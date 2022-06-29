Τι είναι η αυτοφροντίδα και πώς μπορείς να την εφαρμόζεις, σύμφωνα με τη Δρ Theresa Melito-Conners

Τα άλατα μπάνιου και οι μάσκες προσώπου μπορεί προς στιγμήν να σε κάνουν να νιώθεις υπέροχα, αλλά είναι απλώς ένα επιφανειακό μέτρο φροντίδας του εαυτού. Οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλες τις ανάγκες που έχει το σώμα, το μυαλό και η ψυχή τους, αναφέρει η Theresa Melito-Conners, PhD, επομένως ήρθε η στιγμή για να τους τις δείξουμε. Η ίδια ανακάλυψε τη φροντίδα του εαυτού όταν έφτασε στα όρια της εξάντλησης σε μια δουλειά. Στη συνέχεια, αποφάσισε να κάνει διδακτορικό επάνω στη φροντίδα του εαυτού και μετά δημιούργησε τον ιστότοπο "Dr. MC’s Self-Care Cabaret". Σε αυτό το επεισόδιο, εξηγεί συνοπτικά στην παρουσιάστρια Jaclyn Byrer δέκα πράγματα που είναι βασικά για την τόνωση της ευεξίας και της ευτυχίας μας. Επίσης, αναλύει τη σημασία της δημιουργίας ορίων μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και εξηγεί πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά ώστε να κάνει πράξη τη φροντίδα του εαυτού με επιτυχία. Επίσης: η Δρ MC μας παρουσιάζει μία από τις διάσημες συνεδρίες διαλογισμού με καθοδήγηση, ώστε να μπορείς να διαπιστώσεις από πρώτο χέρι πώς ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.