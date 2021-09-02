Νέες νίκες

Η Gloria Kosgei είναι δικηγόρος στο Eldoret της Κένυας, την πόλη καταγωγής του Eliud Kipchoge. Όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον θρυλικό μαραθωνοδρόμο, εκείνος έκανε κάτι που την εξέπληξε: της συστήθηκε.

"Όταν γνωριστήκαμε, ήταν πάρα πολύ φιλικός. Μου είπε ότι τον λένε Eliud. Ένιωθε την ανάγκη να μου συστηθεί. Μα, ποιος δεν ξέρει τον Eliud;", αναφέρει γελώντας.

Η Gloria, που είναι πλέον στενή φίλη του Kipchoge, χαίρεται πολύ για την ανεπιτήδευτη φύση του δρομέα, ένα χαρακτηριστικό που έκανε τον κόσμο να τον λατρεύει και να τον σέβεται στην πατρίδα του και όχι μόνο.

"Όλοι μιλούν για την ταπεινοφροσύνη του", λέει η Gloria. "Στην Κένυα, έχουμε πολλούς σπουδαίους αθλητές, αλλά σπάνια θα βρεις άλλον αθλητή αυτού του επιπέδου με τη δική του ταπεινοφροσύνη. Δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Περιμένει στην ουρά όπως όλοι μας. Ο Eliud είναι ένας διακεκριμένος αθλητής, αλλά ο ίδιος δεν βλέπει τον εαυτό του έτσι. Σου λέει ότι είναι απλώς και μόνο ο Eliud".