Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα σπορ, σύμφωνα με μια αθλήτρια και έναν ειδικό

Podcast "Trained": O αγώνας για ένα πιο οικολογικό μέλλον
Καθοδήγηση
Ο βιολόγος M. Sanjayan και η μαραθωνοδρόμος Joan Benoit Samuelson εξηγούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επίδρασης του κλίματος στον αθλητισμό.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Τι κοινό έχουν ένας κορυφαίος βιολόγος διατήρησης και μια θρυλική μαραθωνοδρόμος; Το πάθος για το περιβάλλον. Σε αυτό το επεισόδιο, η παρουσιάστρια Jaclyn Byrer συνδυάζει δύο μοναδικές απόψεις για να αφηγηθεί την ιστορία ενός στόχου: την προστασία του πλανήτη για την ευημερία όλων μας. Στην αρχή, ο επιστήμονας M. Sanjayan, CEO της Conservation International, παραθέτει την κατάσταση του κλίματος. Εξηγεί γιατί οι αθλητές, ανεξάρτητα από το σπορ που κάνουν ή το πού προπονούνται, επηρεάζονται από την περιβαλλοντική αλλαγή, τον αντίκτυπο των διατροφικών μας επιλογών και απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Στη συνέχεια, η Joan Benoit Samuelson, που είναι εδώ και πολλά χρόνια αθλήτρια της Nike, περιγράφει πώς οι δεκαετίες τρεξίματος την ανάγκασαν να προσαρμοστεί στην κακή ποιότητα του αέρα και στα ακανόνιστα μοτίβα του καιρού, αλλά και πώς της έδωσαν το κίνητρο να λάβει μέρος σε τοπικές πρωτοβουλίες για το κλίμα. Και οι δύο έχουν μια ελπιδοφόρα ματιά για το πώς θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη χαρά της υπαίθρου και τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μας μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
"Ποιοι θα ήμασταν χωρίς το περιβάλλον που λατρεύουμε και εξαρτόμαστε από αυτό για να έχουμε έναν χώρο στον οποίο μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να γυμναζόμαστε ελεύθερα;"
Joan Benoit Samuelson
Δρομέας της Nike και περιβαλλοντική ακτιβίστρια
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.