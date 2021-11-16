Η AntetokounBros Academy εν δράσει

Κανένας στόχος δεν είναι ανέφικτος
Κοινότητα
Αν και ο κόσμος μπορεί να γνωρίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πρωταθλητή του NBA, αυτό που έχει πραγματικά ξεχωριστή σημασία είναι το έργο του εκτός παρκέ.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του NBA. Μιλάμε για έναν MVP. Για έναν πρωταθλητή. Μην ξεχνάς ότι είναι ο Greek Freak! Ωστόσο, δείχνει την αξία του και εκτός παρκέ, δημιουργώντας κάτι πολύ ξεχωριστό: την AntetokounBros Academy.
Αν και το μπάσκετ είναι το πάθος του Γιάννη, ο ίδιος το έχει βάλει σκοπό να δημιουργήσει έναν χώρο όπου όλοι θα αισθάνονται ότι ανήκουν. Η φιλοσοφία της ακαδημίας τα λέει όλα: "Δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς, αλλά πού μπορείς να φτάσεις!"
"Τα περισσότερα παιδιά που έρχονται εδώ νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο και δεν έχουν τόση αυτοπεποίθηση. Μέσα από αυτήν την εμπειρία, αρχίζουν να νιώθουν πιο σίγουρα για τον εαυτό τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βγουν στην κοινωνία".
Εβίνα Μάλτση
Επικεφαλής προπονήτρια στην AntetokounBros Academy
Κάθε χρόνο, η ακαδημία καλωσορίζει 100 παιδιά (και δώδεκα προπονητές) από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από διαφορετικές γειτονιές, χώρες και κοινωνικά περιβάλλοντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους μέσα από τον αθλητισμό.
Μαζί με τα αδέρφια του και με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση και του οργανισμού Eurohoops, ο Γιάννης έχει δημιουργήσει κάτι που ο ίδιος δεν είχε ποτέ μεγαλώνοντας, κάτι που δίνει έμπνευση. Γι' αυτό σημαίνει και τόσα πολλά για εκείνον.
Οι προπονήσεις της ακαδημίας πραγματοποιούνται σε γήπεδα μπάσκετ που ανακαινίστηκαν από τη Nike στις γειτονιές των Ελληνορώσων, των Αμπελοκήπων και της Λαμπρινής, και προσφέρει πολλά περισσότερα από το καθαρά αθλητικό κομμάτι του εγχειρήματος.
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε προγράμματα mentorship και να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες εξέλιξης (δραστηριότητες που διεξάγονται στο Ίδρυμα Ωνάση), να συμμετάσχουν σε θεωρητικές αναλύσεις παιχνιδιών που πραγματοποιούνται από την προπονητική ομάδα του Eurohoops και να παρακολουθήσουν εμψυχωτικές ομιλίες διάσημων αθλητών και επαγγελματιών από διάφορους τομείς.
"Αυτά τα παιδιά είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Αν σκεφτούμε και ενεργήσουμε ομαδικά, θα είναι το καλύτερο για όλους".
Κωνσταντίνος Παπαλουκάς
Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Eurohoops
Ως γιος μεταναστών που έφυγαν από τη Νιγηρία αναζητώντας εργασία και μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα, ο Γιάννης ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο περιθώριο. Αυτό τροφοδότησε και την επιθυμία του να βοηθήσει όλα τα παιδιά σαν και αυτόν ώστε να νιώθουν ευπρόσδεκτα, να παίρνουν δύναμη και να αξιοποιούν τις πραγματικές τους δυνατότητες, ό,τι και αν συμβεί.
"Όλοι έχουν τη δική τους ιστορία, τη δική τους ζωή, το δικό τους χρώμα δέρματος. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μαθαίνουμε πάντα κάτι καινούργιο".
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Το κλίμα στην ακαδημία AntetokounBros θυμίζει πολύ οικογένεια. Προπονητές και μαθητές, μαζί, διδάσκουν και μαθαίνουν για τη ζωή ο ένας από τον άλλον. Αυτό την κάνει τόσο ξεχωριστή.
Η ακαδημία προσφέρει επίσης και μερικά πιο χειροπιαστά πλεονεκτήματα. Οι σπουδαστές συμμετέχουν σε τελετή αποφοίτησης και απονομής βραβείων και οι έξι απόφοιτοι με τις καλύτερες επιδόσεις λαμβάνουν υποτροφίες για να συνεχίσουν την μπασκετική τους εκπαίδευση στην Eurohoops Academy. Φέτος, ο κορυφαίος απόφοιτος θα κερδίσει μια πανεπιστημιακή υποτροφία "One of a Kind" με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση.
"Χάρη στην AntetokounBros Academy, διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες και φύλα ενώνουν τις δυνάμεις τους στις γειτονιές της Αθήνας για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους ως μία ομάδα".
Αφροδίτη Παναγιωτάκου
Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση
Όσο εντυπωσιακή και αν είναι αυτή η ακαδημία, για τον ίδιο τον Γιάννη το νόημα όλης αυτής της προσπάθειας είναι πολύ απλά το εξής:
"Έρχεσαι εδώ και περνάς καλά!"
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αν και ο Γιάννης δουλεύει πολύ σκληρά, πιστεύει ότι, όταν έχεις την ελευθερία να διασκεδάσεις, έχεις την ελευθερία να ξεκλειδώσεις το πεπρωμένο σου.
"Όταν καταλάβεις τι σε γεμίζει χαρά, πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου".
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φωτογραφίες: Ελένη Αλμπαρόζα
Βίντεο: Άλκης Παπασταθόπουλος
Γραφικά: Ultra Brand Studio