Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα σπορ, σύμφωνα με μια αθλήτρια και έναν ειδικό

Τι κοινό έχουν ένας κορυφαίος βιολόγος διατήρησης και μια θρυλική μαραθωνοδρόμος; Το πάθος για το περιβάλλον. Σε αυτό το επεισόδιο, η παρουσιάστρια Jaclyn Byrer συνδυάζει δύο μοναδικές απόψεις για να αφηγηθεί την ιστορία ενός στόχου: την προστασία του πλανήτη για την ευημερία όλων μας. Στην αρχή, ο επιστήμονας M. Sanjayan, CEO της Conservation International, παραθέτει την κατάσταση του κλίματος. Εξηγεί γιατί οι αθλητές, ανεξάρτητα από το σπορ που κάνουν ή το πού προπονούνται, επηρεάζονται από την περιβαλλοντική αλλαγή, τον αντίκτυπο των διατροφικών μας επιλογών και απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Στη συνέχεια, η Joan Benoit Samuelson, που είναι εδώ και πολλά χρόνια αθλήτρια της Nike, περιγράφει πώς οι δεκαετίες τρεξίματος την ανάγκασαν να προσαρμοστεί στην κακή ποιότητα του αέρα και στα ακανόνιστα μοτίβα του καιρού, αλλά και πώς της έδωσαν το κίνητρο να λάβει μέρος σε τοπικές πρωτοβουλίες για το κλίμα. Και οι δύο έχουν μια ελπιδοφόρα ματιά για το πώς θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη χαρά της υπαίθρου και τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μας μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.