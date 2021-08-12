Αμοιβαία αναγνώριση: Shev Robinson, προπονήτρια fitness, και Tanisha Scott, χορογράφος

Η αυτοπεποίθηση επιτρέπει σε αυτό το δίδυμο να γίνουν ηγέτες στον χορό και στο fitness
Κουλτούρα
Η χορογράφος Tanisha Scott και η προπονήτρια fitness Shev Robinson εξηγούν πώς χτίζοντας τη δική τους αυτοπεποίθηση μπορούν να βοηθήσουν και άλλα άτομα να κάνουν το ίδιο.
Η σειρά "Αμοιβαία αναγνώριση" περιλαμβάνει συζητήσεις ένας προς έναν μεταξύ ατόμων από τους κλάδους του αθλητισμού και της δημιουργικότητας, στις οποίες αναλύουν πώς πετυχαίνουν νίκες εντός και εκτός του γηπέδου.
Η Tanisha Scott και η Shev Robinson βοηθούν ανθρώπους μέσα από τη δουλειά τους. Η Tanisha είναι θρυλική χορογράφος και η Shev είναι διάσημη προπονήτρια fitness με άπειρους ακόλουθους στο διαδίκτυο. Και για τις δύο, η δουλειά τους έχει τις ρίζες της στην εμψύχωση των ανθρώπων να θέλουν να είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής τους: σωματικά, πνευματικά και δημιουργικά. Η Shev περιγράφει τη δουλειά της ως τη "δημιουργία μιας κοινότητας αυτοπεποίθησης". Καθεμία έχει προπονήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες για εμβληματικές ζωντανές εμφανίσεις, μουσικά βίντεο και εξώφυλλα περιοδικών, ενώ έχει βοηθήσει επίσης καθημερινούς αθλητές. Καθώς γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Τορόντο και έχουν ρίζες από την Τζαμάικα, μοιράζονται επίσης έναν δεσμό ως δύο γυναίκες που εξερευνούν τον κλάδο της ψυχαγωγίας και, μερικές φορές, εργάζονται ακόμα και μαζί για να προπονήσουν τους πασίγνωστους πελάτες τους.
Σε αυτήν τη συνέντευξη της σειράς Αμοιβαία αναγνώριση, η Tanisha και η Shev συζητούν για την εκτέλεση, μια διεπιστημονική αρχή που εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το άθλημα με το οποίο ασχολείσαι, και για το πώς, προκειμένου να προπονήσουν τους πελάτες τους με στόχο την υπεροχή, η προετοιμασία ξεκινάει από μέσα τους.
Shev: Ας ξεκινήσουμε. Tanisha, πώς θα περιέγραφες αυτό που κάνεις;
Tanisha: Είμαι χορογράφος, προπονήτρια κίνησης, κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από τη χορογραφία, καθώς και διευθύντρια δημιουργικού.
Shev: Δίνεις στους ανθρώπους αυτοπεποίθηση στη σκηνή.
Tanisha: Είναι πιθανώς ένα από τα πιο εμψυχωτικά πράγματα που έχω καταφέρει να κάνω... Μίλησέ μου για τη δική σου δουλειά.
Shev: Σαν πραγματική γυναίκα από την Καραϊβική, έχω τρεις δουλειές: λάτρης του fitness, επιχειρηματίας και προπονήτρια. Προπονώ καλλιτέχνες για να προετοιμαστούν για περιοδείες, συναυλίες, μουσικές παραστάσεις και εξώφυλλα σε περιοδικά. Έχω την επιχείρηση Body by Shev, όπου προπονώ ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Το εκπληκτικό είναι ότι έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει ποτέ και να τους βοηθήσω να πετύχουν τους στόχους τους.
