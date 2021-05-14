Πέτυχε κάθε στόχο σου με συμβουλές για πνευματική προετοιμασία στην προπόνηση από τον αθλητή CrossFit, Chandler Smith

Ο Chandler Smith, αστέρι του CrossFit, φαίνεται να τα έχει όλα: τη μυϊκή δύναμη και τη νοοτροπία για να ανεβάζει συνεχώς τον πήχη στον εαυτό του, αλλά και το ήθος για να αμφισβητεί το κατεστημένο μιλώντας ανοιχτά για την ισότητα στο σπορ του. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που μέχρι φέτος υπηρετούσε στον στρατό των ΗΠΑ δεν έχει τις αδυναμίες του, όπως όλοι μας άλλωστε. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", ο κορυφαίος μαύρος αθλητής του CrossFit συναντά τον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, για να εγκαινιάσουν την όγδοη σεζόν. Αποκαλύπτει τα αγαπημένα του junk food, το μυστικό του για να διατηρεί την ψυχραιμία του υπό πίεση, και δίνει τις συμβουλές του για να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας στον αθλητισμό και στη ζωή.