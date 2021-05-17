Γενική προπόνηση για να γίνεις καλύτερος δρομέας

Διάλεξε μια δραστηριότητα που σου αρέσει και, σε μια κλίμακα αντιλαμβανόμενης προσπάθειας από το 1 έως το 10, μείωσε τη δυσκολία της στο 3. Αυτή είναι η ενεργή αποκατάσταση. Μπορεί να είναι μια εύκολη διαδρομή με το ποδήλατο, μια χαλαρή πεζοπορία, ένας μεγάλος περίπατος ή ένα μάθημα γιόγκα ή πιλάτες μικρής ή μέτριας δυσκολίας. Βασικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε δεν κάνει τους μύες σου να τρέμουν, δεν προκαλεί έντονη εφίδρωση ή δεν σε κάνει να καταριέσαι την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισες να προπονηθείς.

Η ενεργή αποκατάσταση, ιδίως μια χαλαρή βόλτα με το ποδήλατο ή με τα πόδια, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από την ξεκούραση όσον αφορά την ανάκαμψη έπειτα από μια δύσκολη προπόνηση τρεξίματος, όπως υποδεικνύει μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Δυτικού Κολοράντο. Ο λόγος μπορεί να είναι ότι η κίνηση αυτού του τύπου αυξάνει τη ροή του αίματος προς τους μύες, βοηθώντας πιο αποτελεσματικά στην αποκατάστασή τους, όπως συμπεραίνει μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Sciences. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι η ενεργή αποκατάσταση μειώνει τους καρδιακούς παλμούς σε άλλες δραστηριότητες και σε κάνει να αισθάνεσαι ότι προσπαθείς λιγότερο, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Science and Medicine, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να αυξήσεις τη δυσκολία της επόμενης διαδρομής σου με μικρότερη αντιλαμβανόμενη προσπάθεια.

Για να καταλάβεις ποια πρέπει να είναι η συχνότητα και ο τύπος της ενεργής αποκατάστασης που πρέπει να κάνεις, δοκίμασε τη συμβουλή του προπονητή Bennett: "Σκέψου αν θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα ή χειρότερα". Στην ενεργή αποκατάσταση, όπως και σε κάθε είδος γενικής προπόνησης, σημασία δεν έχουν μόνο τα σωματικά οφέλη για το τρέξιμο, επισημαίνει.

"Στη γενική προπόνηση, σημασία έχει η ψυχολογική ή πνευματική ώθηση που παίρνεις και σου δίνει δύναμη για την επόμενη διαδρομή σου", αναφέρει. "Σου έδωσε αυτοπεποίθηση ή ψυχική ηρεμία για τη διαδρομή σου; Αυτό μετράει περισσότερο".