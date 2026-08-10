Δημιούργησε δεσμούς

Ειδικοί στο Women’s Sports Foundation ρώτησαν τα κορίτσια τι τους αρέσει στα σπορ. Ποια απάντηση συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό; Το να κάνουν φίλους και να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Θέλεις να μάθεις ένα ακόμη σημαντικό εύρημα από το έργο τους; Όταν ένα κορίτσι συμπαθεί τον προπονητή της, έχει σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να πει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να ασχολείται με τα σπορ και στο μέλλον. Ένας σπουδαίος τρόπος για να ξεκινήσεις είναι να αφιερώσεις χρόνο για να μάθεις κάθε κορίτσι ξεχωριστά, να δώσεις προτεραιότητα στις ασκήσεις ομαδικότητας και να διασφαλίζεις ότι τα κορίτσια συνεργάζονται τακτικά με διαφορετικές συμπαίκτριες.