Μάθε πώς μπορείς να ξεκουράζεσαι, σύμφωνα με τη Δρ Saundra Dalton-Smith

Podcast "Trained": Μάθε να ξεκουράζεσαι με τη Δρ Dalton-Smith
Καθοδήγηση
Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ανακτήσεις πλήρως τις δυνάμεις σου. Άκουσε πώς μπορείς να καταπολεμήσεις την κόπωση με τους επτά τύπους ξεκούρασης αυτής της γιατρού.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Οι περισσότεροι από εμάς ταυτίζουμε την αίσθηση της κούρασης με την ανάγκη για περισσότερο ύπνο. Όμως, σύμφωνα με τη Saundra Dalton-Smith, MD, αυτή είναι μόνο μια επιφανειακή προσέγγιση της πραγματικής ξεκούρασης. Μέσα από την έρευνά της, η γιατρός εσωτερικής παθολογίας και ιδρύτρια του Restorasis προσδιόρισε επτά τύπους ξεκούρασης που ξεπερνούν όλα τα κοινωνικοοικονομικά, πολιτισμικά και φυλετικά όρια. Σε αυτό το επεισόδιο, συζητώντας με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer, μας εξηγεί αναλυτικά τι είναι αυτοί οι επτά τύποι ξεκούρασης και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ξεκουραζόμαστε αρκετά με βάση τον καθένα από αυτούς. Είτε είσαι εξαντλημένος αθλητής, είτε κατάκοπος γονέας, είτε εξουθενωμένος εργαζόμενος, η Δρ Dalton-Smith σε διαβεβαιώνει ότι οι πρακτικές ξεκούρασης που προτείνει δεν είναι επιπλέον υποχρεώσεις που θα προστεθούν στη λίστα σου, αλλά καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
"Το νόημα της ξεκούρασης είναι να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, που αδειάζουν από τις διάφορες δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας".
Saundra Dalton-Smith
MD, γιατρός εσωτερικής παθολογίας και ιδρύτρια του Restorasis
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.