Φίτζροϊ Λάιονς

Στη σειρά μας με τίτλο "From the Grounds Up" θα παρουσιάσουμε το προφίλ ατόμων από όλο τον κόσμο που ξέρουν ότι μπορούν να αλλάξουν τόσο τις κοινότητές τους όσο και τον κόσμο μέσα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.



Για τον Abdulmalik Abdurahman, αυτή η αλλαγή σήμαινε τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για νεαρά άτομα στο κέντρο της πόλης, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έτσι, ξεκίνησε τους Fitzroy Lions, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίζουν ποδόσφαιρο δωρεάν. Με κοινό στόχο την παροχή πρόσβασης στον αθλητισμό για κορίτσια και αγόρια, η Nike συνεργάζεται με τους Lions από την αρχή της σεζόν τους το 2018, για να παρέχει υποστήριξη μέσα από χρηματοδότηση, προπόνηση και εμφανίσεις/παπούτσια για την ημέρα του αγώνα.



Τώρα, το παιχνίδι και οι αγώνες είναι διαφορετικοί για τους Fitzroy Lions, αλλά και για όλους μας. Όμως, ο αθλητισμός εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης, δείχνοντας στον κόσμο τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας.



Δες το δεύτερο επεισόδιο της σειράς "From the Grounds Up" που γυρίστηκε τον Δεκέμβριο 2019 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και διάβασε περισσότερα από τα άτομα των Fitzroy Lions παρακάτω.