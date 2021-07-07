Αμοιβαία αναγνώριση: Mio Asakawa και Masami Hosono

Με το ψαλίδι ή τη σανίδα του skateboarding, αυτές οι φίλες εξηγούν τον σημαντικό ρόλο της εξάσκησης
Κουλτούρα
Οι Mio Asakawa και Masami Hosono ανταλλάσσουν εμπειρίες από τα δημιουργικά τους εγχειρήματα στο skateboarding και στην κομμωτική, ενώ συζητούν πώς χτίζονται οι αθλητικές και δημιουργικές δεξιότητες μέσα από την επανάληψη.
Η σειρά "Αμοιβαία αναγνώριση" περιλαμβάνει συζητήσεις ένας προς έναν μεταξύ ατόμων από τους κλάδους του αθλητισμού και της δημιουργικότητας, στις οποίες αναλύουν πώς πετυχαίνουν νίκες εντός και εκτός του γηπέδου.
Είναι ευρέως γνωστό ότι η σταθερή εξάσκηση είναι το κλειδί για να ανέβεις επίπεδο όσον αφορά τον αθλητισμό. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τα εγχειρήματα εκτός γηπέδου. Πρόκειται για έναν κοινό κανόνα. Ως ιδιοκτήτρια του Vacancy Project, ενός ουδέτερου ως προς το φύλο κομμωτηρίου στο East Village της Νέας Υόρκης, η 32χρονη Masami Hosono ξέρει ότι η έμπνευση πέρα από το κομμωτήριο ενισχύει τη δουλειά μέσα στους τέσσερις τοίχους του. "Ακόμα και αν περιποιούμαι τα μαλλιά των πελατών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάθε μέρα, μπορώ ακόμα να ανακαλύπτω κάτι καινούργιο κάθε φορά. Αν δώσω λίγο διαφορετικό στιλ σε αυτό το σημείο, μπορεί να φαίνεται καλύτερο κ.λπ.", λέει η Masami. "Κάνω αυτό το είδος εξάσκησης στο μυαλό μου, ασυναίσθητα".
Για την 28χρονη Mio Asakawa, υπεύθυνη τεχνικών λογαριασμών και λάτρη του skateboarding με έδρα το Τόκιο, η εξάσκηση είναι εξαιρετικά σημαντική για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να πετύχει τις φιγούρες της με ευκολία. Πριν από τη μετακόμιση της Masami στη Νέα Υόρκη, οι δυο τους γνωρίστηκαν τρώγοντας ένα χαλαρό γεύμα σε ένα μικροσκοπικό στέκι για σούσι στην περιοχή Nakameguro του Τόκιο. Παρά τα διαφορετικά τους επαγγέλματα, η Masami και η Mio καταλαβαίνουν ότι αυτό που απογειώνει τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους είναι οι ώρες που αφιερώνουν. Κάτι που επίσης τις βοηθάει να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις για τα φύλα.
Σε αυτήν τη συνέντευξη της σειράς Αμοιβαία αναγνώριση, η Masami και η Mio συναντιούνται και μοιράζονται πώς καθεμία έμαθε τη σπουδαιότητα της εξάσκησης, της αυτοβελτίωσης και της βελτίωσης της προοπτικής, όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για την κοινωνία.
Mio: Άρχισες να δουλεύεις στον κλάδο της ομορφιάς όταν ζούσες ακόμα στην Ιαπωνία. Είμαι περίεργη να μάθω τι σημαίνουν τα μαλλιά για εσένα.
