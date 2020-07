Γενική προπόνηση για να γίνεις καλύτερος δρομέας

Πώς η ενεργή αποκατάσταση βελτιώνει την προπόνησή σου

Τέλος, οι ηπιότερες εκδοχές των αγαπημένων σου δραστηριοτήτων γενικής προπόνησης, όπως μια βόλτα με το ποδήλατο ή ένας χαλαρωτικός περίπατος, μπορούν να σε βοηθήσουν να επανέλθεις πιο γρήγορα από μια απαιτητική διαδρομή. Αυτή η ενεργή αποκατάσταση σου προσφέρει οφέλη που δεν θα είχες αν καθόσουν απλώς στον καναπέ. Μάλιστα, από δοκιμές που έγιναν σε δρομείς πριν και μετά από ενεργή ή παθητική αποκατάσταση, διαπιστώθηκε ότι όσοι έκαναν ενεργή αποκατάσταση μπορούσαν να τρέξουν σχεδόν την τριπλάσια ώρα από εκείνους που απλώς ξεκουράζονταν, σύμφωνα με σχετικές έρευνες του Western State Colorado University.



Ο λόγος μπορεί να είναι ότι η ενεργή αποκατάσταση έπειτα από επίπονη άσκηση συμβάλλει στην ταχύτερη απομάκρυνση της συσσώρευσης γαλακτικού οξέος στο αίμα σε σύγκριση με την παθητική αποκατάσταση, αυξάνοντας τη ροή του αίματος προς τους μύες και βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη μυϊκή ανάπλαση, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας ξεχωριστής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Sciences. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι η ενεργή αποκατάσταση μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αίσθηση της δυσκολίας σε άλλα σπορ, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Science and Medicine.