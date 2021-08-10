Πώς θα καθοδηγήσεις σωστά τον εαυτό σου, σύμφωνα με την ειδική προπονήτρια Margaret Moore

Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα: δεν χρειάζονται καθοδήγηση μόνο οι αθλητές. Αυτό μπορεί να είναι κάτι ανήκουστο για ορισμένους από εμάς. Ωστόσο, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η Margaret Moore, γνωστή και ως "προπονήτρια Meg" βοηθά ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης να ανακαλύψουν τα δυνατά στοιχεία τους και να εντοπίσουν ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, τόσο στην επαγγελματική τους ζωή όσο και στις σχέσεις αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Πρώην στέλεχος μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας, ίδρυσε το Wellcoaches School of Coaching το 2000 για να βοηθήσει επαγγελματίες στον τομέα της ευεξίας να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους ασθενείς τους. Έκτοτε, στον κατάλογο σπουδαστών της προστέθηκαν ηγετικά στελέχη, εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή του τομέα υγείας και, σιγά-σιγά, σχεδόν όλοι μας. Σε αυτό το επεισόδιο, η προπονήτρια των προπονητών συζητά για τον τομέα ειδίκευσής της με τον παρουσιαστή Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike και αναλύει τι σημαίνει πραγματικά ο όρος "αποτελεσματική καθοδήγηση", πώς η αναγνώριση των ανασφαλειών, ή αλλιώς των φόβων μας, μπορεί να μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε συμπεριφορές που πρέπει να αλλάξουμε και για ποιο λόγο η οργάνωση των σκέψεών μας μπορεί να μας προετοιμάσει για την επιτυχία (καθώς και πώς μπορούμε να το καταφέρουμε). Επίσης, αποκαλύπτει πώς εκείνη δεν κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε όλοι μας να γίνουμε καλύτεροι προπονητές για τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τους μαθητευόμενούς μας ή ακόμα και τους φίλους μας.