Masami: Για εμένα, τα μαλλιά είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας. Είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει ακόμα και αφού ήρθα στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερα εφόσον δεν μπορούσα να μιλήσω Αγγλικά πολύ καλά στην αρχή. Έκανα φίλους κόβοντας τα μαλλιά τους και τραβώντας τους φωτογραφίες, τις οποίες δημοσίευα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Mio: Τι σε έκανε να ξεκινήσεις το Vacancy Project;
Masami: Αφού δούλεψα σε κομμωτήρια για 14 χρόνια, τόσο στο Τόκιο όσο και στη Νέα Υόρκη, το όραμά μου για το τι ήθελα να κάνω έγινε πιο ξεκάθαρο. Άρχισα να σκέφτομαι τη δική μου ιδέα για ένα κομμωτήριο. Ήθελα να ανοίξω μια παιδική χαρά/κομμωτήριο όπου θα μπορούσαμε όλοι να απολαμβάνουμε το παιχνίδι με την ιδέα της ποικιλομορφίας, της διασκέδασης και της αποδοχής. Όλα τα νέα πράγματα που έμαθα ως μετανάστρια όταν μετακόμισα από την Ιαπωνία στη Νέα Υόρκη. Εκείνη την εποχή δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά ουδέτερα ως προς το φύλο κομμωτήρια και έτσι αποφάσισα να μην παρέχω στους πελάτες μου στιλ με βάση το φύλο. Πιστεύω ότι τα μαλλιά θα πρέπει να κόβονται με όποιον τρόπο επιθυμεί ο πελάτης. Επιπλέον, το κομμωτήριο δωρίζει ένα μέρος του τζίρου του στο Κέντρο ΛΟΑΤΚ μία φορά τον μήνα.
"Η δουλειά μου δεν είναι να δημιουργήσω ένα ακριβές αντίγραφο της φωτογραφίας που μου φέρνει ο πελάτης. Δημιουργώ ένα μοναδικό στιλ κοιτάζοντας όλες τις πτυχές του πελάτη. Για να το πετύχω, πρέπει να εξασκούμαι συνεχώς".
Masami
Mio: Πώς εξασκείς τη δημιουργική σου διαδικασία για τα στιλ των μαλλιών;
Masami: Εξασκούμαι παραμένοντας ανοιχτή σε νέες κουλτούρες και επεκτείνοντας τις γνώσεις μου, ώστε να δημιουργήσω στιλ μαλλιών που ταιριάζουν στους πελάτες μου. Η αποστολή μου δεν είναι να δημιουργήσω ένα ακριβές αντίγραφο της φωτογραφίας που μου φέρνει ο πελάτης. Δημιουργώ ένα μοναδικό στιλ κοιτάζοντας όλες τις πτυχές του πελάτη. Για να το πετύχω, πρέπει να εξασκούμαι συνεχώς. Όταν ο πελάτης δεν έχει σαφή εικόνα του στιλ που θέλει για τα μαλλιά του, σκέφτομαι τι μουσική του αρέσει ή τι δουλειά κάνει. Αν δεν είχα τη γνωσιακή μου βάση σχετικά με την τέχνη και τη μουσική, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα look για αυτούς, ακόμα και αν μου έφερναν την έμπνευσή τους. Ακόμα και στο ροκ εν ρολ, υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές ποικιλίες. Αν ο πελάτης λατρεύει τη New Wave πανκ από το Λονδίνο της δεκαετίας του '70, χρειάζομαι τις γνώσεις για αυτό το συγκεκριμένο είδος για να κάνω τη δουλειά μου. Έρχομαι συνεχώς σε επαφή με νέες μορφές τέχνης και κουλτούρας. Όταν συνεργάζομαι με πελάτες, θέλω να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνω.
Mio: Μοιράζεσαι ενεργά αυτό που συμβαίνει στην κοινότητα ΛΟΑΤΚ στη Νέα Υόρκη με τους ακόλουθούς σου στο Instagram στην Ιαπωνία. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κομμάτι της δημιουργικής σου εξάσκησης;
Masami: Ναι, το πιστεύω. Όταν μετακόμισα αρχικά στη Νέα Υόρκη και είδα την ποικιλομορφία της πόλης, ένιωσα μια τεράστια αίσθηση ανακούφισης, σαν να είχα σωθεί. Η Ιαπωνία είναι συντηρητική και μερικές φορές είναι δύσκολο για τα άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚ να ζουν εκεί. Πολλοί από αυτούς κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους και μερικοί δείχνουν την ασυνείδητη προκατάληψή τους μέσω καθημερινών σχολίων που προωθούν τις διακρίσεις. Με το να μοιράζομαι τη θετική μου εμπειρία στη Νέα Υόρκη, θέλω να δείξω ότι δεν είναι κακό να ανήκεις στην κοινότητα ΛΟΑΤΚ.
Τι σε έκανε να αποφασίσεις να ξεκινήσεις το skateboarding; Παραδοσιακά, οι άνθρωποι σκέφτονται το skateboarding σαν μια δραστηριότητα για αγόρια.
