Gloves Not Gunz: κάτι περισσότερο από μια απλή λέσχη πυγμαχίας

Gloves Not Gunz: κάτι περισσότερο από μια απλή λέσχη
Κοινότητα
Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις τη ζωή σου, ανεξάρτητα από τα βιώματά σου. Γνώρισε τη λέσχη πυγμαχίας που ενώνει τη νεολαία του Λονδίνου μέσα από τον αθλητισμό.
Κρυμμένη κάπου στο Κρόιντον του νότιου Λονδίνου, μια αναπάντεχα μικρή λέσχη πυγμαχίας καταφέρνει να μεταμορφώσει τη ζωή των παιδιών που προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο χώρος είναι περιορισμένος, ανεπιτήδευτος και γεμάτος ιδρώτα, αλλά ο σκοπός του είναι αδιαμφισβήτητος: αλλάζει ζωές προς το καλύτερο. Η λέσχη Gloves Not Gunz ιδρύθηκε από τον Adam Ballard και τον Ben Eckett στις αρχές του 2017, όταν αποφάσισαν να κάνουν κάτι για την περιοχή τους, έπειτα από μια σειρά εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από νεαρούς παραβάτες.
Η λέσχη Gloves Not Gunz είναι για όλους. Εδώ έρχονται παιδιά από διαφορετικά σχολεία και γειτονιές, που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Αναγνωρίζουν τις διαφορές τους, αλλά τις αφήνουν χωρίς δεύτερη σκέψη έξω από την πόρτα. Αυτός είναι ένας χώρος όπου μπορούν να διασκεδάσουν, να απολαύσουν κάτι νέο και να χαλαρώσουν. Κάθε μικρή νίκη αναγνωρίζεται και γιορτάζεται.
Τα παιδιά από το νότιο Λονδίνο μπορούν να διαχειριστούν πιο εύκολα τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους όταν σηκώνουν βάρη, κάνουν κυκλική προπόνηση με τρέξιμο και μαθαίνουν ασκήσεις αναπνοής. Αυτό τους βοηθά να αντισταθμίσουν την ενέργειά τους και να αποκτήσουν μια αίσθηση ηρεμίας.
"Η πυγμαχία επηρέασε τη ζωή μου σε τεράστιο βαθμό. Θα έλεγα ότι άλλαξε εντελώς τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πάντα. Από τότε που ξεκίνησα την πυγμαχία νιώθω μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, και σίγουρα πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου".
Σε αυτό το Crew Love, ερχόμαστε πιο κοντά στον Precieux Noka και στα άλλα μέλη που δίνουν σε αυτήν την απίστευτη οργάνωση έναν σκοπό, ενώ μαθαίνουμε επίσης πώς η δύσκολη προσπάθεια να κατακτήσεις τα μυστικά της πυγμαχίας μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου.
Κείμενο: Liz Baldwin
Φωτογραφίες: Lauren Maccabee
Γραφικά: Alice Issac
Βίντεο: Ramone Anderson, Jake Gabby