Tanisha: Και ξέρεις κάτι; Πάντα ένιωθα ότι είσαι εντελώς ανιδιοτελής. Επειδή έχουμε συνεργαστεί, το βλέπω και το γνωρίζω. Το αναγνωρίζεις ως την αιτία που κάνεις αυτό που κάνεις;
Shev: Ήξερα ότι ήθελα να βοηθήσω τους ανθρώπους. Ήθελα να είμαι η αιτία για την αυτοπεποίθησή τους. Απλώς δεν ήξερα πώς έμοιαζε αυτό. Πάντα μου άρεσε το fitness. Πάντα το αγαπούσα. Ήμουν εξαιρετική στον στίβο. Ήταν κομμάτι του εαυτού μου. Είναι γραφτό να είμαι εδώ που είμαι... Λοιπόν, για πες μου, έχεις αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο δημιουργικό εμπόδιο; Αν ναι, πώς το ξεπέρασες;
"Όλοι θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει και να γνωρίζουν ότι έπαιξαν ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα".
Tanisha
Tanisha: Ακόμα δεν έχω νιώσει κάτι που μερικοί θα έλεγαν αδιέξοδο. Αυτό το λέω μόνο επειδή, για εμένα, η χορογραφία, η κίνηση, η διεύθυνση δημιουργικού δεν είναι κάτι μηχανικό. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στο χαρτί. Τα πάντα έχουν μια ιστορία. Έτσι, το πρώτο πράγμα για το οποίο ανυπομονώ είναι να καταλάβω ποια είναι αυτή η ιστορία. Ποιο είναι το μήνυμα του τραγουδιού; Ποιο είναι το άτομο που το μεταφέρει; Ενώνω όλα αυτά τα μικρά κομμάτια του παζλ. Αν βρω ότι κάτι δεν κολλάει, αυτό απλώς σημαίνει ότι κάτι δεν είναι αυθεντικό στη συγκεκριμένη ιστορία. Και δεν κάνω τίποτα που δεν είναι αυθεντικό.
Shev: Πώς δίνεις κίνητρα στους καλλιτέχνες και στους χορευτές σου;
Tanisha: Όλοι θα πρέπει να είναι περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει και να γνωρίζουν ότι έπαιξαν ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα. Ως ηγέτης, πρέπει να αναθέτω εργασίες. Πρέπει να διασφαλίζω ότι το όραμά μου βγάζει νόημα και ότι έχω τα σωστά άτομα: τον σωστό στιλίστα, τους σωστούς χορευτές και τον σωστό βοηθό. Είναι ένα εργασιακό οικοσύστημα και τα πάντα έχουν να κάνουν με την ομαδική εργασία. Νιώθω ότι όταν εμψυχώνεις τους ανθρώπους και τους δείχνεις ότι είναι υπεύθυνοι για κάτι, θα θέλουν να το κάνουν καλύτερα. Και το πετυχαίνουν. Έτσι τα καταφέρνω και εγώ.
Shev: Πώς δημιουργείς έναν δεσμό με τους μαθητές σου, με τους άλλους χορευτές ή ακόμα και με τους πελάτες;
Tanisha: Δεν καβαλάω το καλάμι, επειδή πάντα μαθαίνω. Έτσι, ακούω. Μιλάω πολύ. Κάνω πολλές ερωτήσεις [στο πλατό]. Είμαι πάντα σε μια γωνία, χορεύοντας με τα πιο νεαρά παιδιά κ.λπ. Πρέπει να είμαι έξω στον κόσμο, εκεί όπου πηγάζει η αυθεντικότητα. Σέβομαι αυτό το παιχνίδι. Σέβομαι την τέχνη σε κάθε της μορφή και με κάθε τρόπο. Συνεχίζω να φαντάζομαι και να ονειρεύομαι.
Shev: Δεν μπορείς να δεις ότι έχω ανατριχιάσει, αλλά με άγγιξαν όσα είπες!
"Το κίνητρό μου είναι η ιδέα να βοηθάω άλλα άτομα να ανακτήσουν τη σιγουριά που έχουν χάσει".
Shev
Tanisha: Πώς το fitness και η ευεξία είναι μέρος της καθημερινής σου ζωής;
Shev: Παίρνω πολύ στα σοβαρά την ιδέα του να βοηθάω τους άλλους να κατανοήσουν την υγεία και την ευεξία. Από το πώς ξεκινάω την ημέρα μου, μέχρι το τι χρησιμοποιώ για να θρέψω το σώμα μου και το πώς προβάλλω την ενέργειά μου στους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να ζήσω. Αν δεν είμαι υγιής, δεν μπορώ να βοηθήσω τους άλλους. Νιώθω ότι και οι άλλοι νιώθουν την ενέργειά μου.