Mio: Με ενδιέφερε το skateboarding εδώ και πολύ καιρό, αλλά είχα την αίσθηση ότι τα κορίτσια δεν ασχολούνται με αυτό. Ωστόσο, όταν είδα μερικά κορίτσια να δημοσιεύουν βίντεο στο Instagram στα οποία έκαναν σκέιτ, τους έστειλα μήνυμα και με πήγαν στο skate park. Δεν σκέφτομαι πλέον το σκέιτ σε σχέση με το φύλο, αλλά εξακολουθώ να θέλω να περάσω στην κοινωνία το μήνυμα ότι και τα κορίτσια κάνουν σκέιτ. Γι' αυτό δημοσιεύω τα βίντεό μου στο Instagram. Όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και των άλλων κοριτσιών με τα οποία κάνω skateboarding. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να δουν ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Έχει περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος από τότε που άρχισα το σκέιτ. Τα κορίτσια που κάνουν σκέιτ μοιράζονται ένα ισχυρό δέσιμο και όλες νιώθουν ότι γνωρίζονται μεταξύ τους.
"Η εξάσκηση και ο χρόνος που ξοδεύω με τους φίλους μου ενισχύει τη σχέση μας. Αυτό είναι που μου δίνει το κίνητρο να πηγαίνω για προπόνηση και για σκέιτ μαζί τους".
Mio
Masami: Πότε νιώθεις την αξία την εξάσκησης;
Mio: Η εξάσκηση είναι το βασικό στοιχείο του skateboarding. Πρόσφατα κατάλαβα πώς να κάνω μια φιγούρα και χρειάστηκαν εκατομμύρια φορές για να το καταφέρω. Επειδή το σκέιτ είναι τόσο δύσκολο, νιώθεις τόσο καλά όταν τελικά τα καταφέρνεις! Το βασικό στοιχείο που εκτιμώ είναι η κοινότητά μου. Η εξάσκηση και ο χρόνος που αφιερώνω με τους φίλους μου ενισχύει τη σχέση μας. Αυτό είναι που μου δίνει το κίνητρο να πηγαίνω για προπόνηση και για σκέιτ μαζί τους". Μερικές φορές, κάνω σκέιτ μόνη μου, αλλά πιο συχνά πηγαίνω με τους φίλους μου.
Masami: Άκουσα ότι πολλοί πηγαίνουν για σκέιτ στο Komazawa Park στο Τόκιο. Κάνεις και εσύ εκεί σκέιτ;
Mio: Ναι! Όλες οι γυναίκες σκέιτερ γνωρίζονται μεταξύ τους και έτσι είναι πολύ πιθανό να δεις κάποια που ξέρεις. Μπορείς πάντα να κάνεις σκέιτ με κάποιον εκεί και έτσι υπάρχει αυτή η αίσθηση της ασφάλειας.
Masami:Ως άτομο που ζει στην Ιαπωνία, πιστεύεις ότι η άποψη που έχει η Ιαπωνική κοινωνία για το skateboarding έχει αλλάξει;
Mio: Δεδομένου ότι είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, πιστεύω ότι η σκέψη πως το "σκέιτ αντιπροσωπεύει κάτι κακό" έχει σταδιακά εξασθενίσει. Υπάρχει η σκέιτερ Aori Nishimura που είναι απίστευτα καλή. Είναι Ολυμπιακή αθλήτρια και επίσης γυναίκα. Έτσι πιστεύω ότι συνέβαλε στην αλλαγή της γενικής εικόνας για το skateboarding. Όμως, το Komazawa μπορεί να είναι το μοναδικό πάρκο στο Τόκιο χωρίς εισιτήριο αυτήν τη στιγμή. Δεν ήταν εύκολο να δημιουργηθεί ένα skate park σε ένα τέτοιο μέρος και έτσι είμαι πολύ ευγνώμων στους ανθρώπους που έχτισαν αυτό το πάρκο για εμάς. Ταυτόχρονα, δεν μπορείς να κάνεις σκέιτ στους δρόμους χωρίς να εμφανιστεί η αστυνομία. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι το σκέιτ στο Τόκιο να γίνει όπως στη Νέα Υόρκη.
Κείμενο: Momoko Ikeda
Βίντεο: Travis Wood
Αναφορά: Νοέμβριος 2020