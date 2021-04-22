Πώς οι αθλητές μπορούν να παίζουν όταν θρηνούν για την απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου

Λυπάμαι πραγματικά για αυτήν την τεράστια απώλεια που βιώνεις.



Οφείλεις αυτό που είσαι στη μητέρα σου και η ενασχόλησή σου με το τένις είναι κομμάτι του εαυτού σου.



Ελπίζω να γνωρίζεις ότι είναι φυσιολογικό να πενθείς για την απώλειά της. Και είναι φυσιολογικό να μην θέλεις να παίζεις τένις τώρα, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Η αλλαγή είναι σχεδόν πάντα άβολη.



Βίωσα και εγώ μια διαφορετική απώλεια πριν από δύο χρόνια. Είχα μια αποβολή και ήταν πραγματικά δύσκολο. Είχα εναποθέσει τόσες πολλές ελπίδες σε εκείνη την εγκυμοσύνη. Ξέρω ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά φαντάζομαι ότι η απώλεια ενός γονιού όταν είσαι νέος, μπορεί να σε κάνει να νιώσεις σαν να χάνεται κάθε ελπίδα. Έχετε κάνει όλα αυτά τα σχέδια μαζί, αλλά τώρα αυτό το άτομο δεν είναι πια εδώ.



Ωστόσο, δεν έχει φύγει εντελώς, σωστά; Τη νιώθεις ακόμα στην καρδιά σου και έτσι είναι ακόμα εδώ για εσένα.





Είμαι και εγώ μαμά, έχω ένα πεντάχρονο αγοράκι και ένα νεογέννητο κοριτσάκι, και ξέρω ότι αν ποτέ μου συνέβαινε κάτι, θα ήθελα να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όταν σκέφτεσαι τη μαμά σου, σκέψου τι θα ήθελε για εσένα. Φαίνεται πως λάτρευε να συμμετέχει στην προσπάθειά σου, λάτρευε να σε βλέπει να παίζεις. Αν αυτό είναι αλήθεια, χρησιμοποίησέ το ως κίνητρο για να συνεχίσεις. Χρησιμοποίησε την αγάπη σου για εκείνη ως τη δική σου φλόγα. Μπορείς να την τιμήσεις νικώντας έναν αντίπαλο. Πιστεύω ότι θα της άρεσε. Πιστεύω σε αυτά τα πράγματα! Κάν' το με την καρδιά σου.



Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά μερικές φορές σκέφτομαι τι θα ήθελε η μαμά μου να κάνω αφού πεθάνει.



Ξέρω ότι δεν θα ήθελε με τίποτα να κάθομαι και να κλαίω για εκείνη. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να κλάψεις! Θα πρέπει να το κάνεις. Εγώ σίγουρα θα το έκανα. Αλλά αν έκλαιγα μόνο, το φάντασμα της μαμάς μου μάλλον θα ενεργοποιούσε τον συναγερμό πυρκαγιάς στο σπίτι μου και θα συνειδητοποιούσα ότι θα ήταν εκείνη που θα μου έλεγε να σηκωθώ και να συνεχίσω!