο ένα ή στο άλλο επίπεδο, επειδή το σώμα μας είναι η δουλειά μας. Εμείς είμαστε η δουλειά. Πάντα φέρνουμε το εξωτερικό και το εσωτερικό κομμάτι του εαυτού μας σε κάθε κατάσταση.



Fatou: Χρησιμοποιούμε επίσης ενέργεια. Έτσι είναι διαφορετικό να κάνουμε μαθήματα ή να προπονούμαστε μόνες μας, μόνο με ένα άτομο, σε σύγκριση με το να βρισκόμαστε με πολλά άτομα. Νιώθεις πόσο ενθουσιασμένοι είναι όλοι να προπονηθούν και να χορέψουν.



Πώς σας έχει επηρεάσει αυτό τους τελευταίους μήνες, το να μην έχετε τη σωματική σύνδεση μέσα από την κίνηση και τον χορό όπως κάνατε συνήθως;



Mette: Ήμουν πολύ τυχερή, επειδή είχα τις συγκατοίκους μου εδώ. Οπότε, χόρευα με άλλα άτομα. Έτσι δεν μπορώ να πω ότι είχα και την πιο δυσάρεστη εμπειρία, αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι περνούν δύσκολα. Δεν έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Αυτή είναι η ζωή μερικών ανθρώπων. Προπονούνται, πηγαίνουν στο μάθημα. Αυτό κάνουν. Και ξαφνικά, τίποτα. Αυτό πρέπει να διαλύει την ψυχή σου. Είναι ευχάριστο να είσαι μόνος σου, αλλά μόνο για πολύ λίγο.



Elise: Δεν μπορείς να νιώσεις την αύρα του δασκάλου ή του ατόμου που σου δείχνει τα βήματα. Δεν μπορείς να νιώσεις την ενέργεια. Μερικές φορές, υπάρχουν μικρές διορθώσεις που οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν, επειδή δεν μπορούν να σε δουν. Είναι κάπως μονόπλευρο. Θα ήθελα να ήμουν σε ένα μεγάλο δωμάτιο με άλλα άτομα. Θα ήθελα να κοιτάξω τριγύρω και να νιώσω έμπνευση. Είναι εκπληκτικό να μπορώ πραγματικά να χορεύω με τις δύο συγκατοίκους μου, αλλά σίγουρα μου λείπει να χορεύω σε μια ομάδα 30, 40 ατόμων και απλώς να μας βλέπω όλους μαζί να βρισκόμαστε και να προπονούμαστε. Να ιδρώνουμε. Οι περισσότεροι από εμάς δεν το κάνουν βασικά σωστά, επειδή είναι δύσκολο. Προπονούμαστε πάρα πολύ σκληρά και μου λείπει αυτό.