Μάθε πώς μπορείς να ξεκουράζεσαι, σύμφωνα με τη Δρ Saundra Dalton-Smith

Οι περισσότεροι από εμάς ταυτίζουμε την αίσθηση της κούρασης με την ανάγκη για περισσότερο ύπνο. Όμως, σύμφωνα με τη Saundra Dalton-Smith, MD, αυτή είναι μόνο μια επιφανειακή προσέγγιση της πραγματικής ξεκούρασης. Μέσα από την έρευνά της, η γιατρός εσωτερικής παθολογίας και ιδρύτρια του Restorasis προσδιόρισε επτά τύπους ξεκούρασης που ξεπερνούν όλα τα κοινωνικοοικονομικά, πολιτισμικά και φυλετικά όρια. Σε αυτό το επεισόδιο, συζητώντας με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer, μας εξηγεί αναλυτικά τι είναι αυτοί οι επτά τύποι ξεκούρασης και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ξεκουραζόμαστε αρκετά με βάση τον καθένα από αυτούς. Είτε είσαι εξαντλημένος αθλητής, είτε κατάκοπος γονέας, είτε εξουθενωμένος εργαζόμενος, η Δρ Dalton-Smith σε διαβεβαιώνει ότι οι πρακτικές ξεκούρασης που προτείνει δεν είναι επιπλέον υποχρεώσεις που θα προστεθούν στη λίστα σου, αλλά καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.