Νέες νίκες: Eliud Kipchoge
Αθλητές*
Ο ιστορικός του χρόνος-ρεκόρ 1:59:40 στον μαραθώνιο ήταν μόνο η αρχή. Τώρα, ο Eliud Kipchoge χρησιμοποιεί τις υπεράνθρωπες επιτυχίες του για να εμπνεύσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο παροτρύνοντάς τους να αναθεωρήσουν τις δυνατότητές τους.
Πάντα κοιμάται στην πάνω κουκέτα στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Λατρεύει τη μουσική της Kelly Clarkson. Και αποτελεί την κινητήριο δύναμη ενός παγκόσμιου κινήματος που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Ο Eliud Kipchoge έγραψε ιστορία, όταν έσπασε το μυθικό φράγμα των δύο ωρών στον μαραθώνιο. Τώρα, όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά περιγράφουν την ανθρώπινη πλευρά ενός θρύλου που επαναπροσδιορίζει την έννοια της επιτυχίας.
Ένας ταπεινός ήρωας
Η Gloria Kosgei είναι δικηγόρος στο Eldoret της Κένυας, την πόλη καταγωγής του Eliud Kipchoge. Όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον θρυλικό μαραθωνοδρόμο, εκείνος έκανε κάτι που την εξέπληξε: της συστήθηκε.
"Όταν γνωριστήκαμε, ήταν πάρα πολύ φιλικός. Μου είπε ότι τον λένε Eliud. Ένιωθε την ανάγκη να μου συστηθεί. Μα, ποιος δεν ξέρει τον Eliud;", αναφέρει γελώντας.
Η Gloria, που είναι πλέον στενή φίλη του Kipchoge, χαίρεται πολύ για την ανεπιτήδευτη φύση του δρομέα, ένα χαρακτηριστικό που έκανε τον κόσμο να τον λατρεύει και να τον σέβεται στην πατρίδα του και όχι μόνο.
"Όλοι μιλούν για την ταπεινοφροσύνη του", λέει η Gloria. "Στην Κένυα, έχουμε πολλούς σπουδαίους αθλητές, αλλά σπάνια θα βρεις άλλον αθλητή αυτού του επιπέδου με τη δική του ταπεινοφροσύνη. Δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Περιμένει στην ουρά όπως όλοι μας. Ο Eliud είναι ένας διακεκριμένος αθλητής, αλλά ο ίδιος δεν βλέπει τον εαυτό του έτσι. Σου λέει ότι είναι απλώς και μόνο ο Eliud".
"Ο Eliud είναι ένας διακεκριμένος αθλητής, αλλά ο ίδιος δεν βλέπει τον εαυτό του έτσι. Σου λέει ότι είναι απλώς και μόνο ο Eliud".
Ο Richard Cheruiyot, δικηγόρος του Kipchoge εδώ και χρόνια, τον γνωρίζει πιο πολύ καιρό από τους περισσότερους. Ο Richard, που επίσης ζει στο Eldoret, ανήκει στον στενό κύκλο του Eliud για περισσότερα από 20 χρόνια και λέει ότι παρά την επιτυχία του Eliud, η συμπεριφορά του αθλητή, όπως και το κρεβάτι που επιλέγει για να κοιμηθεί, δεν έχει αλλάξει.
"Στην αρχή, όταν ήταν ακόμα άσημος, πήγαινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις στίβου στο Kaptagat της Κένυας. Τώρα, παρ' όλο που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, συνεχίζει να πηγαίνει εκεί και να κοιμάται στην πάνω κουκέτα. Δεν του φαίνεται καθόλου περίεργο", αναφέρει ο Richard, που δείχνει να τα 'χει χαμένα με τον πελάτη και φίλο του.
"Όταν είναι έξω από τις εγκαταστάσεις, συχνά λειτουργεί σαν μαγνήτης λόγω της αναγνωρισιμότητάς του. Μαζεύεται κόσμος γύρω του για να του κάνει ερωτήσεις ή να του ζητήσει μια selfie, και δεν τον έχω δει ποτέ να διώχνει κανέναν".