Tanisha: Πώς συνεχίζεις να έχεις κίνητρα ώστε να δίνεις κίνητρα και σε όλους τους άλλους;
Shev: Το κίνητρό μου είναι η ιδέα να βοηθάω άλλα άτομα να ανακτήσουν τη σιγουριά που έχουν χάσει. Δεν με ενδιαφέρει ποια μορφή έχει αυτό. Είτε έχεις πάρει μερικά κιλά είτε έκανες παιδί, δεν νιώθεις άνετα με τα ρούχα σου... Οι πελάτες μου είναι η ευρύτερη οικογένειά μου. Δεν είχα νιώσει ποτέ τόσο μεγάλο κίνητρο από τις ενέργειες των άλλων. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσω αυτόν τον χώρο με την ηρεμία και τη συγκέντρωσή μου, ώστε να μπορώ να το προσφέρω σε άλλα άτομα.
Tanisha: Να και η ανιδιοτέλεια! Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που κάνεις για να επικεντρωθείς πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις με έναν πελάτη;
Shev: Πριν ξεκινήσω τη μέρα με έναν πελάτη, προσπαθώ να θυμίσω στον εαυτό μου για ποιον λόγο έρχεται. Ποια είναι η ιστορία του και πώς με χρειάζεται; Επειδή παρέχω μια υπηρεσία και δεν μπορώ να την παρέχω μέχρι να καταλάβω γιατί έρχονται σε εμένα για αυτήν την υπηρεσία.
"Πριν ξεκινήσω τη μέρα με έναν πελάτη, προσπαθώ να θυμίσω στον εαυτό μου για ποιον λόγο έρχεται. Ποια είναι η ιστορία του και πώς με χρειάζεται;"
Shev
Tanisha: Πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών σου για το fitness και την πραγματικότητα του πώς μοιάζει ένα υγιές σώμα για αυτούς προσωπικά;
Shev: Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να είμαι ειλικρινής με τις πελάτισσές μου και να μην τις αφήνω να θεωρούν ότι είμαι σε κάποιο βάθρο. Είμαι άνθρωπος. Γυμνάζομαι κάθε μέρα επειδή έχω και εγώ στόχους. Δεν είμαι απλώς μια προπονήτρια που έχει τέλεια εμφάνιση κάθε φορά. Αυτό το διάστημα, έχουμε μια πρόκληση 30 ημερών και την κάνω και εγώ. Τρώω ότι τρώνε. Γυμνάζομαι και κάνω το ίδιο πρόγραμμα με αυτές.
Tanisha: Φυσικά! Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο με ό,τι κάνω και εγώ, δηλαδή βοηθώ τους άλλους να βρουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Άρχισες μια πρόκληση 30 ημερών. Ας σταθούμε εδώ. Πρέπει να το πω σωστά. Εσύ, η Shev, άρχισες μια πρόκληση 30 ημερών με 500 άτομα.
Shev: 585 άτομα.
Tanisha: Θέλω να δείξω τον σεβασμό μου για αυτό. 585 άτομα. Τι σε έχει διδάξει αυτό το διάστημα σχετικά με τους περιορισμούς σου όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεις στους ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους;
Shev: Πάντα έλεγα ότι ήθελα να μπορέσω να προπονήσω έναν μεγάλο αριθμό γυναικών για υγιή πρόσληψη βάρους, απώλεια βάρους, σύσφιξη και συντήρηση σε κάθε ηλικία και σε κάθε επίπεδο fitness ταυτόχρονα. Το γεγονός ότι το έχω καταφέρει άλλαξε την προοπτική μου στις δυνατότητές μου ως προπονήτρια και στο τι μπορώ να πετύχω.
Tanisha: Και τα πάντα ταυτόχρονα. Αυτό είναι εκπληκτικό!
Κείμενο: Darian Harvin
Βίντεο: Travis Wood
Αναφορά: Νοέμβριος 2020