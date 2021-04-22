Πώς οι αθλητές μπορούν να παίζουν όταν θρηνούν για την απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου

Ρώτα τον προπονητή: "Πώς μπορώ να παίξω ενώ πενθώ;"
Καθοδήγηση
Η Adia Barnes από την Αριζόνα λέει σε μια παίκτρια του τένις πώς να χρησιμοποιεί την ανάμνηση της μητέρας της για να γίνει καλύτερη αθλήτρια.
Η στήλη με συμβουλές "Ρώτα τον προπονητή" θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την προσήλωσή σου στο παιχνίδι.
Ε:
Γεια σου προπονήτρια,
Νιώθω κάπως παράξενα που γράφω γι' αυτό σε ένα άτομο που δεν γνωρίζω, αλλά η μαμά μου έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο περίπου. Είναι δύσκολο, αλλά είχα απίστευτη στήριξη από φίλους, συγγενείς και έναν πραγματικά εκπληκτικό ψυχοθεραπευτή. Ο λόγος που σου γράφω είναι γιατί, εκτός από το γεγονός ότι ήταν εκπληκτική μητέρα, η μαμά μου ήταν επίσης η πρώτη μου προπονήτρια τένις και η μεγαλύτερη οπαδός μου. Ερχόταν σε κάθε αγώνα μου και στις περισσότερες από τις προπονήσεις μου. Τώρα που δεν είναι πια εδώ, συνειδητοποιώ πόσο πολύ με εμψύχωνε. Πριν από έναν χρόνο, ήμουν απολύτως σίγουρη ότι το τένις θα συνέχιζε να είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή μου. Τώρα, όταν παίζω, νιώθω κενή. Προπονούμαι ακόμα τις περισσότερες μέρες, αλλά πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου για να πάω στην προπόνηση. Ακούω για το πώς οι κορυφαίοι παίκτες έχουν μια εσωτερική φλόγα και ανησυχώ ότι έχω χάσει τη δική μου. Πώς μπορώ να αναζωπυρώσω την αγάπη μου για το άθλημα; Ή μήπως θα πρέπει να επικεντρωθώ σε κάτι καινούργιο;
Πληγωμένη από την απώλεια μια εκπληκτικής προπονήτριας τένις και βοηθού
Τενίστρια, 17 ετών
Α:
Λυπάμαι πραγματικά για αυτήν την τεράστια απώλεια που βιώνεις.
Οφείλεις αυτό που είσαι στη μητέρα σου και η ενασχόλησή σου με το τένις είναι κομμάτι του εαυτού σου.
Ελπίζω να γνωρίζεις ότι είναι φυσιολογικό να πενθείς για την απώλειά της. Και είναι φυσιολογικό να μην θέλεις να παίζεις τένις τώρα, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Η αλλαγή είναι σχεδόν πάντα άβολη.
Βίωσα και εγώ μια διαφορετική απώλεια πριν από δύο χρόνια. Είχα μια αποβολή και ήταν πραγματικά δύσκολο. Είχα εναποθέσει τόσες πολλές ελπίδες σε εκείνη την εγκυμοσύνη. Ξέρω ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά φαντάζομαι ότι η απώλεια ενός γονιού όταν είσαι νέος, μπορεί να σε κάνει να νιώσεις σαν να χάνεται κάθε ελπίδα. Έχετε κάνει όλα αυτά τα σχέδια μαζί, αλλά τώρα αυτό το άτομο δεν είναι πια εδώ.
Ωστόσο, δεν έχει φύγει εντελώς, σωστά; Τη νιώθεις ακόμα στην καρδιά σου και έτσι είναι ακόμα εδώ για εσένα.
Είμαι και εγώ μαμά, έχω ένα πεντάχρονο αγοράκι και ένα νεογέννητο κοριτσάκι, και ξέρω ότι αν ποτέ μου συνέβαινε κάτι, θα ήθελα να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όταν σκέφτεσαι τη μαμά σου, σκέψου τι θα ήθελε για εσένα. Φαίνεται πως λάτρευε να συμμετέχει στην προσπάθειά σου, λάτρευε να σε βλέπει να παίζεις. Αν αυτό είναι αλήθεια, χρησιμοποίησέ το ως κίνητρο για να συνεχίσεις. Χρησιμοποίησε την αγάπη σου για εκείνη ως τη δική σου φλόγα. Μπορείς να την τιμήσεις νικώντας έναν αντίπαλο. Πιστεύω ότι θα της άρεσε. Πιστεύω σε αυτά τα πράγματα! Κάν' το με την καρδιά σου.
Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά μερικές φορές σκέφτομαι τι θα ήθελε η μαμά μου να κάνω αφού πεθάνει.
