Αμοιβαία αναγνώριση: Mio Asakawa και Masami Hosono

Mio: Πώς εξασκείς τη δημιουργική σου διαδικασία για τα στιλ των μαλλιών;



Masami: Εξασκούμαι παραμένοντας ανοιχτή σε νέες κουλτούρες και επεκτείνοντας τις γνώσεις μου, ώστε να δημιουργήσω στιλ μαλλιών που ταιριάζουν στους πελάτες μου. Η αποστολή μου δεν είναι να δημιουργήσω ένα ακριβές αντίγραφο της φωτογραφίας που μου φέρνει ο πελάτης. Δημιουργώ ένα μοναδικό στιλ κοιτάζοντας όλες τις πτυχές του πελάτη. Για να το πετύχω, πρέπει να εξασκούμαι συνεχώς. Όταν ο πελάτης δεν έχει σαφή εικόνα του στιλ που θέλει για τα μαλλιά του, σκέφτομαι τι μουσική του αρέσει ή τι δουλειά κάνει. Αν δεν είχα τη γνωσιακή μου βάση σχετικά με την τέχνη και τη μουσική, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα look για αυτούς, ακόμα και αν μου έφερναν την έμπνευσή τους. Ακόμα και στο ροκ εν ρολ, υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές ποικιλίες. Αν ο πελάτης λατρεύει τη New Wave πανκ από το Λονδίνο της δεκαετίας του '70, χρειάζομαι τις γνώσεις για αυτό το συγκεκριμένο είδος για να κάνω τη δουλειά μου. Έρχομαι συνεχώς σε επαφή με νέες μορφές τέχνης και κουλτούρας. Όταν συνεργάζομαι με πελάτες, θέλω να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνω.



Mio: Μοιράζεσαι ενεργά αυτό που συμβαίνει στην κοινότητα ΛΟΑΤΚ στη Νέα Υόρκη με τους ακόλουθούς σου στο Instagram στην Ιαπωνία. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κομμάτι της δημιουργικής σου εξάσκησης;



Masami: Ναι, το πιστεύω. Όταν μετακόμισα αρχικά στη Νέα Υόρκη και είδα την ποικιλομορφία της πόλης, ένιωσα μια τεράστια αίσθηση ανακούφισης, σαν να είχα σωθεί. Η Ιαπωνία είναι συντηρητική και μερικές φορές είναι δύσκολο για τα άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚ να ζουν εκεί. Πολλοί από αυτούς κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους και μερικοί δείχνουν την ασυνείδητη προκατάληψή τους μέσω καθημερινών σχολίων που προωθούν τις διακρίσεις. Με το να μοιράζομαι τη θετική μου εμπειρία στη Νέα Υόρκη, θέλω να δείξω ότι δεν είναι κακό να ανήκεις στην κοινότητα ΛΟΑΤΚ.



Τι σε έκανε να αποφασίσεις να ξεκινήσεις το skateboarding; Παραδοσιακά, οι άνθρωποι σκέφτονται το skateboarding σαν μια δραστηριότητα για αγόρια.



Mio: Με ενδιέφερε το skateboarding εδώ και πολύ καιρό, αλλά είχα την αίσθηση ότι τα κορίτσια δεν ασχολούνται με αυτό. Ωστόσο, όταν είδα μερικά κορίτσια να δημοσιεύουν βίντεο στο Instagram στα οποία έκαναν σκέιτ, τους έστειλα μήνυμα και με πήγαν στο skate park. Δεν σκέφτομαι πλέον το σκέιτ σε σχέση με το φύλο, αλλά εξακολουθώ να θέλω να περάσω στην κοινωνία το μήνυμα ότι και τα κορίτσια κάνουν σκέιτ. Γι' αυτό δημοσιεύω τα βίντεό μου στο Instagram. Όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και των άλλων κοριτσιών με τα οποία κάνω skateboarding. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να δουν ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Έχει περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος από τότε που άρχισα το σκέιτ. Τα κορίτσια που κάνουν σκέιτ μοιράζονται ένα ισχυρό δέσιμο και όλες νιώθουν ότι γνωρίζονται μεταξύ τους.