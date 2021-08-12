Αμοιβαία αναγνώριση: Shev Robinson, προπονήτρια fitness, και Tanisha Scott, χορογράφος

Tanisha: Ακόμα δεν έχω νιώσει κάτι που μερικοί θα έλεγαν αδιέξοδο. Αυτό το λέω μόνο επειδή, για εμένα, η χορογραφία, η κίνηση, η διεύθυνση δημιουργικού δεν είναι κάτι μηχανικό. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στο χαρτί. Τα πάντα έχουν μια ιστορία. Έτσι, το πρώτο πράγμα για το οποίο ανυπομονώ είναι να καταλάβω ποια είναι αυτή η ιστορία. Ποιο είναι το μήνυμα του τραγουδιού; Ποιο είναι το άτομο που το μεταφέρει; Ενώνω όλα αυτά τα μικρά κομμάτια του παζλ. Αν βρω ότι κάτι δεν κολλάει, αυτό απλώς σημαίνει ότι κάτι δεν είναι αυθεντικό στη συγκεκριμένη ιστορία. Και δεν κάνω τίποτα που δεν είναι αυθεντικό.



Shev: Πώς δίνεις κίνητρα στους καλλιτέχνες και στους χορευτές σου;



Tanisha: Όλοι θα πρέπει να είναι περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει και να γνωρίζουν ότι έπαιξαν ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα. Ως ηγέτης, πρέπει να αναθέτω εργασίες. Πρέπει να διασφαλίζω ότι το όραμά μου βγάζει νόημα και ότι έχω τα σωστά άτομα: τον σωστό στιλίστα, τους σωστούς χορευτές και τον σωστό βοηθό. Είναι ένα εργασιακό οικοσύστημα και τα πάντα έχουν να κάνουν με την ομαδική εργασία. Νιώθω ότι όταν εμψυχώνεις τους ανθρώπους και τους δείχνεις ότι είναι υπεύθυνοι για κάτι, θα θέλουν να το κάνουν καλύτερα. Και το πετυχαίνουν. Έτσι τα καταφέρνω και εγώ.



Shev: Πώς δημιουργείς έναν δεσμό με τους μαθητές σου, με τους άλλους χορευτές ή ακόμα και με τους πελάτες;



Tanisha: Δεν καβαλάω το καλάμι, επειδή πάντα μαθαίνω. Έτσι, ακούω. Μιλάω πολύ. Κάνω πολλές ερωτήσεις [στο πλατό]. Είμαι πάντα σε μια γωνία, χορεύοντας με τα πιο νεαρά παιδιά κ.λπ. Πρέπει να είμαι έξω στον κόσμο, εκεί όπου πηγάζει η αυθεντικότητα. Σέβομαι αυτό το παιχνίδι. Σέβομαι την τέχνη σε κάθε της μορφή και με κάθε τρόπο. Συνεχίζω να φαντάζομαι και να ονειρεύομαι.



Shev: Δεν μπορείς να δεις ότι έχω ανατριχιάσει, αλλά με άγγιξαν όσα είπες!