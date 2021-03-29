Φίτζροϊ Λάιονς

Fitzroy Lions: μια ενωτική δύναμη
Κοινότητα
Όταν ήταν 17 ετών, ο Abdulmalik Abdurahman ήθελε να δημιουργήσει μια κοινότητα ανοιχτή για τα παιδιά από κάθε περιβάλλον. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι Fitzroy Lions.
Στη σειρά μας με τίτλο "From the Grounds Up" θα παρουσιάσουμε το προφίλ ατόμων από όλο τον κόσμο που ξέρουν ότι μπορούν να αλλάξουν τόσο τις κοινότητές τους όσο και τον κόσμο μέσα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.
Για τον Abdulmalik Abdurahman, αυτή η αλλαγή σήμαινε τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για νεαρά άτομα στο κέντρο της πόλης, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έτσι, ξεκίνησε τους Fitzroy Lions, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίζουν ποδόσφαιρο δωρεάν. Με κοινό στόχο την παροχή πρόσβασης στον αθλητισμό για κορίτσια και αγόρια, η Nike συνεργάζεται με τους Lions από την αρχή της σεζόν τους το 2018, για να παρέχει υποστήριξη μέσα από χρηματοδότηση, προπόνηση και εμφανίσεις/παπούτσια για την ημέρα του αγώνα.
Τώρα, το παιχνίδι και οι αγώνες είναι διαφορετικοί για τους Fitzroy Lions, αλλά και για όλους μας. Όμως, ο αθλητισμός εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης, δείχνοντας στον κόσμο τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας.
Δες το δεύτερο επεισόδιο της σειράς "From the Grounds Up" που γυρίστηκε τον Δεκέμβριο 2019 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και διάβασε περισσότερα από τα άτομα των Fitzroy Lions παρακάτω.
"Οι Fitzroy Lions είναι μια μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα στην Αυστραλία", λέει ο Abdulmalik Abdurahman, ιδρυτής της ομάδας. "Ο κόσμος θα πρέπει να τη θυμάται με αυτά ακριβώς τα λόγια: μια μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα".
Έτσι θα πρέπει να θυμάται ο κόσμος και τον ίδιο τον Abdul. Γεννήθηκε στην Αιθιοπία και μετανάστευσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας όταν ήταν παιδί. Όπως λέει ο ίδιος, το ποδόσφαιρο ήταν κάτι που του επέτρεψε να διατηρήσει τους δεσμούς με την κουλτούρα του και να βρει κοινά στοιχεία με την καινούργια του πατρίδα. Όταν, όμως, το κόστος αυξήθηκε υπερβολικά, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο.
"Δεν μπορούσα να πληρώσω την εγγραφή. Και τότε αποφάσισα ότι έπρεπε να κάνω κάτι για αυτό", θυμάται ο Abdul.
Και το έκανε. Το 2013, ο Abdul δημιούργησε τους Fitzroy Lions.
"Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι δωρεάν και στους Fitzroy Lions διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά από την κοινότητα έχουν την ευκαιρία να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να παίζουν", λέει ο Abdul. "Χωρίς εγγραφή. Δεν πληρώνεις τίποτα για να παίξεις".
Επτά χρόνια αργότερα, η ομάδα κάνει πολλά περισσότερα από το να προσφέρει απλώς στα παιδιά μια ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ποδόσφαιρο: ενώνει τους ανθρώπους.
"Νομίζω ότι η ομάδα μας εκπληρώνει τέλεια αυτόν το σκοπό, καθώς ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους επιτρέπει να μάθουν ο ένας από τον άλλον ενώ παίζουν ποδόσφαιρο", αναφέρει ο Abdul. "Δεν παίζουν απλώς ποδόσφαιρο μαζί. Προσπαθούν να βρουν όλο και περισσότερα κοινά σημεία".
"Όταν έπαιζα σε μια άλλη ομάδα, εγώ και η φίλη μου ήμασταν οι μόνες μουσουλμάνες. Βλέπαμε ότι ο κόσμος μάς κοίταζε περίεργα. Όταν άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο εδώ, ένιωθα όλο πιο άνετα καθημερινά, επειδή τα κορίτσια γύρω μου που παίζουν ποδόσφαιρο φορούν μαντίλα. Νιώθω ότι σπάμε ένα στερεότυπο".
Hanan
Παίκτρια
"Ο προπονητής μας προσπαθεί να μας βάλει να κάνουμε πολλές και δύσκολες ασκήσεις, επειδή λέει πάντα ότι η προπόνηση δεν θα γίνει ποτέ πιο εύκολη. Θα συνεχίσει να γίνεται δυσκολότερη και αυτό σε κάνει καλύτερο παίκτη και καλύτερο αθλητή. Όταν γίνεται πραγματικά δύσκολο και νιώθουμε ότι θέλουμε να τα παρατήσουμε, τότε εμψυχώνουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου".
Tuji
Παίκτης
Αυτή η ιστορία αναφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.