Η συνέπεια είναι το παν
Ο Kipchoge διαθέτει ακόμα ένα χαρακτηριστικό που δίνει έμπνευση σε όσους τον γνωρίζουν: την αυστηρή πειθαρχία. Η Emilie Mullier Charrier, κτηματομεσίτρια με έδρα το Βερολίνο και μαραθωνοδρόμος που γνώρισε τον Kipchoge στον μαραθώνιο του Βερολίνου το 2018, λέει ότι μετά τη γνωριμία της με τον δρομέα πήρε έμπνευση για να προπονηθεί πιο σοβαρά. Και κάπως έτσι, κατάφερε να μειώσει τον χρόνο της στον μαραθώνιο κατά μία ώρα. Όμως, τα οφέλη αυτής της νοοτροπίας δεν περιορίζονται μόνο στην προπόνησή της.
"Ο Eliud με επηρέασε πολύ", λέει χαρακτηριστικά. "Όταν βλέπεις την πειθαρχία, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στο τρέξιμο, θέλεις να ακολουθήσεις το παράδειγμά του. Ό,τι λέει για το τρέξιμο, το εφαρμόζω και στην επαγγελματική μου ζωή. Πάντα έχω ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα, δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν τα πηγαίνω καλά. Πολύ απλά, θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να είμαι καλύτερη από χθες, όπως εκείνος".
Η Usila Koech, υπεύθυνη δανείων με έδρα το Λας Βέγκας, είναι μία ακόμη από τους ένθερμους υποστηρικτές του Kipchoge. Η οικογένεια της Usila είχε στενές σχέσεις με τον Patrick Sang, προπονητή του Kipchoge, για περισσότερα από 30 χρόνια. Οι δύο γιοι της είναι δρομείς, και, όπως η Emilie, έχουν υιοθετήσει το επαγγελματικό ήθος του Kipchoge.
"Το 2019, ταξιδέψαμε οικογενειακώς στην Κένυα και ζητήσαμε να τον συναντήσουμε, παρ' όλο που ξέραμε ότι προετοιμαζόταν για το εγχείρημά του να σπάσει το φράγμα των δύο ωρών στον μαραθώνιο της Βιέννης. Εκείνος ήρθε στην ώρα του και μας έδωσε την αμέριστη προσοχή του. Καλοδέχτηκε τα αγόρια, τους χαμογέλασε πλατιά και τα αγκάλιασε ζεστά. Είπε την ιστορία του, ρώτησε τα αγόρια ποια ήταν στ' αλήθεια τα όνειρά τους και τους είπε: "ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, θα το κάνετε. Πρέπει απλώς να είστε πειθαρχημένοι. Πρέπει να είστε συνεπείς. Πρέπει να προσπαθείτε σκληρά."
Είπε την ιστορία του, ρώτησε τα αγόρια ποια ήταν στ' αλήθεια τα όνειρά τους και τους είπε: "ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, θα το κάνετε. Πρέπει απλώς να είστε πειθαρχημένοι. Πρέπει να είστε συνεπείς."
Η οικογένεια Koech έβγαλε φωτογραφία με τον Kipchoge εκείνη τη μέρα. Κάποιους μήνες αργότερα, ήταν στο κοινό όταν Kipchoge έκανε το ιστορικό του ρεκόρ στον μαραθώνιο της Βιέννης. Η εμπειρία και οι συζητήσεις των γιων της Usila με τον Kipchoge πριν από τον αγώνα, χαράχτηκαν βαθιά μέσα τους".
"Η γνωριμία με τον Eliud άλλαξε τη γενική τους κοσμοθεωρία", αναφέρει η Usila. "Στην οικογένειά μας, έχουμε ένα αστείο. Αντί να πούμε 'τι θα έκανε ο Χριστός;' λέμε 'τι θα έκανε ο Eliud;'. Αυτή είναι μια σκέψη που κάνουμε, επειδή δεν γίνεσαι σπουδαίος με τις μετριότητες. Γίνεσαι σπουδαίος έχοντας πειθαρχία και συνέπεια".
