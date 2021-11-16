Η AntetokounBros Academy εν δράσει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του NBA. Μιλάμε για έναν MVP. Για έναν πρωταθλητή. Μην ξεχνάς ότι είναι ο Greek Freak! Ωστόσο, δείχνει την αξία του και εκτός παρκέ, δημιουργώντας κάτι πολύ ξεχωριστό: την AntetokounBros Academy.



Αν και το μπάσκετ είναι το πάθος του Γιάννη, ο ίδιος το έχει βάλει σκοπό να δημιουργήσει έναν χώρο όπου όλοι θα αισθάνονται ότι ανήκουν. Η φιλοσοφία της ακαδημίας τα λέει όλα: "Δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς, αλλά πού μπορείς να φτάσεις!"