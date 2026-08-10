Δημιούργησε δεσμούς
Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Nike, μαζί με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, παρουσιάζουμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών. Πρόκειται για μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.
Η δύναμη του αθλητισμού είναι πανίσχυρη για πολλούς λόγους: για τα μαθήματα που παίρνεις, την αυτοπεποίθηση που χτίζεις και τους δεσμούς που δημιουργείς. Όταν τα κορίτσια ασχολούνται με τον αθλητισμό, μαθαίνουν από τις συμπαίκτριές τους, τους προπονητές, τους γονείς και άλλα άτομα που διαμορφώνουν την ανάπτυξή τους ως εφ' όρου ζωής αθλήτριες* και συμπαίκτριες.
Ειδικοί στο Women’s Sports Foundation ρώτησαν τα κορίτσια τι τους αρέσει στα σπορ. Ποια απάντηση συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό; Το να κάνουν φίλους και να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Θέλεις να μάθεις ένα ακόμη σημαντικό εύρημα από το έργο τους; Όταν ένα κορίτσι συμπαθεί τον προπονητή της, έχει σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να πει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να ασχολείται με τα σπορ και στο μέλλον. Ένας σπουδαίος τρόπος για να ξεκινήσεις είναι να αφιερώσεις χρόνο για να μάθεις κάθε κορίτσι ξεχωριστά, να δώσεις προτεραιότητα στις ασκήσεις ομαδικότητας και να διασφαλίζεις ότι τα κορίτσια συνεργάζονται τακτικά με διαφορετικές συμπαίκτριες.
Οι προπονητές με τη μεγαλύτερη απήχηση, σε κάθε άθλημα και επίπεδο, είναι εκείνοι που βλέπουν το άτομο ως ολότητα και όχι απλώς ως παίκτη. Τα άτομα που έχουν ενεργό ρόλο στα σπορ μπορούν να είναι μερικοί από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή ενός κοριτσιού. Για να κάνεις τα κορίτσια να ασχοληθούν με τα σπορ και να διασφαλίσεις ότι δεν θα τα παρατήσουν, εστίασε στη δημιουργία θετικών δεσμών ανάμεσα στις παίκτριες, καθώς και ανάμεσα στους προπονητές και στις παίκτριες.
Βοήθησέ τα να πετύχουν
- Δημιούργησε κύκλους
Οι κύκλοι δημιουργούν την αίσθηση της ομάδας και διευκολύνουν τα κορίτσια να αποκτήσουν δεσμούς με τα άτομα γύρω τους. Επίσης, κάνουν τα κορίτσια (και γενικότερα τα παιδιά) να νιώθουν πιο ασφαλή, επειδή όλοι είναι στον κύκλο και έτσι δεν γίνεται τίποτα πίσω από την πλάτη τους. Την επόμενη φορά που θα συγκεντρωθεί όλη η ομάδα, ζήτησε από όλους να καθίσουν ή να σταθούν όρθιοι σε έναν κύκλο.
- Γνώρισε τις παίκτριές σου
Αφιέρωσε χρόνο για να γνωρίσεις τις παίκτριές σου. Κάνε ερωτήσεις για να μάθεις περισσότερα για αυτές και για πράγματα που μπορεί να σου έχουν πει.
Η δημιουργία δεσμών με τις παίκτριες που εκτείνονται πέρα από το άθλημα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και τη δημιουργία μιας θετικής σχέσης.
- Μάθε τα ονόματά τους
Στην αρχή της σεζόν, χρησιμοποίησε τον χρόνο πριν από την προπόνηση και τον χρόνο της προθέρμανσης ως ευκαιρία για να μάθεις τα ονόματά τους. Μάθε πώς θέλουν τα κορίτσια να τα προσφωνείς και χρησιμοποίησε τα ονόματα και τις αντωνυμίες που προτιμούν. Απόκτησε τη συνήθεια να απευθύνεσαι σε κάθε αθλήτρια με το όνομά της σε κάθε προπόνηση.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.