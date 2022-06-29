Τι είναι η αυτοφροντίδα και πώς μπορείς να την εφαρμόζεις, σύμφωνα με τη Δρ Theresa Melito-Conners

Podcast "Trained": μάθε πώς να φροντίζεις τον εαυτό σου με τη Δρ MC
Καθοδήγηση
Η φροντίδα του εαυτού σου δεν σημαίνει απλώς περιποίηση, αλλά και ιεράρχηση όλων των αναγκών σου, αυτών που έχει το σώμα, το μυαλό και η ψυχή σου. Η Δρ MC μας λέει τον τρόπο.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Τα άλατα μπάνιου και οι μάσκες προσώπου μπορεί προς στιγμήν να σε κάνουν να νιώθεις υπέροχα, αλλά είναι απλώς ένα επιφανειακό μέτρο φροντίδας του εαυτού. Οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλες τις ανάγκες που έχει το σώμα, το μυαλό και η ψυχή τους, αναφέρει η Theresa Melito-Conners, PhD, επομένως ήρθε η στιγμή για να τους τις δείξουμε. Η ίδια ανακάλυψε τη φροντίδα του εαυτού όταν έφτασε στα όρια της εξάντλησης σε μια δουλειά. Στη συνέχεια, αποφάσισε να κάνει διδακτορικό επάνω στη φροντίδα του εαυτού και μετά δημιούργησε τον ιστότοπο "Dr. MC’s Self-Care Cabaret". Σε αυτό το επεισόδιο, εξηγεί συνοπτικά στην παρουσιάστρια Jaclyn Byrer δέκα πράγματα που είναι βασικά για την τόνωση της ευεξίας και της ευτυχίας μας. Επίσης, αναλύει τη σημασία της δημιουργίας ορίων μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και εξηγεί πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά ώστε να κάνει πράξη τη φροντίδα του εαυτού με επιτυχία. Επίσης: η Δρ MC μας παρουσιάζει μία από τις διάσημες συνεδρίες διαλογισμού με καθοδήγηση, ώστε να μπορείς να διαπιστώσεις από πρώτο χέρι πώς ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
"Μπορείς να ξεκινήσεις με μικρά βήματα. Ακόμα και αν κάνεις μία μικρή αλλαγή ή αναπροσαρμογή, με τον καιρό θα δεις μεγάλη διαφορά".
Theresa Melito-Conners
PhD, ειδική σε θέματα φροντίδας του εαυτού και ιδρύτρια του Dr. MC’s Self-Care Cabaret
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στη Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.