Φίτζροϊ Λάιονς

"Οι Fitzroy Lions είναι μια μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα στην Αυστραλία", λέει ο Abdulmalik Abdurahman, ιδρυτής της ομάδας. "Ο κόσμος θα πρέπει να τη θυμάται με αυτά ακριβώς τα λόγια: μια μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα".



Έτσι θα πρέπει να θυμάται ο κόσμος και τον ίδιο τον Abdul. Γεννήθηκε στην Αιθιοπία και μετανάστευσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας όταν ήταν παιδί. Όπως λέει ο ίδιος, το ποδόσφαιρο ήταν κάτι που του επέτρεψε να διατηρήσει τους δεσμούς με την κουλτούρα του και να βρει κοινά στοιχεία με την καινούργια του πατρίδα. Όταν, όμως, το κόστος αυξήθηκε υπερβολικά, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο.



"Δεν μπορούσα να πληρώσω την εγγραφή. Και τότε αποφάσισα ότι έπρεπε να κάνω κάτι για αυτό", θυμάται ο Abdul.



Και το έκανε. Το 2013, ο Abdul δημιούργησε τους Fitzroy Lions.



"Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι δωρεάν και στους Fitzroy Lions διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά από την κοινότητα έχουν την ευκαιρία να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να παίζουν", λέει ο Abdul. "Χωρίς εγγραφή. Δεν πληρώνεις τίποτα για να παίξεις".



Επτά χρόνια αργότερα, η ομάδα κάνει πολλά περισσότερα από το να προσφέρει απλώς στα παιδιά μια ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ποδόσφαιρο: ενώνει τους ανθρώπους.



"Νομίζω ότι η ομάδα μας εκπληρώνει τέλεια αυτόν το σκοπό, καθώς ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους επιτρέπει να μάθουν ο ένας από τον άλλον ενώ παίζουν ποδόσφαιρο", αναφέρει ο Abdul. "Δεν παίζουν απλώς ποδόσφαιρο μαζί. Προσπαθούν να βρουν όλο και περισσότερα κοινά σημεία".