Πηγή έμπνευσης
Η προσέγγιση του Kipchoge στην επιτυχία αποτελεί πηγή έμπνευσης, επειδή κάνει κάθε στόχο να φαίνεται εφικτός. Η Madhvi Dalal είναι φαρμακοποιός γεννημένη στην Ουαλία και ιδρύτρια μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης στο Ναϊρόμπι, η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση των προβλημάτων πρόσβασης σε προϊόντα περιόδου. Η Madhvi κατάλαβε από πρώτο χέρι πόσο θαυμάσιος άνθρωπος είναι Kipchoge, όταν εκείνος εργάστηκε εθελοντικά στο πλευρό της στην κομητεία Samburu της Κένυας.
"Οι παιδικοί γάμοι και οι πρόωρες εγκυμοσύνες αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο σε αυτό το τμήμα της χώρας", αναφέρει η Madhvi. "Μαθαίνω στα κορίτσια για την εμμηνορροϊκή υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα. Όμως, ο Kipchoge τους έμαθε πολύ περισσότερα. Τους είπε: "η βιταμίνη Ο είναι το δικαίωμά σας να λέτε όχι. Και είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη βιταμίνη. Έχετε το δικαίωμα να λέτε όχι". Επίσης, τους είπε: 'ο καλύτερός σας φίλος είναι ένα βιβλίο'. Και πολλά κορίτσια συγκράτησαν όσα τους έμαθε. Δύο μήνες αργότερα, όταν τα ρώτησαν τι ήθελαν να γίνουν όταν μεγαλώσουν, εκείνα απάντησαν ότι ήθελαν να γίνουν μηχανικοί, πιλότοι κ.λπ. Τους έδωσε ελπίδα".
Ενώ ο Kipchoge έκανε τα κορίτσια της Madvhi να ονειρεύονται τη μελλοντική τους καριέρα, ο Elijah "Eljay" Mutua, καλλιτέχνης γκράφιτι στο Ναϊρόμπι, περιγράφει τον δρομέα ως μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης που τροφοδοτεί την καλλιτεχνική του έκφραση.
"Ο Kipchoge με ενέπνευσε να πιστέψω ότι τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μου", λέει ο Eljay. "Το σπουδαιότερο μάθημα που πήρα ήταν να παραμένω πιστός στον εαυτό μου, ό,τι και αν γίνει. Η προσωπικότητά σου πάντα φανερώνεται στα έργα σου. Είναι σαν μια υπογραφή. Έτσι, όταν βρεις τον εαυτό σου, βρίσκεις το κλειδί για τα πάντα".
"Ο Kipchoge με ενέπνευσε να πιστέψω ότι τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μου".
Η πραγματική κληρονομιά
Από το Eldoret μέχρι το Λας Βέγκας, ο Eliud χρησιμοποιεί το χάρισμά του όχι μόνο για να σπάει ρεκόρ, αλλά και για να δίνει έμπνευση και δύναμη στους άλλους, ώστε να κυνηγήσουν τους στόχους τους. Ό,τι και αν ήθελε να πετύχει ο καθένας, είτε ένα ατομικό ρεκόρ, είτε ένα νέο εγχείρημα, είτε ένα πιο λαμπρό μέλλον, ο Kipchoge άλλαξε την πορεία της ζωής αυτών των ανθρώπων, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα δικά τους εμπόδια και να εκπληρώσουν τους δικούς τους στόχους.
Αυτή η παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στις απεριόριστες δυνατότητές τους είναι η πραγματική κληρονομιά του Kipchoge, η οποία θα παραμείνει ανεξίτηλη για πολύ περισσότερο καιρό από τα χρυσά μετάλλια, την υπεράνθρωπη ταχύτητα και τις λαμπρές στιγμές του στο βάθρο. Προς το τέλος της συνέντευξης, η Usila Koech, της οποίας η οικογένεια πορεύεται με τη φράση "τι θα έκανε ο Eliud;", συνοψίζει όλη την ουσία αυτής της κληρονομιάς.
"Βαθιά μέσα μου, πιστεύω ότι η αποστολή του είναι να αφήσει τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε".
Τοιχογράφος: Elijah "Eljay" Mutua
Φωτογράφοι: Kyle Weeks και Chris Anderson