Ξέρω ότι δεν θα ήθελε με τίποτα να κάθομαι και να κλαίω για εκείνη. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να κλάψεις! Θα πρέπει να το κάνεις. Εγώ σίγουρα θα το έκανα. Αλλά αν έκλαιγα μόνο, το φάντασμα της μαμάς μου μάλλον θα ενεργοποιούσε τον συναγερμό πυρκαγιάς στο σπίτι μου και θα συνειδητοποιούσα ότι θα ήταν εκείνη που θα μου έλεγε να σηκωθώ και να συνεχίσω!
...μίλησε με ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν την εμπειρία σου.
Τι θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις αν τώρα δεν νιώθεις την ανάγκη να συμμετέχεις σε αγώνες; Είσαι ένα άτομο που επωφελήθηκε πραγματικά από την καθοδήγηση, γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσες να επωφεληθείς σημαντικά με το να το ανταποδώσεις. Ίσως να προσφερθείς να προπονείς εθελοντικά μια νεαρή παίκτρια. Ή να συμμετάσχεις σε ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα στο όνομα της μαμάς σου.
Δεν μπορώ να φανταστώ να μην κάνω κάτι τέτοιο. Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησα μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Συγκέντρωσα αθλητικά ρούχα και παπούτσια από παίκτες που τα φόρεσαν μία φορά και μετά τα έδωσαν σε αγόρια και κορίτσια που δεν είχαν τα χρήματα για να τα αγοράσουν. Ήταν τόσο εύκολο και το βλέμμα στα πρόσωπα των παιδιών ήταν απίστευτο.
Μπορεί επίσης να θέλεις να μιλήσεις με ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν την εμπειρία σου. Με βοήθησε πραγματικά που μίλησα για την αποβολή μου με άλλες γυναίκες που είχαν περάσει το ίδιο, όπως βοήθησε και εκείνες να μοιραστούν τις ιστορίες τους με εμένα. Έναν χρόνο αφού μίλησα για αυτό σε ένα δημόσιο φόρουμ, διάφορες γυναίκες έρχονταν ακόμα στο πανεπιστήμιο και μου έλεγαν πώς τις βοήθησε. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και εσένα, να βρεις μια ομάδα πένθους για άτομα της ηλικίας σου και να μοιράζεστε ιστορίες.
...η ενασχόληση με ένα άθλημα σου μαθαίνει τόσα πολλά. Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν καλύτερες ικανότητες να ξεπερνούν τις δυσκολίες σε σύγκριση με όσα παιδιά δεν κάνουν κάποιο σπορ.
Αν θέλεις να εξερευνήσεις διάφορα πράγματα που σου αρέσουν εκτός του τένις, θα πρέπει να το κάνεις. Αλλά δεν θα έπαιρνα μεγάλες αποφάσεις άμεσα, όπως το να αφήσεις το άθλημά σου. Μπορεί να σου φαίνεται ότι το τένις είναι δύσκολο τώρα και μπορεί να χρειαστείς κάποιο χρόνο για να ξαναβρείς τη φλόγα σου, γι' αυτό μην είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου. Απλώς να θυμάσαι ότι η ενασχόληση με ένα άθλημα σου μαθαίνει τόσα πολλά. Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν καλύτερες ικανότητες να ξεπερνούν τις δυσκολίες σε σύγκριση με όσα παιδιά δεν κάνουν κάποιο σπορ. Όπως η αδερφή μου. Δεν ασχολούνταν με τον αθλητισμό και δεν μπορεί να διαχειριστεί τις δυσκολίες όπως εγώ. Με ρωτούσε πώς μπορώ να συνεχίζω μετά από ένα τέτοιο πράγμα που σου αλλάζει τη ζωή. Και εγώ της απαντούσα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Το τένις μπορεί να είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις αυτήν την απίστευτα επώδυνη περίοδο.
Από ό,τι φαίνεται, η μαμά σου ήθελε να έχεις αντοχή και αυτό έρχεται με την πάροδο του χρόνου, με την εξάσκηση και με το να βασίζεσαι στο άθλημά σου όταν το χρειάζεσαι. Πίστεψέ με. Πιστεύω ότι η αγάπη σου για το παιχνίδι θα επιστρέψει. Ότι θα βρεις την αντοχή σου, θα διοχετεύσεις την ανάμνηση της μαμάς σου και θα είσαι ακόμα πιο εκπληκτική από πριν.
Προπονήτρια Barnes
Η Adia Barnes είναι η βασική προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Το 2011 και το 2020, ήταν φιναλίστ για το βραβείο Naismith Coach of the Year. Στο παρελθόν ήταν βοηθός προπονητή στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ενώ έχει εργαστεί σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Έπαιξε επτά σεζόν στο WNBA, βοηθώντας τις Seattle Storm στο πρωτάθλημα και στήριξε διεθνείς ομάδες σε πέντε χώρες. Ως παίκτρια στην Αριζόνα, η Barnes κατέρριψε 22 ατομικά ρεκόρ για τις Wildcats, πολλά από τα οποία δεν έχουν ακόμα καταρριφθεί. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τη συμμετοχή της στην κοινότητα.
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Εικονογράφηση: Harrison Freeman
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