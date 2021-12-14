Gloves Not Gunz: κάτι περισσότερο από μια απλή λέσχη πυγμαχίας

Κρυμμένη κάπου στο Κρόιντον του νότιου Λονδίνου, μια αναπάντεχα μικρή λέσχη πυγμαχίας καταφέρνει να μεταμορφώσει τη ζωή των παιδιών που προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο χώρος είναι περιορισμένος, ανεπιτήδευτος και γεμάτος ιδρώτα, αλλά ο σκοπός του είναι αδιαμφισβήτητος: αλλάζει ζωές προς το καλύτερο. Η λέσχη Gloves Not Gunz ιδρύθηκε από τον Adam Ballard και τον Ben Eckett στις αρχές του 2017, όταν αποφάσισαν να κάνουν κάτι για την περιοχή τους, έπειτα από μια σειρά εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από νεαρούς παραβάτες.



Η λέσχη Gloves Not Gunz είναι για όλους. Εδώ έρχονται παιδιά από διαφορετικά σχολεία και γειτονιές, που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Αναγνωρίζουν τις διαφορές τους, αλλά τις αφήνουν χωρίς δεύτερη σκέψη έξω από την πόρτα. Αυτός είναι ένας χώρος όπου μπορούν να διασκεδάσουν, να απολαύσουν κάτι νέο και να χαλαρώσουν. Κάθε μικρή νίκη αναγνωρίζεται και γιορτάζεται.



Τα παιδιά από το νότιο Λονδίνο μπορούν να διαχειριστούν πιο εύκολα τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους όταν σηκώνουν βάρη, κάνουν κυκλική προπόνηση με τρέξιμο και μαθαίνουν ασκήσεις αναπνοής. Αυτό τους βοηθά να αντισταθμίσουν την ενέργειά τους και να αποκτήσουν μια αίσθηση ηρεμίας.